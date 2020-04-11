Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне. Об этом заявил в интервью "Парламентской газете" ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев.
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с чего всё началось

Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия

Влияние Запада По данным на 9 апреля, новый коронавирус COVID-19 в разных регионах России подтверждён у 10131 человека.
Парламентская газета09 апреля в 08:15

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Оптимистичный сценарий: академик РАН назвал сроки завершения эпидемии в России

Вести.Ruвчера в 23:28

Академик назвал самый ранний срок завершения эпидемии COVID-19 в России

РБК00:32

Академик РАН назвал самый ранний срок завершения эпидемии COVID-19 в России

Газета.Ruвчера в 23:34

Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

РИА Новости07:04

Академик РАН дал прогноз относительно окончания эпидемии коронавируса в России

RT на русскомвчера в 23:28

Академик РАН назвал самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 22:54

Назван самый ранний срок завершения эпидемии COVID-19 в России

Телеканал 360°вчера в 22:50
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Общество

Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина

В Краснодарском крае произошли изменения режима карантина. Разъяснения постановления губернатора Кубани дали в администрации региона.
Новая Кубань 11:06
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Здоровье

Онищенко опроверг прогноз учёного РАН о сроках завершения пандемии

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал мнение академика РАН Виктора Малеева, заявившего, что пандемия коронавируса может закончиться в июне.
News.ru 08:42
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Общество

На всех въездах в Москву дежурят полицейские

Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 08:15
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Футбол

Рэмси назвал Роналду одним из величайших футболистов в истории

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси поделился мнением о своем одноклубнике, форварде Криштиану Роналду.
Спорт-Экспресс 10:45
Общество

Въезд и выезд из-за коронавируса ограничат в Красноярске

Указ губернатора Красноярского края «О введении ограничительных мероприятий на территории города Красноярска и отдельных муниципальных образований Красноярского края» был подписан 10 апреля.
Kursk.com 10:10
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Энергетика

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Новое соглашение с ОПЕК по ограничению нефтедобычи было необходимо, однако оно имеет как позитивные, так и негативные стороны, сообщил вице-президент и совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун в разговоре с РБК.
РБК 09:40
16
Общество

Режим самоизоляции в Кузбассе продлится до 19 апреля

Губернатор сообщил, что режим самоизоляции продлится в Кузбассе до 19 апреля.
Аргументы и Факты - Кузбасс 07:37
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Происшествия

В Индонезии произошло извержение вулкана Анак-Кракатау

Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии выбросил несколько столбов пепла и дыма высотой в полкилометра.
Газета.Ru 07:08
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Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
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Здоровье

Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»

Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
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Спорт

Полторанин применял кровяной допинг на Олимпиаде в Пхенчхане

Россиянин Алексей Полторанин использовал кровяной допинг во время Олимпиады 2018 года в Пхенчхане.
Советский спорт 09 апреля в 12:54
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Общество

Мошенники начали рассылать фейковые уведомления о штрафах за карантин

Мошенники начали рассылать фейковые уведомления о штрафах за нарушение карантина из-за коронавируса.
Газета.Ru 08:19
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Единоборства

Турнир UFC с участием Нурмагомедова отменен из-за коронавируса

НТВ вчера в 02:58
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Политика

Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
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Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
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Общество

Москва приостанавливает работу большинства городских организаций

Газета.Ru вчера в 13:16
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Общество

Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX

РИА Новости вчера в 10:55
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Общество

Назван регион Подмосковья с наибольшим числом зараженных коронавирусом

Подмосковные Люберцы лидируют по количеству инфицированных COVID-19, на сегодняшний день там 92 заболевших человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
РИА Новости 10:59
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Общество

Оперштаб назвал причину пробки возле клиники ФМБА в Химках

RT на русском 10:30
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Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
2,4K
Общество

Два пациента с коронавирусом умерли в Чечне

Два пациента с коронавирусом умерли в Чечне В Чечне умерли два пациента с коронавирусом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой власти республики.
Медиазона 09:26
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Политика

Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Интерфакс 08 апреля в 09:01
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Общество

Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны

Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны.
ФАН вчера в 22:17
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Происшествия

Муфтий Ингушетии скончался в больнице

Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов умер в больнице, первичный тест на коронавирус показал наличие у него инфекции.
RT на русском 10:18
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Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
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Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
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Армия и оружие

Российские военные продезинфицировали дома для престарелых в Италии

Российские военнослужащие и военные подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВС Италии продезинфицировали дома для престарелых в трех населенных пунктах Ломбардии.
Невские Новости 00:15
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Здоровье

ВОЗ рекомендовала Белоруссии ужесточить ограничительные меры

Минск, 11 апреля 2020, 15:58 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Белоруссии запретить массовые мероприятия.
REGNUM 08:58
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Технологии

Apple и Google будут следить за людьми из-за коронавируса

Корпорации Apple и Google намерены запустить глобальную систему, отслеживающую контакты заражённых коронавирусом людей.
Секрет фирмы 10:07
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Хоккей

«Ак Барс» продлил контракт с Биляловым

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Малеев Виктор Васильевич
Российский учёный
Учёный-микробиолог, доктор медицинских наук, академик РАМН. Создатель полиэлектролитных растворов, применяемых при обезвоживании. Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники.
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