Большинству россиян, не имеющих сбережений, нужен доход от 35 тыс. руб. на члена семьи и более, чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги, показал опрос, проведенный по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (результаты есть у РБК).

с чего всё началось

Примерно одинаковое число опрошенных указали комфортным для сбережений от 25 до 35 тысяч (17,5%) и от 35 до 45 тысяч рублей (16,9%). Как показали результаты исследования, более половины опрошенных (59%) не имеют никаких сбережений, а треть (32,4%) делают это "нерегулярно и точечно".

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