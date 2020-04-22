Коронавирус
Газета.RuНазван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом
Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
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с чего всё началось
Как сообщает издание RLT Today, к такому выводу пришли вирусолог университетской клиник в Берлине Кристиан Дростен и директор Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна Хендрик Штрек.Московский Комсомолец03:43
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