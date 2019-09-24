Происшествия
Взгляд.руНазван мотив готовившего нападение на школу кировского школьника
В Кировской области подросток готовил массовое убийство в школе из-за проблем с другими учениками, сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин.
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Политика
Верховный суд Великобритании признал решение Джонсона незаконным
Верховный суд Великобритании принял уникальное решение, возложив вину за остановку работы парламента на премьер-министра Бориса Джонсона, передает BBC.
BFM.ru 06:49
Кино
Вышел трейлер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»
Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, который сняли в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
ТАСС 10:09
Здоровье
Более 700 тыс. москвичей сделали прививки от гриппа
Более 700 тыс. человек в Москве сделали прививки от гриппа с момента старта кампании по вакцинации 4 сентября, сообщается на сайте столичной мэрии.
РБК 01:28
Финансы
ЦБ обсуждает с банками отрицательные ставки по валютным депозитам
Центробанк изучает вопрос о том, чтобы разрешить российским банкам вводить по валютным вкладам отрицательные ставки.
Ведомости 08:20
Политика
Координаторы «Бессмертного полка» со всего мира соберутся в Сербии
РИА Новости 22 сентября в 03:00
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.
РИА Новости 08:00
Политика
Трамп назвал условие выделения помощи Украине
США будут задерживать выделение финансовой помощи Украине, пока «Европа и другие страны не начнут делать свой вклад», заявил американский президент Дональд Трамп.
RT на русском 10:13
Политика
Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета
Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров.
ТАСС 07:57
Политика
Верховный суд Испании одобрил решение о перезахоронении Франко
Верховный суд Испании отклонил иск родственников диктатора Франциско Франко, выступающих против решения испанского правительства организовать перенос его останков из базилики в мемориальном комплексе Долина Павших, сообщила газета El Mundo.
РБК 09:03
Кино
«Рэмбо: Последняя кровь» пролилась без «Хищника»
Просто не мог не сходить на финальную часть «Рэмбо».
Newsler.ru 22 сентября в 15:21
Экономика
Солонин не рассматривает продажу контрольного пакета акций Qiwi
Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что сооснователи группы Qiwi - Солонин и Борис Ким - хотят продать такие проекты, как карты рассрочки "Совесть" и Рокетбанк, а также рассматривают продажу других активов.
ТАСС 07:57
Политика
Песков рассказал о желании заключить мир с Японией
Попытки усложняются союзническими отношениями Японии и Соединённых Штатов, так как американские военные могут размещать на территории островного государства свои объекты без разрешения Токио, заключил он.
News.ru 09:31
Авто
Сбербанк начнет продавать автомобили
Сбербанк планирует запустить продажу новых и поддержанных автомобилей через новый маркетплейс.
Retail & Loyalty 02:28
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала об изнасиловании в 15 лет с согласия матери
Американская актриса Деми Мур рассказала в ходе передачи Good Morning America, что в подростковом возрасте ее изнасиловал знакомый матери.
Lenta.ru 09:04
Политика
В МИД отреагировали на невыдачу виз США ряду членов делегации России
Ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 04:09
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета 07:57
Футбол
Дзагоев вылетел с ЦСКА на матч Кубка России с «Аланией»
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев отправился с клубом на выездной матч 1/16 финала Кубка России против владикавказской «Алании».
МК-Спорт 09:54
Армия и оружие
В России появится истребитель шестого поколения
В России работают над созданием истребителя шестого поколения.
RuNews24.ru вчера в 04:54
Политика
Суд ЕС частично аннулировал санкции против Януковича
Суд общей юрисдикции Евросоюза аннулировал решение Совета ЕС о продлении санкций в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича.
РБК 08:39
Футбол
В РФС прокомментировали слухи об отстранении сборной России от ЧМ-2022
Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сообщил, что пока речь об отстранении российской футбольной сборной от участия в чемпионате мира 2022 года не идёт.
Sport.ru 08:29
Здоровье
Девочка с тремя руками и четырьмя ногами родилась в Индии
Необычный ребенок появился на свет в индийском штате Раджастан. Девочка обладает тремя руками и четырьмя ногами.
NewInform 22 сентября в 01:29
Экономика
Цена Ethereum упала ниже $200. Что будет дальше
Во вторник, 24 сентября, среднерыночный курс Ethereum упал до отметки в $197. Стоимость криптовалюты опустилась на 6,3% за прошедшие сутки.
РБК 05:05
Армия и оружие
Загороднюк заявил, что в украинской армии «не очень» с топливом
Отвечая на вопрос, как обстоит ситуация со снабжением армии топливом, министр ответил, что «не очень хорошо».
Украина.ру 04:36
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Общество
Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
RT на русском 09:32
Гаджеты
Xiaomi представила необычный смартфон почти за 200 тысяч рублей
Китайская компания Xiaomi в ходе трансляции на YouTube-канале представила новый смартфон Mi MIX Alpha, экран которого занимает 180 процентов поверхности устройства.
РИА Новости 09:21
Политика
Германия выдает визы жителям Донбасса по российским паспортам
Отмечается, что с апреля Германия выдала почти 100 тыс. виз владельцам российских паспортов, часть из них приходится на жителей Донбасса.
Взгляд.ру 09:03
Политика
Глава Нацполиции Украины подал в отставку
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что подал в отставку. Об этом информирует «Громадське».
RT на русском 10:06