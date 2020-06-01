Назван новый главный следователь и заместитель главы МВД России. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. По данным издания, указом президента России Владимира Путина генерал-майор Сергей Лебедев назначен начальником следственного департамента МВД.

Футбол Станислав Черчесов: пандемия задала много вопросов, на которые нужно будет ответить Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о будущем российского футбола на фоне пандемии коронавируса.

Происшествия Названа новая причина смерти чернокожего мужчины в Миннеаполисе Вскрытие показало, что смерть чернокожего Джорджа Флойда наступила в результате удушья от оказания сильного давления со стороны полицейских. 41

Армия и оружие Северный флот получит новое оружие В 2020 году Северный флот ВМФ России планирует получить шесть боевых кораблей, более 180 единиц вооружения и военной техники, сообщил командующий СФ вице-адмирал Александр Моисеев. 168

Шоу-бизнес Жена Овечкина показала фото сразу после родов Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина Настасья Шубская поделилась со своими подписчиками фотографией, сделанной сразу после родов. 11

Политика Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом Удалось не допустить взрывного характера развития ситуации с коронавирусом, обстановка стабилизируется, мы возвращаемся к нормальной жизни, сообщил президент РФ Владимир Путин. 128

Шоу-бизнес Юмористка Елена Воробей заболела коронавирусом Юмористка Елена Воробей сообщила о том, что заразилась коронавирусом и тяжело переносит болезнь. 86

Общество NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. 442

Политика Работники Facebook провели онлайн-протест против Цукерберга Вашингтон, 2 июня 2020, 01:16 — REGNUM Ряд сотрудников американской корпорации Facebook провели виртуальную протестную акцию против позиции главы компании Марка Цукерберга по сообщениям президента США Дональда Трампа в соцсетях, передает телеканал NBC.

Кино Российский фильм «Аванпост» откроет кинопрокат в Японии Зоопарк в Японии посадил в кафе плюшевых капибар для соблюдения дистанции Действие фантастического фильма, рассказывающего о противостоянии между человечеством и пришельцами, разворачивается в недалеком будущем. 23

Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. 1,8K

Политика Кадыров призвал ООН наказать власти США за бесчинства Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил ООН принять меры в отношении официальных властей США и призвать их к ответу за преследование и убийство невиновных людей. 4

Общество МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров «Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства. 3

Шоу-бизнес Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар. 18

Гаджеты ZTE представила смартфон ZTE Axon 11 SE Компания ZTE официально представила смартфон Axon 11 SE, который стал самым дешёвым 5G-устройством в ассортименте компании.

Политика Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет. 261

Футбол Состояние Ди Марии обеспокоило врачей «ПСЖ» Врач "ПСЖ" обеспокоился состоянием здоровья полузащитника французской команды Анхеля Ди Марии, сообщает Le Parisien.

Музыка Зрители выбрали победителей Евровидения-2020 Зрители выбрали победителей музыкального конкурса Евровидение-2020. В этом году шоу прошло в режиме онлайн. 131

Хоккей СКА обменял Кагарлицкого в московское «Динамо» Нападающий Дмитрий Кагарлицкий обменян из СКА в московское «Динамо», за которое выступал в сезоне-2018/19.

Происшествия Украинский националист обвиняется в наезде на протестующих в США По информации Fox9, водитель автоцистерны, 35-летний украинец Богдан Вечирко пытался на большой скорости въехать в толпу протестующих, которые перекрыли трассу из-за убийства темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе. 249