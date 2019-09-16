Экономика
9111.ruНазван комфортный уровень доходов россиян для накоплений
Россияне назвали комфортный уровень доходов для накоплений. Согласно опросу, проведенному СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие», россияне готовы начать копить при доходе от 35 тысяч рублей в месяц на одного члена семьи, пишет РБК.
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с чего всё началось
Большинству россиян, не имеющих сбережений, нужен доход от 35 тыс. руб. на члена семьи и более, чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги, показал опрос, проведенный по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (результаты есть у РБК).РБК15 сентября в 23:30
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Данные опроса: Россияне готовы копить при доходе от 45 тысяч рублей
Национальная служба новостей16 сентября в 14:15
Менее 28% россиян смогли накопить на «черный день» не более месячного оклада
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 01:42, Вашингтон
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