Происшествия

Lenta.ruLenta.ruНазван мотив устроившего стрельбу в Таиланде военного

Мотивом военнослужащего Джакрапанта Томму (Jakrapanth Thomma), который ранил и расстрелял десятки людей при захвате торгового центра в Таиланде, был конфликт на бытовой почве. Об этом сообщил премьер-министр страны Прают Чан-оча, пишет РИА Новости.
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