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Газета.Ru
Газета.Ru

Назван новый адвокат Михаила Ефремова

Назван новый адвокат актера Михаила Ефремова, сообщает сайт mk.ru. Им станет юрист Роман Филиппов. Он будет представлять интересы актера при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Названо имя нового адвоката Михаила Ефремова

Стало известно, кто будет представлять интересы Михаила Ефремова при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор. По данным «МК», это адвокат Роман Филиппов. Он имеет статус адвоката с 2014 года, общий стаж работы свыше 15 лет.
Московский Комсомолец08:19
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Стало известно имя нового адвоката Ефремова

Телеканал 360°10:04
Комсомольская правда

Назван новый адвокат Михаила Ефремова

Комсомольская правда09:18
Московский Комсомолец

Названо имя нового адвоката Михаила Ефремова

Московский Комсомолец08:19
ТАСС

ОНК: новый адвокат должен был посетить Ефремова вчера

ТАСС09:58
Lenta.ru

Назван новый адвокат Ефремова

Lenta.ru09:02
РИА Новости

Назван новый адвокат Ефремова

РИА Новости08:46
REGNUM

Раскрыто имя нового адвоката Ефремова

REGNUM09:02

СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.
СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»
РБК10:06
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Трамп признался, что планировал убийство президента Сирии Башара Асада

Вашингтон, 15 сентября 2020, 17:02 — REGNUM Несколько лет назад в Белом доме планировали операцию по убийству президента Сирии Башара Асада, заявил 15 сентября президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
REGNUM10:02

Центральный рынок горит в Шахтах Ростовской области

На центральном рынке города Шахты Ростовской области возник пожар, его площадь составляет 600 кв. м. "В 16:08 мск в Ростовской области, город Шахты, проспект Победы Революции, 103 — пожар на центральном рынке", — приводит ТАСС сообщение Главного управления МЧС России по региону.
RT на русском09:51
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«Собеседник» нашел у матери главы Минпромторга Мантурова особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать главы Минпромторга Дениса Мантурова, 84-летняя Тамара Мантурова владеет особняком на Клязьминском водохранилище в Москве, предполагаемая стоимость которого составляет около пяти миллиардов рублей.
Дождь05:20
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Вирусолог оценил заразность переболевших коронавирусом

Роспотребнадзор: перенесший COVID-19 человек заразен еще 90 дней Как отметил профессор Алексей Аграновский, вирус действительно способен сохраняться в мокроте до трех месяцев после выздоровления.
Московский Комсомолец09:47

Утверждено обвинение рядовому Шамсутдинову, застрелившему 8 человек

Военной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года устроил стрельбу в воинской части в Забайкалье и убил шестерых сослуживцев и двух офицеров.
Вести.Ru08:16
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Оппозиция Белоруссии просит у Евросоюза $4 млрд на демократизацию

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко оценил, что для стабилизации экономики страны понадобится внешняя помощь в пределах от $3 до $4 млрд — это до 2,6 раза больше, чем сумма кредита от России.
Коммерсантъ09:19
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В Кремле исключили встречу с Навальным после его возвращения в Россию

В Кремле не планируют проводить встречу с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным после его возвращения в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ведомости06:30
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Избыточная смертность в России летом в три раза выше официальной смертности от COVID-19

Алексей Ракша, демограф, работавший в Росстате до этого лета, сказал, что скачок смертности иллюстрирует реальное число погибших от COVID-19 и что власти публично сообщили лишь о части этих смертей.
Finam.Ru08:00

Банк России перестанет рассматривать жалобы граждан на банки

По словам президента НФА Василия Заблоцкого, председатель Банка России Эльвира Набиуллина «пообещала рассмотреть вариант проведения пилотного проекта по реализации нового механизма работы с обращениями граждан».
Ведомости17:13
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