Влияние Запада По данным на 9 апреля, новый коронавирус COVID-19 в разных регионах России подтверждён у 10131 человека.

с чего всё началось

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне. Об этом заявил в интервью "Парламентской газете" ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев.

Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

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