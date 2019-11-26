Общество
ИзвестияНазван лучший по качеству жизни город России
Специалисты Финансового университета при правительстве РФ составили рейтинг российских городов по качеству жизни.
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Ни Москва, ни Санкт-Петербург не являются тем городом России, жители которого ведут наиболее качественную жизнь, следует из данных исследования, проведенного экспертами Финансового университета.РБК07:59
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Исследование: Казань признана лидером по качеству жизни в России
Будущее России. Национальные проекты05:10
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Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
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Политика
Посол в Лондоне рассказал об обидах Британии из-за дела Скрипалей
В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
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Ранее Руслан Хомчак заявлял, что Крым используется Россией как большая военная база, которая «кошмарит Европу и Северную Африку» Начальник украинского генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, считает агрессию со стороны России маловероятной.
Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, прибывшему в понедельник, 25 ноября, с визитом в Таллин, велосипед.
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Спорт
Колобков: позиция российских экспертов не была услышана комитетом ВАДА
Наши эксперты, представляющие российские институты, встречались с ними, обсуждали все вопросы, связанные с этим докладом.
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Microsoft поясняет, что пользователям требуется сначала обновить антивирусы AVG и Avast.
Армия и оружие
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В здании Морской спасательной службы Росморречфлота в Москве прошли обыски по эпизодам 2014 года, связанным с неисполнением обязательств по договорам.
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Напомним, что участие Асмус в проекте закончилось большим скандалом.
Общество
Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
Происшествия
Мосгорсуд отменил решение об аресте замглавы Росалкогольрегулирования
Мосгорсуд отменил решение Пресненского суда Москвы об аресте и освободил из-под стражи заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, сообщила «Ведомостям» пресс-служба суда.
Футбол
«Наполи» оштрафовал Инсинье на 350 тысяч евро
«Наполи» оштрафовал капитана команды Лоренцо Инсинье на 350 тысяч евро, сообщает Gazzetta dello Sport.
Технологии
В США 90% владельцев умных колонок пользуется OTT-сервисами
Согласно Parks Associates, наибольшей популярностью среди владельцев умных колонок и дисплеев пользуется Netflix, более 60% респондентов сообщили, что имеют подписку на данный сервис.
Политика
В профиле Зеленского на сайте Кремля использовали его фото из сериала
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Хоккей
Александр Радулов признан лучшим игроком прошедшего дня в НХЛ
Главной звездой дня был признан российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов.
Экономика
Зарплаты руководителей крупных строительных компаний выросли на 40%
Средняя годовая зарплата топ-менеджеров строительных и девелоперских компаний в России за год выросла на 39%, достигнув отметки 710 тысяч долларов, сообщил Forbes.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Здоровье
У вейпера впервые диагностировали попкорновую болезнь легких
У 17-летнего вейпера из Канады врачи диагностировали тяжелое респираторное заболевание – облитерирующий бронхиолит, также известный как "попкорновая болезнь легких".
Происшествия
Из музея в Дрездене неизвестные украли драгоценности на миллиард евро
Политика
Жириновский предлагает расширить пределы самообороны
Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.
Здоровье
Повышенный метеоризм может указывать на проблемы со здоровьем
Если газы выходят чаще, то повышенный метеоризм может указывать на проблемы со здоровьем, пишет МедикФорум.
Кино
Николь Кидман, Марго Робби, Шарлиз Терон снялись для W Magazine и рассказали о фильме «Скандал»
Шарлиз Терон сыграла Мегин Келли, а Марго Робби — Кайлу Поспишл. instagram.com / wmag Актрисы, сыгравшие главные роли в новой ленте, снялись для фотосессии журнала W Magazine и рассказали, почему эта работа для них так важна.
Хоккей
ЦСКА обыграл «Трактор» в матче КХЛ
Происшествия
СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели сотрудницы отдела полиции Хостинского района города Сочи Марии Клочковой.