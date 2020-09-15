Назван новый адвокат Михаила Ефремова
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Назван новый адвокат актера Михаила Ефремова, сообщает сайт mk.ru. Им станет юрист Роман Филиппов. Он будет представлять интересы актера при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор.В источнике
С чего всё началось
Названо имя нового адвоката Михаила Ефремова
Стало известно, кто будет представлять интересы Михаила Ефремова при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор. По данным «МК», это адвокат Роман Филиппов. Он имеет статус адвоката с 2014 года, общий стаж работы свыше 15 лет.
Московский Комсомолец08:19
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