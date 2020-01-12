Общество

Lenta.ruLenta.ruНазван мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Мотивом нападения на российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 года, был грабеж. Об этом «Коммерсанту» сообщил заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов.
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с чего всё началось

Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел

Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.
Коммерсантъвчера в 12:11

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Следователи считают, что съемочная группа Орхана Джемаля была убита в Центральной Африке с целью ограбления

Эхо Москвы00:30

СК раскрыл причину убийства российских журналистов в ЦАР в 2018 году

Московский Комсомолецвчера в 13:35

В СК назвали мотив убийства российских журналистов в ЦАР

URA.Ruвчера в 15:50

СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР

РБКвчера в 14:59

В СК России назвали мотив убийства российских журналистов в ЦАР в 2018 году

REGNUMвчера в 13:52

СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

Коммерсантъвчера в 16:30

В СКР назвали мотив убийства российских журналистов в ЦАР в 2018 году

Интерфаксвчера в 13:08
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Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.
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Клишас предлагал блокировать отдельные электронные сообщения, но в комитете по госстроительству напоминают, что блокирование переписки конкретного пользователя не мешает ему тут же создать новый аккаунт.
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Рената Литвинова рассказала о том, как попала под машину

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РБК вчера в 15:34
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В России подорожает стоимость тарифов у сотовых операторов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") подорожает, передает РИА "Новости".
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Врач прокомментировал падение модели Ксении Пунтус из окна

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Черный хлеб в России может подорожать

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Валенса призвал Польшу признать правду о том, кто освободил Освенцим

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Малкин стал третьим в истории «Питтсбурга» по голевым передачам

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Аризоны", в котором его команда победила в серии буллитов - 4:3.
Российская газета вчера в 23:05
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NASA провело испытания нового марсианского ровера

Ровер уже прошел первые испытания и готов отправляться на исследования соседней планеты.
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Политика

Сергея Лаврова объявили министром нон грата

Как в Тбилиси готовятся встречать главу российской дипломатии Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Грузию еще не подтвержден, а уже вызвал волну возмущения в рядах грузинской общественности.
Коммерсантъ вчера в 16:59
Общество

Оппозиционер в Татарстане арестован после видео «о суде над Путиным»

Суд Набережных Челнов в Республике Татарстан арестовал до 29 февраля оппозиционера Карима Ямадаева по делу о призывах к терроризму, сообщает «Интерфакс».
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Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
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Принц Уильям впервые прокомментировал отречение брата

Принц Уильям впервые прокомментировал отречение брата Принц Уильям нарушил молчание после скандала.
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Общество

В России поменяют систему оплаты труда учителей

Правительство разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые введут единую модель формирования оплаты труда учителей на федеральном уровне.
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Настольные процессоры AMD Ryzen 3000 получат недорогие системные платы на новых чипсетах в этом полугодии

Что же касается новых более доступных чипсетов, согласно свежим данным, их массовое производство стартует уже в этом квартале.
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Армия и оружие

В США заявили об отставании от России в модернизации ядерных сил

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Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном, но главное - чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие.
ТАСС вчера в 19:22
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При создании STALKER 2 могут применять фотограмметрию

На старте года разработчики заявили о создании проекта STALKER 2 на базе Unreal Engine 4, прикрепив скриншот «прошлогоднего батона».
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В Приморье с 30 декабря 2019 г. по 5 января 2020 г. было зарегистрировано 3755 случаев заболеваний ОРВИ, показатель заболеваемости на 15,3% ниже недельного эпидемического порога (20,4 на 10 тысяч населения).
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Тишина на рынке РПЛ. Почему так происходит

Который единственный из клубов РПЛ ведет себя на рынке ярко и агрессивно.
Спорт-Экспресс 01:00
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В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО

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Ксения Корнева рассказала о работе в «Уральских пельменях»

Относительно недавно стало известно, что между участниками популярного юмористического шоу «Уральские пельмени», созданного на основе бывшей одноименной команды КВН, прошла трещина.
Bimru.ru вчера в 05:11
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Хафтар прибыл в Москву для переговоров с Сарраджем

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар прибыл в Москву для участия в переговорах по урегулированию ситуации в Ливии, сообщает в понедельник, 13 января «РИА Новости» со ссылкой на ливийский информированный источник.
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