Мотивом военнослужащего Джакрапанта Томму (Jakrapanth Thomma), который ранил и расстрелял десятки людей при захвате торгового центра в Таиланде, был конфликт на бытовой почве. Об этом сообщил премьер-министр страны Прают Чан-оча, пишет РИА Новости.

Общество Китайские авиакомпании увольняют более ста российских пилотов "Китайская авиакомпания Hainan Airlines намерена уволить более 100 российских пилотов, еще 10 пилотов уволит China Southern Airlines", — заявил источник изданию.

Финансы Банк России шестой раз подряд снизил ключевую ставку Решение ЦБ снизить ключевую ставку и снижение доходностей облигаций федерального займа формируют условия для снижения ставок по кредитам и депозитам, что способствует росту корпоративного и ипотечного кредитования, указывается в сообщении.

Единоборства Кевин Лерена и Фират Арслан встретятся 8 февраля 8 февраля в Германии 27-летний южноафриканец Кевин Лерена проведет защиту своего пояса IBO в первом тяжелом весе против 49-летнего местного боксера Фирата Арслана.

Происшествия Замначальника Генштаба арестован за давление на свидетелей Замначальника Генштаба арестован за давление на свидетелей В пятницу был арестован заместитель начальника Генштаба—начальник Главного управления связи вооруженных сил (ГУС ВС) России Халил Арсланов, главный фигурант громкого уголовного дела о хищениях у Минобороны 6,7 млрд руб.

Авто Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили Хозяин электрической машины обратился в поддержку Tesla, где ему ответили, что он официально не платил 8000 долларов за Autopilot, поэтому функцию заблокировали.

Кино Киану Ривза заметили на съемках четвертой «Матрицы» В Сети появились любительские кадры, запечатлевшие голливудского актера Киану Ривза во время съемок одного из эпизодов четвертой части блокбастера «Матрица».

Политика Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.

Политика Трамп объяснил отставку русскоговорящего сотрудника Белого дома Президент США Дональд Трамп обвинил уволенного накануне из Белого дома сотрудника Совета национальной безопасности и эксперта по Украине Александра Виндмана в отсутствии дисциплины и некорректной передаче содержания его «идеальных» разговоров с зарубежными коллегами.

Политика Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.

Шоу-бизнес Телеведущая Ида Галич родила первенца Поклонники поздравляют звезду с радостным событием. 29-летняя телеведущая, блогер и певица Ида Галич впервые стала мамой.

Недвижимость Россияне не готовы к повышению цены на съемное жилье Россияне не готовы к повышению цены на съемное жилье Несмотря на начавшееся на рынке найма жилья оживление, арендодателям пока не удается заметно поднять на него цены.