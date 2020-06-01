с чего всё началось

Назван новый главный следователь и заместитель главы МВД России. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. По данным издания, указом президента России Владимира Путина генерал-майор Сергей Лебедев назначен начальником следственного департамента МВД.

Политика Путин подписал указ о проведении голосования по Конституции 1 июля Москва, 1 июня 2020, 18:47 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении всенародного голосования по поправкам к Конституции России 1 июля.

Происшествия В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи Следователи и прокуроры Оренбургской области проверят, при каких обстоятельствах детей изъяли из многодетной семьи, проживающей в поселке Тюльпанный Домбаровского района. 1,4K

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Происшествия В Белгородской области ураган снес крыши домов В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов. 19

Общество Илон Маск ответил на поздравления Рогозина по-русски После пребывания на МКС Crew Dragon должен будет доставить астронавтов назад на Землю, после чего можно будет говорить об успехе миссии Demo-2 и появлении у США собственных пилотируемых кораблей, сообщает "Общественная служба новостей". 1K

Происшествия Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня. 650

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Здоровье В Краснодаре выздоровели 65% заболевших коронавирусов В Краснодаре на 1 июня в связи с выздоровлением выписали 65% пациентов, ранее госпитализированных с коронавирусной инфекцией. 5