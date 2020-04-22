с чего всё началось

Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.

Экономика Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода. 601

Происшествия Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома. 5,2K

Финансы ЦБ продал рекордную сумму валюты для поддержки рубля Центробанк продал на внутреннем рынке 20 апреля валюту на рекордную сумму 16,8 млрд руб. (более $220 млн), сообщается на сайте регулятора. 525

Футбол Кокорин рассказал о ходе переговоров по новому контракту с «Зенитом» Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о ситуации вокруг его истекающего контракта с «Зенитом».

Шоу-бизнес У 70-летнего Ричарда Гира родился третий ребенок Ричард встретил свою будущую жену в 2014 году в отеле, принадлежавшем Алехандре и ее супругу, а в мае 2018-го пара тайно поженилась в кругу семьи и близких друзей.

Общество Соловьев навсегда выгнал из своей студии украинского эксперта Ковтуна Известный российский телеведущий Владимир Соловьев в ходе эфира на телеканале Россия-1 окончательно выгнал из своей программы Вечер с Владимиром Соловьевым украинского эксперта Вячеслава Ковтуна. 147

Политика Вишневский по просьбе Беглова поднял шум на заседании ЗакСа Лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский во время заседания Законодательного собрания Петербурга 22 апреля попросил своих коллег подписаться под письмом к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить средства из Фонда национального благосостояния для борьбы с коронавирусом и для поддержки населения. 43

Политика В Кремле назвали бездоказательными теории о происхождении коронавируса Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал по просьбе журналистов теорию, которую поддерживает ряд западных лидеров и СМИ, об искусственном происхождении вируса, с намеком на Китай. 114

Энергетика Песков назвал нелегкой ситуацию с мировыми ценами на нефть В последние дни наблюдается нестабильность цен на углеводороды на фоне новостей о продолжающемся росте числа заразившихся коронавирусом в мире. 4

Политика Премьер Украины назвал сроки открытия границ Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал сроки открытия границ. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина». 2

Футбол Червиченко рассказал, как падение цен на нефть повлияет на «Спартак» Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о том, как падение цен на нефть может сказаться на московском клубе.

Интернет Вышла новая Opera 68 с быстрым доступом к Instagram Норвежская компания Opera Software выпустила стабильную версию браузера Opera 68.

Политика Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность российских больниц Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность больниц оборудованием, необходимым для лечения пациентов с коронавирусом. 4

Общество В Башкирии изменили режим повышенной готовности Глава Башкортостана внес изменения в указ о режиме «Повышенной готовности» в связи с угрозой распространения коронавируса. 106

Происшествия Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении. 1,2K

Авто Культовый ВАЗ-2101 празднует 50-летний юбилей Первый седан ВАЗ-2101, ставший одним из самых популярных автомобилей в СССР, сошел с конвейера 19 апреля 1970 года. 66