Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования. Уточняется, что в текущем году максимальный размер данного пособия превысил 301 тыс. руб.

Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году

Технологии К выходу готовится новое обновление Windows 10 November 2019 Update К выходу готовится ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, что ранее анонсировали представители Microsoft.

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 70,48 рубля.

Происшествия Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».

Шоу-бизнес Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка в квартире Российский актер Алексей Панин привязал свою дочь к батарее за то, что она устроила беспорядок в квартире.

Политика Арестованного в Израиле россиянина передадут США Верховный суд Израиля отклонил апелляцию защиты задержанного в Израиле по запросу США россиянина Алексея Буркова.

Культура HBO может представить продолжение сериала «Друзья» Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.

Происшествия Начальника колонии задержали в Кузбассе по подозрению в хищениях Следователи СК России в Кузбассе возбудили уголовное дело по факту присвоения и растраты денег на жизнедеятельность исправительной колонии в Новокузнецке.

Политика Частные лица могут быть приравнены к СМИ-иноагентам Ко второму чтению проекта об иностранных СМИ-иноагентах предлагается внести поправки о классифицирующих признаках, позволяющих признать таким иноагентом организацию или частное лицо.

Политика Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.

Происшествия На Урале бывшего судью объявили в розыск по делу о педофилии Следователи объявили в розыск бывшего судью Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова, который подозревается в развратных действий в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек.

Теннис Новак Джокович: Тим сыграл просто феноменально Знаю, в какой манере Доминик обычно действует, но в этот раз он сыграл потрясающе, просто феноменально.

Политика Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Политика В Киеве проходит акция против снятия запрета на продажу земли Возле здания Верховной рады в Киеве началась акция протеста по поводу предполагаемого правительством Украины снятия запрета на продажу земли.

Общество Грета Тунберг поедет из США на форум в Мадриде на катамаране Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг заявила, что поедет из США на климатический форум в Мадриде на катамаране.

Транспорт На первые поезда в Крым продано уже более 12 тысяч билетов Более 12 тысяч билетов продано на первые поезда, которые поедут по Крымскому мосту через Керченский пролив в Крым и обратно, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев сделал предложение своей возлюбленной Дмитрий Шепелев, бывший муж покойной Жанны Фриске, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, Екатерине Тулуповой.

Шоу-бизнес Матери Анастасии Заворотнюк грозит 15 суток ареста Мать актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием, 76-летняя Валентина Борисовна в ближайшее время может оказаться за решеткой.