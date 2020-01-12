Общество
Lenta.ruНазван мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Мотивом нападения на российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 года, был грабеж. Об этом «Коммерсанту» сообщил заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов.
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с чего всё началось
Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.Коммерсантъвчера в 12:11
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СК раскрыл причину убийства российских журналистов в ЦАР в 2018 году
Московский Комсомолецвчера в 13:35
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