Влияние Запада По данным на 9 апреля, новый коронавирус COVID-19 в разных регионах России подтверждён у 10131 человека.

с чего всё началось

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне. Об этом заявил в интервью "Парламентской газете" ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев.

Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

Общество В Турции люди дерутся за хлеб из-за комендантского часа Власти Турции в преддверии выходных заявили, что на субботу и воскресенье будут закрыты большинство заведений, а гражданам нельзя выходить на улицу без повода, также вводится комендантский час. 7

Общество На всех въездах в Москву работают наряды полиции «На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве. 1K

Музыка Рукописный текст песни The Beatles продали на аукционе за $910 тысяч Рукописный текст песни Hey Jude группы The Beatles продали за 910 тысяч долларов (около 67 миллионов рублей) на американском аукционе Julien's Auctions, сообщает пресс-служба торговой площадки.

Здоровье В Белоруссии коронавирусом заразились более 300 медиков В Белоруссии коронавирусной инфекцией заразился 301 медицинский работник, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на министра здравоохранения республики Владимира Караника. 1

Общество Собянин предложил создать единую базу тестов на коронавирус Все результаты тестирований на коронавирус должны быть оцифрованы и внесены в единую базу, даже если это частные лаборатории, иначе их отключат от этой работы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Наука Лицо человека в VR-шлеме потрогали листом и обдули вентилятором Инженеры под руководством Эрнста Круифа (Ernst Kruijff) из Университета прикладных наук Бонн-Рейн-Зиг создали VR-шлем, способный воздействовать на пользователя разными стимулами, но при этом не требующий обустраивать вокруг него специальное пространство с множеством устройств.

Общество Часть бизнеса освободят от уплаты аренды на три месяца Правительство освободит ряд малых и средних предприятий от платы за аренду в апреле, мае и июне федерального имущества, составляющего государственную казну, в том числе земельных участков. 3

Общество В Москве вводят пропускной режим Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра. 4,1K

Здоровье В Башкирии умер первый пациент от коронавируса На ежедневном брифинге по коронавирусу в Минздраве РБ глава ведомства Максим Забелин сообщил, что в республике скончался первый человек, чьей причиной смерти является коронавирусная инфекция COVID-19. 25

Здоровье Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит» Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям. 166

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 4K

Общество В Свердловской области готовятся к судам по короновирусу Оперштаб сообщил о первых протоколах о нарушении особого режима В Свердловской области оформлены первые 5 протоколов в отношении жителей и юридических по нарушениям условий особого режима, введенного в регионе. 12

Армия и оружие Украина обвинила ДНР и ЛНР в усилении обстрелов Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак обвинил самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в усилении обстрелов украинских позиций на линии соприкосновения.

Общество Губернатор запретил выезд и въезд в Красноярске и других городах края Губернатор Красноярского края Александр Усс издал указ об ограничении въезда и выезда в Красноярск, а также в нескольких городах и районов из-за пандемии коронавируса. 137