Происшествия
Lenta.ruНазван мотив устроившего стрельбу в Таиланде военного
Мотивом военнослужащего Джакрапанта Томму (Jakrapanth Thomma), который ранил и расстрелял десятки людей при захвате торгового центра в Таиланде, был конфликт на бытовой почве. Об этом сообщил премьер-министр страны Прают Чан-оча, пишет РИА Новости.
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Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Общество
Китайские авиакомпании увольняют более ста российских пилотов
"Китайская авиакомпания Hainan Airlines намерена уволить более 100 российских пилотов, еще 10 пилотов уволит China Southern Airlines", — заявил источник изданию.
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В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
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Ковальчук принес победу «Монреалю» над «Торонто» в овертайме
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Финансы
Банк России шестой раз подряд снизил ключевую ставку
Решение ЦБ снизить ключевую ставку и снижение доходностей облигаций федерального займа формируют условия для снижения ставок по кредитам и депозитам, что способствует росту корпоративного и ипотечного кредитования, указывается в сообщении.
Здоровье
Диетолог рассказал о симптомах жировой болезни
Жировая болезнь печени – опасный недуг, при котором ткань важного органа перерождается в жировую.
Спорт
Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
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Кевин Лерена и Фират Арслан встретятся 8 февраля
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Авто
Названы популярные автомобили с самым дорогим обслуживанием
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован за давление на свидетелей
Замначальника Генштаба арестован за давление на свидетелей В пятницу был арестован заместитель начальника Генштаба—начальник Главного управления связи вооруженных сил (ГУС ВС) России Халил Арсланов, главный фигурант громкого уголовного дела о хищениях у Минобороны 6,7 млрд руб.
Авто
Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили
Хозяин электрической машины обратился в поддержку Tesla, где ему ответили, что он официально не платил 8000 долларов за Autopilot, поэтому функцию заблокировали.
Кино
Киану Ривза заметили на съемках четвертой «Матрицы»
В Сети появились любительские кадры, запечатлевшие голливудского актера Киану Ривза во время съемок одного из эпизодов четвертой части блокбастера «Матрица».
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Политика
Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко
Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
Армия и оружие
Двое американских военнослужащих погибли при обстреле в Афганистане
Двое американских военнослужащих погибли в результате обстрела в восточной провинции Афганистана Нангархар.
Политика
Трамп объяснил отставку русскоговорящего сотрудника Белого дома
Президент США Дональд Трамп обвинил уволенного накануне из Белого дома сотрудника Совета национальной безопасности и эксперта по Украине Александра Виндмана в отсутствии дисциплины и некорректной передаче содержания его «идеальных» разговоров с зарубежными коллегами.
Космос
Зонд Voyager-2 возобновил сбор данных за пределами Солнечной системы
Запущенный в августе 1977 года зонд Voyager-2 вышел за пределы Солнечной системы в ноябре 2018 года.
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Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Политика
Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России
Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.
Армия и оружие
8 тонн гуманитарной помощи Донбассу украли офицеры ВСУ
Группа старших офицеров вооруженных сил Украины похитила около восьми тонн гуманитарной помощи, которая предназначалась жителям Донбасса.
Политика
Канада предъявила иск к Ирану из-за сбитого украинского Боинга
Происшествия
В Хабаровске совершены нападения с ножом на двух женщин
Сотрудники правоохранительных органов Хабаровского края проводят проверку после двух случаев нападения на женщин в Южном микрорайоне.
Происшествия
Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане
В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
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В Marvel не умирают: злодей из фильма «Первый мститель: Противостояние» может вернуться в киновселенную
Да и в целом актер не скрывал, что хочет еще раз сыграть агента «Гидры», хоть Алая Ведьма (Элизабет Олсен) и убила его в блокбастере «Первый мститель: Противостояние».
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Телеведущая Ида Галич родила первенца
Поклонники поздравляют звезду с радостным событием. 29-летняя телеведущая, блогер и певица Ида Галич впервые стала мамой.
Недвижимость
Россияне не готовы к повышению цены на съемное жилье
Россияне не готовы к повышению цены на съемное жилье Несмотря на начавшееся на рынке найма жилья оживление, арендодателям пока не удается заметно поднять на него цены.
Общество
Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт
По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.