Политика

Lenta.ruLenta.ruНазван новый главный следователь МВД России

Назван новый главный следователь и заместитель главы МВД России. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. По данным издания, указом президента России Владимира Путина генерал-майор Сергей Лебедев назначен начальником следственного департамента МВД.
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В документе
, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что Лебедеву также присвоено специальное звание генерал-майора юстиции.
РЕН ТВ10:58

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Руководство МВД укрепили из Рязани

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РБК10:30

Сергея Лебедева назначили начальником Следственного департамента МВД

РИА Новости11:04

Путин назначил главой Следственного департамента МВД России Сергея Лебедева

ТАСС11:03
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Космос

Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

Серия мощных солнечных вспышек в последний раз была зафиксирована учеными в сентябре 2017 года.
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