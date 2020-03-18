Коронавирус
РИА НовостиВ Новосибирске установили всех пассажиров рейса, где нашли COVID-19
В среду стало известно о первом случае заболевания новым типом коронавируса в Новосибирской области. Пациентка - женщина, недавно вернувшаяся из Парижа. Она прилетела в Новосибирск рейсом из Москвы 15 марта с признаками ОРВИ и в тот же день была госпитализирована.
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Стали известны подробности госпитализации первой новосибирской пациентки с коронавирусом
Континент Сибирь Onlineвчера в 11:44
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