Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне. Об этом заявил в интервью "Парламентской газете" ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев.
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с чего всё началось

Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия

Влияние Запада По данным на 9 апреля, новый коронавирус COVID-19 в разных регионах России подтверждён у 10131 человека.
Парламентская газета09 апреля в 08:15

Подробнее о событии

Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

РИА Новости07:04

Академик РАН назвал самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 22:54

Академик назвал самый ранний срок завершения эпидемии COVID-19 в России

РБК00:32

Оптимистичный сценарий: академик РАН назвал сроки завершения эпидемии в России

Вести.Ruвчера в 23:28

Академик РАН дал прогноз относительно окончания эпидемии коронавируса в России

RT на русскомвчера в 23:28

Назван ранний срок завершения эпидемии COVID-19 в России

Газета.Ru02:35

Назван самый ранний срок завершения эпидемии COVID-19 в России

Телеканал 360°вчера в 22:50
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Кино

Алексей Гуськов сыграл «крестного отца» русской мафии

Эксклюзивная премьера фильма "Бессмертный" - полнометражного приквела культового итальянского сериала "Гоморра" состоится на сервисе more.tv уже 13 апреля.
Российская газета вчера в 05:31
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Происшествия

Россиян пугают роликом с огромной очередью из машин скорой помощи

В соцсетях распространяют видео, на котором возле больницы № 119 в микрорайоне Новогорск города Химки (Московская область) зафиксирована длинная очередь из машин скорой помощи.
URA.Ru 06:25
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Политика

Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
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Общество

Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима

Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:36
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Политика

Евросоюз планирует закрыть границы до осени

Президент Франции Эммануэль Макрон просит приготовиться к длительной изоляции Европы. Евросоюз могут закрыть как минимум до осени.
МР7.ру 07:05
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Общество

Власти ограничили въезд в Красноярск

Будет ограничен выезд и въезд граждан, не имеющих прописки или фактически там не проживающих.
ДЕЛА.ru вчера в 09:37
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Музыка

Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию

В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
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Общество

Полицейские дежурят на всех въездах в Москву

Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 08:15
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Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
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Религия

В РПЦ рассказали, как освятить вербы и куличи на самоизоляции

Священники советуют прочитать тропарь "Общее воскресение" и окропить вербы, а потом и куличи святой водой со словами "Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа", — объяснил Легойда.
Клопс 07:03
Общество

В России за сутки зафиксировано 1667 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки зафиксировано 1667 новых случаев коронавируса в 49 регионах.
Афиша Daily 04:29
Космос

Rocket Lab впервые поймала возвращаемую ракету в воздухе

Хайтек+ 09 апреля в 05:45
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Происшествия

Заключенные устроили бунт в иркутской колонии и вскрыли себе вены

В УФСИН, наоборот, заявляют о том, что заключенные якобы напали на сотрудника колонии после провокации со стороны одного из зачинщиков конфликта.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 11:41
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Общество

В России расширили список сфер экономики, пострадавших от коронавируса

Правительство расширило перечень отраслей экономики, более всего пострадавших от пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:48
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Илья Резник высказался о конфликте Любови Успенской с дочерью

Поэт-песенник Илья Резник уверен, что ссора Любови Успенской с дочерью Татьяной, после которой девушка уехала к отцу в США, является расплатой певицы за прошлые грехи.
Наша версия 09 апреля в 12:32
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Здоровье

Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»

Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
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Муж Нюши прокомментировал ее «воссоединение» с Егором Кридом

Супруг певицы Нюши прокомментировал ее новую совместную работу с бывшим бойфрендом Егором Кридом, роман с которым у артистки завершился несколько лет назад.
Московский Комсомолец 07:39
Происшествия

В Уфе СК проверит больницу, где зафиксировали вспышку COVID-19

В ведомстве уточняют, что следователи проверят факт возможного непринятия своевременных мер руководством больницы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы.
Российская газета 07:59
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 российских регионах.
RT на русском 04:43
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Футбол

«Зенит» составил десятку лучших матчей команды за последние 10 лет

«Зенит» составил подборку из десяти лучших матчей петербургского клуба в Российской Премьер-Лиге за последние 10 лет.
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Футбол

РФС заверил УЕФА в готовности Петербурга принять игры Евро-2020

Российский футбольный союз уведомил Союз европейских футбольных ассоциаций о готовности Санкт-Петербурга принять матчи перенесенного на 2021 год чемпионата Европы.
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Минздрав рассказал, как можно поставить диагноз «коронавирус»

Специалисты установили четкую клиническую картину коронавируса COVID-2019, поэтому заболевание можно установить исключительно по симптомам - без лабораторного обследования, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Газета.Ru 09 апреля в 16:58
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Здоровье

Брянский штаб принял важные решения о противодействии коронавирусу

На заседании штаба было принято несколько решений. Ряд из них касается увеличения финансирования антивирусных мер.
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В Тюмени скончалась первая пациентка с коронавирусом

Российская газета 03:22
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Общество

Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за карантин

Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.
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Умер политолог Александр Некрасов

Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
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Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

Как заявлял представитель Бабкиной, пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор, коронавирус у нее не обнаружили.
РИА Новости 03:36
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Медик предупредил об опасности выздоровевших пациентов с коронавирусом

Люди, заразившиеся и переболевшие коронавирусом нового типа, представляют опасность для окружающих в течение месяца после выздоровления.
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Общество

Власти Москвы назвали причину ужесточения мер из-за коронавируса

Ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве произошло из-за нарушения жителями режима самоизоляции.
РБК 07:55
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Ежегодный фестиваль Burning Man отменили из-за коронавируса

Daily Mail отметил, что Burning Man отмечается с 1986 года в пустыне Блэк-Рок в штате Невада и в этом году был запланирован на 30 августа.
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Малеев Виктор Васильевич
Российский учёный
Учёный-микробиолог, доктор медицинских наук, академик РАМН. Создатель полиэлектролитных растворов, применяемых при обезвоживании. Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники.
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