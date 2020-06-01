Политика

Lenta.ruLenta.ruНазван новый главный следователь МВД России

Назван новый главный следователь и заместитель главы МВД России. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. По данным издания, указом президента России Владимира Путина генерал-майор Сергей Лебедев назначен начальником следственного департамента МВД.
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В документе
, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что Лебедеву также присвоено специальное звание генерал-майора юстиции.
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