Политика
Lenta.ruНазван новый главный следователь МВД России
Назван новый главный следователь и заместитель главы МВД России. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. По данным издания, указом президента России Владимира Путина генерал-майор Сергей Лебедев назначен начальником следственного департамента МВД.
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Футбол
Станислав Черчесов: пандемия задала много вопросов, на которые нужно будет ответить
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о будущем российского футбола на фоне пандемии коронавируса.
Чемпионат 17:57
Общество
Врач заявил о снижении активности коронавируса
Главврач больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо заявил о снижении активности коронавируса.
РИА Новости 05:24
Происшествия
Названа новая причина смерти чернокожего мужчины в Миннеаполисе
Вскрытие показало, что смерть чернокожего Джорджа Флойда наступила в результате удушья от оказания сильного давления со стороны полицейских.
Lenta.ru 17:14
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
Судно «Академик Черский», способное достроить газопровод «Северный поток-2», сменило владельца: теперь оно принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ).
Lenta.ru 17:40
Армия и оружие
Северный флот получит новое оружие
В 2020 году Северный флот ВМФ России планирует получить шесть боевых кораблей, более 180 единиц вооружения и военной техники, сообщил командующий СФ вице-адмирал Александр Моисеев.
Российская газета 02:04
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала фото сразу после родов
Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина Настасья Шубская поделилась со своими подписчиками фотографией, сделанной сразу после родов.
ФАН вчера в 20:40
Политика
Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом
Удалось не допустить взрывного характера развития ситуации с коронавирусом, обстановка стабилизируется, мы возвращаемся к нормальной жизни, сообщил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 09:37
Кино
Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
Произошло это из-за того, что Ривз постоянно путался, как называется фильм, и называл его "Джон Уик".
Discover24 30 мая в 13:46
Шоу-бизнес
Юмористка Елена Воробей заболела коронавирусом
Юмористка Елена Воробей сообщила о том, что заразилась коронавирусом и тяжело переносит болезнь.
Газета.Ru 06:09
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
Политика
Работники Facebook провели онлайн-протест против Цукерберга
Вашингтон, 2 июня 2020, 01:16 — REGNUM Ряд сотрудников американской корпорации Facebook провели виртуальную протестную акцию против позиции главы компании Марка Цукерберга по сообщениям президента США Дональда Трампа в соцсетях, передает телеканал NBC.
REGNUM 18:16
Кино
Российский фильм «Аванпост» откроет кинопрокат в Японии
Зоопарк в Японии посадил в кафе плюшевых капибар для соблюдения дистанции Действие фантастического фильма, рассказывающего о противостоянии между человечеством и пришельцами, разворачивается в недалеком будущем.
РБК 07:47
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 03:18
Политика
Кадыров призвал ООН наказать власти США за бесчинства
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил ООН принять меры в отношении официальных властей США и призвать их к ответу за преследование и убийство невиновных людей.
РИА Новости 18:30
Общество
МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров
«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru 07:20
Шоу-бизнес
Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru 13:31
Кино
Опубликован трейлер экранизации комикса «Майор Гром»
Inc-news.ru 30 мая в 14:41
Футбол
Убыток ФК «Ростов» за 2019 год сократился в 10 раз
За минувший год убыток футбольного клуба «Ростов» сократился в 10 раз, соответствующая информация размещена в базе данных СПАРК.
РБК Ростов-на-Дону вчера в 06:37
Гаджеты
ZTE представила смартфон ZTE Axon 11 SE
Компания ZTE официально представила смартфон Axon 11 SE, который стал самым дешёвым 5G-устройством в ассортименте компании.
ITZine.ru 07:44
Политика
Трамп позвал на саммит G7 Россию
Президент США Дональд Трамп решил расширить саммит "большой семерки" еще четырьмя странами, включая Россию.
Ruposters.ru вчера в 05:18
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
Футбол
Состояние Ди Марии обеспокоило врачей «ПСЖ»
Врач "ПСЖ" обеспокоился состоянием здоровья полузащитника французской команды Анхеля Ди Марии, сообщает Le Parisien.
Газета.Ru 18:30
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился
Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45
Музыка
Зрители выбрали победителей Евровидения-2020
Зрители выбрали победителей музыкального конкурса Евровидение-2020. В этом году шоу прошло в режиме онлайн.
Вечерняя Москва 05:49
Хоккей
СКА обменял Кагарлицкого в московское «Динамо»
Нападающий Дмитрий Кагарлицкий обменян из СКА в московское «Динамо», за которое выступал в сезоне-2018/19.
Metaratings 10:20
Происшествия
Украинский националист обвиняется в наезде на протестующих в США
По информации Fox9, водитель автоцистерны, 35-летний украинец Богдан Вечирко пытался на большой скорости въехать в толпу протестующих, которые перекрыли трассу из-за убийства темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
Российская газета 06:59
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Кино
Фанаты «Звездных войн» потребовали выхода режиссерской «Мести ситхов»
Фанаты далекой-далекой галактики, мечтающие посмотреть четырехчасовую режиссерскую версию фильма «Звездные войны: Месть ситхов», создали петицию.
Киноафиша России 08:36
Общество
Роспотребнадзор отменил требование о заполнении самолетов на 50%
Роспотребнадзор отменил требование для авиакомпаний по загрузке самолетов только на 50%.
It`s My City 04:14