Происшествия

Взгляд.руВзгляд.руНазван мотив готовившего нападение на школу кировского школьника

В Кировской области подросток готовил массовое убийство в школе из-за проблем с другими учениками, сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин.
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Омбудсмен раскрыл информацию о готовившем атаку в школе Кирова подростке

РБК09:38

У планировавшего атаку в школе подростка был конфликт с одноклассниками

Эхо Москвы в Кирове08:25

Известны подробности готовящегося массового убийства в школе под Кировом

Gorodkirov.ru07:06

Омбудсмен рассказал о мотивах подростка, готовившего убийство в школе

Российская газета07:39

Назван мотив готовившего нападение на школу кировского школьника

Взгляд.ру07:05

У планировавшего массовое убийство в Кирове подростка был конфликт в школе

ТАСС06:49

Кировский подросток планировал нападение на школу из-за конфликта

RT на русском06:23
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Политика

Верховный суд Великобритании признал решение Джонсона незаконным

Верховный суд Великобритании принял уникальное решение, возложив вину за остановку работы парламента на премьер-министра Бориса Джонсона, передает BBC.
BFM.ru 06:49
Кино

Вышел трейлер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, который сняли в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
ТАСС 10:09
Здоровье

Более 700 тыс. москвичей сделали прививки от гриппа

Более 700 тыс. человек в Москве сделали прививки от гриппа с момента старта кампании по вакцинации 4 сентября, сообщается на сайте столичной мэрии.
РБК 01:28
Финансы

ЦБ обсуждает с банками отрицательные ставки по валютным депозитам

Центробанк изучает вопрос о том, чтобы разрешить российским банкам вводить по валютным вкладам отрицательные ставки.
Ведомости 08:20
Политика

Координаторы «Бессмертного полка» со всего мира соберутся в Сербии

РИА Новости 22 сентября в 03:00
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства

Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.
РИА Новости 08:00
Политика

Трамп назвал условие выделения помощи Украине

США будут задерживать выделение финансовой помощи Украине, пока «Европа и другие страны не начнут делать свой вклад», заявил американский президент Дональд Трамп.
RT на русском 10:13
Политика

Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета

Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров.
ТАСС 07:57
Происшествия

Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой

РБК 03:03
Политика

Верховный суд Испании одобрил решение о перезахоронении Франко

Верховный суд Испании отклонил иск родственников диктатора Франциско Франко, выступающих против решения испанского правительства организовать перенос его останков из базилики в мемориальном комплексе Долина Павших, сообщила газета El Mundo.
РБК 09:03
Кино

«Рэмбо: Последняя кровь» пролилась без «Хищника»

Просто не мог не сходить на финальную часть «Рэмбо».
Newsler.ru 22 сентября в 15:21
Экономика

Солонин не рассматривает продажу контрольного пакета акций Qiwi

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что сооснователи группы Qiwi - Солонин и Борис Ким - хотят продать такие проекты, как карты рассрочки "Совесть" и Рокетбанк, а также рассматривают продажу других активов.
ТАСС 07:57
Политика

Песков рассказал о желании заключить мир с Японией

Попытки усложняются союзническими отношениями Японии и Соединённых Штатов, так как американские военные могут размещать на территории островного государства свои объекты без разрешения Токио, заключил он.
News.ru 09:31
Авто

Сбербанк начнет продавать автомобили

Сбербанк планирует запустить продажу новых и поддержанных автомобилей через новый маркетплейс.
Retail & Loyalty 02:28
Единоборства

Женский поединок на турнире MMA завершился за 10 секунд

МИР 24 04:17
Шоу-бизнес

Деми Мур рассказала об изнасиловании в 15 лет с согласия матери

Американская актриса Деми Мур рассказала в ходе передачи Good Morning America, что в подростковом возрасте ее изнасиловал знакомый матери.
Lenta.ru 09:04
Политика

В МИД отреагировали на невыдачу виз США ряду членов делегации России

Ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 04:09
Транспорт

По Крымскому мосту проехал тестовый поезд

После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета 07:57
Футбол

Дзагоев вылетел с ЦСКА на матч Кубка России с «Аланией»

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев отправился с клубом на выездной матч 1/16 финала Кубка России против владикавказской «Алании».
МК-Спорт 09:54
Армия и оружие

В России появится истребитель шестого поколения

В России работают над созданием истребителя шестого поколения.
RuNews24.ru вчера в 04:54
Политика

Суд ЕС частично аннулировал санкции против Януковича

Суд общей юрисдикции Евросоюза аннулировал решение Совета ЕС о продлении санкций в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича.
РБК 08:39
Футбол

В РФС прокомментировали слухи об отстранении сборной России от ЧМ-2022

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сообщил, что пока речь об отстранении российской футбольной сборной от участия в чемпионате мира 2022 года не идёт.
Sport.ru 08:29
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Девочка с тремя руками и четырьмя ногами родилась в Индии

Необычный ребенок появился на свет в индийском штате Раджастан. Девочка обладает тремя руками и четырьмя ногами.
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Экономика

Цена Ethereum упала ниже $200. Что будет дальше

Во вторник, 24 сентября, среднерыночный курс Ethereum упал до отметки в $197. Стоимость криптовалюты опустилась на 6,3% за прошедшие сутки.
РБК 05:05
Армия и оружие

Загороднюк заявил, что в украинской армии «не очень» с топливом

Отвечая на вопрос, как обстоит ситуация со снабжением армии топливом, министр ответил, что «не очень хорошо».
Украина.ру 04:36
Происшествия

В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Общество

Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
RT на русском 09:32
Гаджеты

Xiaomi представила необычный смартфон почти за 200 тысяч рублей

Китайская компания Xiaomi в ходе трансляции на YouTube-канале представила новый смартфон Mi MIX Alpha, экран которого занимает 180 процентов поверхности устройства.
РИА Новости 09:21
Политика

Германия выдает визы жителям Донбасса по российским паспортам

Отмечается, что с апреля Германия выдала почти 100 тыс. виз владельцам российских паспортов, часть из них приходится на жителей Донбасса.
Взгляд.ру 09:03
Политика

Глава Нацполиции Украины подал в отставку

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что подал в отставку. Об этом информирует «Громадське».
RT на русском 10:06
Как работают Яндекс.Новости?
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