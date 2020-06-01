Политика
Lenta.ruНазван новый главный следователь МВД России
Назван новый главный следователь и заместитель главы МВД России. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. По данным издания, указом президента России Владимира Путина генерал-майор Сергей Лебедев назначен начальником следственного департамента МВД.
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В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что Лебедеву также присвоено специальное звание генерал-майора юстиции.РЕН ТВ10:58
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Политика
Путин подписал указ о проведении голосования по Конституции 1 июля
Москва, 1 июня 2020, 18:47 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении всенародного голосования по поправкам к Конституции России 1 июля.
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Происшествия
В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи
Следователи и прокуроры Оренбургской области проверят, при каких обстоятельствах детей изъяли из многодетной семьи, проживающей в поселке Тюльпанный Домбаровского района.
Российская газета вчера в 10:00
Происшествия
В Киеве со стрельбой задержали угрожавшего взорвать мост Метро
В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро. Очевидец снял на видео часть спецоперации.
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Экономика
ВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд
Группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа, создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений.
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Мединский сравнил видео с беспорядками в США с «Джокером»
Культуромания 11:02
Происшествия
В Белгородской области ураган снес крыши домов
В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
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В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
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В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Общество
Илон Маск ответил на поздравления Рогозина по-русски
После пребывания на МКС Crew Dragon должен будет доставить астронавтов назад на Землю, после чего можно будет говорить об успехе миссии Demo-2 и появлении у США собственных пилотируемых кораблей, сообщает "Общественная служба новостей".
Южный Федеральный 03:19
Общество
Деньги поступят на карту: кому во вторник придет выплата от ПФР
Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
Primpress.ru 30 мая в 13:30
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Появилась карта загруженности парков и мест отдыха в Москве
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Происшествия
Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области
Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
Наука
Продленная родительская опека помогает птицам стать умнее
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Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми капризными моторами
Новые автомобили 11:14
Общество
ЦИК хочет упростить правила голосования по поправкам в Конституцию
Предлагается выдавать бюллетени без внесения паспортных данных избирателя в список участников голосования, участнику будет достаточно расписаться.
RuNews24.ru 08:51
Общество
ВОЗ зафиксировала новую вспышку смертельного заболевания
В Демократической Республике Конго подтвердили вторую вспышку болезни, вызванной вирусом Эбола, зафиксированную в городе Мбандака на северо-западе страны.
Lenta.ru 12:03
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Глеб Никитин назвал причину скачка СOVID-заражений
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможную причину увеличения числа новых СOVID-заражений.
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На тестах заметили прототип обновленного универсала Lada Vesta
Закамуфлированный прототип универсала Lada Vesta был сфотографирован очевидцами при въезде на территорию «НТЦ-Ваза».
Тарантас Ньюс 30 мая в 03:16
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Елена Воробей рассказала, что заразилась коронавирусом
Известная российская актриса и юмористка Елена Воробей призналась, что заразилась коронавирусом.
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Храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня
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В Сети появилась картинка, которая ломает смартфоны Samsung
Согласно Ice Universe, телефоны Samsung особенно подвержены риску, пользователь определенно не рекомендует устанавливать такие обои на свои гаджеты.
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В Краснодаре выздоровели 65% заболевших коронавирусов
В Краснодаре на 1 июня в связи с выздоровлением выписали 65% пациентов, ранее госпитализированных с коронавирусной инфекцией.
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Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок
Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
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Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи
Президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу федеральных и региональных больниц и поликлиник.
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Сериал «Черная лестница» стартует на НТВ 1 июня
Piter.tv 08:16