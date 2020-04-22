Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНазван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом

Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
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с чего всё началось
Как сообщает издание RLT Today
, к такому выводу пришли вирусолог университетской клиник в Берлине Кристиан Дростен и директор Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна Хендрик Штрек.
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Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом

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Ученые назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом

Комсомольская правдавчера в 15:22
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Экономика

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Политика

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Лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский во время заседания Законодательного собрания Петербурга 22 апреля попросил своих коллег подписаться под письмом к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить средства из Фонда национального благосостояния для борьбы с коронавирусом и для поддержки населения.
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Политика

В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Общество

Премьер Украины заявил о планах продлить карантин до 11 мая

Власти Украины планируют продлить карантин из-за угрозы коронавируса до 11 мая.
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Опубликован официальный диагноз Анастасии Заворотнюк

Близкие Анастасии Заворотнюк обнародовали официальный диагноз актрисы. Документ опубликовала "Комсомольская правда".
РИА Новости 05:45
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Политика

В Кремле назвали бездоказательными теории о происхождении коронавируса

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Энергетика

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В последние дни наблюдается нестабильность цен на углеводороды на фоне новостей о продолжающемся росте числа заразившихся коронавирусом в мире.
ТАСС 05:50
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Общество

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RT на русском 05:37
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Происшествия

Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму

Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин пропал в Крыму, сообщила его дочь Анастасия.
РИА Новости 05:01
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Политика

Премьер Украины назвал сроки открытия границ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал сроки открытия границ. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».
Lenta.ru 05:47
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Общество

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Севастополе

Новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен сегодня в Севастополе.
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Экономика

В Саратовской области принят «второй пакет» мер поддержки бизнеса

Сегодня на заседании Саратовской областной думы приняли законопроекты, входящие во второй пакет поддержки мер малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за "коронавирусных" ограничений.
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Червиченко рассказал, как падение цен на нефть повлияет на «Спартак»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о том, как падение цен на нефть может сказаться на московском клубе.
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СМИ узнали о сроках возвращения в море сторожевого корабля «Ладный»

"Ладный" – сторожевой корабль проекта 1135 (шифр "Буревестник"), введен в строй в 1981 году.
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Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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Иран запустил на орбиту свой первый военный спутник

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Вышла новая Opera 68 с быстрым доступом к Instagram

Норвежская компания Opera Software выпустила стабильную версию браузера Opera 68.
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Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность российских больниц

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность больниц оборудованием, необходимым для лечения пациентов с коронавирусом.
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В США предупредили о разрушительной второй волне коронавируса

Вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать более страшной, чем первая.
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Общество

В Башкирии изменили режим повышенной готовности

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Культовый ВАЗ-2101 празднует 50-летний юбилей

Первый седан ВАЗ-2101, ставший одним из самых популярных автомобилей в СССР, сошел с конвейера 19 апреля 1970 года.
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В Кремле оценили ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты

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В Крыму в Черном море в районе Феодосии второй день ведутся поиски пропавшего подводного охотника.
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В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело за сорванные онлайн-уроки

В Санкт-Петербурге впервые возбудили уголовное дело в отношении блогера за срыв онлайн-уроков, сообщили в Следственном комитете по городу.
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