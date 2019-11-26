Общество

ИзвестияИзвестияНазван лучший по качеству жизни город России

Специалисты Финансового университета при правительстве РФ составили рейтинг российских городов по качеству жизни.
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с чего всё началось
Ни Москва, ни Санкт-Петербург не являются тем городом России, жители которого ведут наиболее качественную жизнь, следует из данных исследования
, проведенного экспертами Финансового университета.
РБК07:59

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Назван лучший город России по качеству жизни

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Газета.Ru05:35

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Будущее России. Национальные проекты05:10

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАСС05:10
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