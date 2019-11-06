с чего всё началось

Днем 6 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении Логинова по его просьбе. На своем посту чиновник курировал мусорную реформу, которую проводят в России с 2019 года.

Финансы Сбербанк снизил ставки по рублёвым вкладам Уточняется, что 4,65% годовых составляет максимальная ставка по вкладу «Сохраняй». Она была снижена на 0,45 процентного пункта.

Армия и оружие В США предложили создать стратегию удара по Крыму Американское издание Foreign Policy опубликовало статью, в которой в качестве одной из мер сдерживания России предлагалось разработать стратегию по нанесению удара по "слабеющим перифериям".

Политика Азербайджан вручил послу России ноту протеста Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров".

Политика Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Общество КС России запретил регионам произвольно запрещать публичные акции Конституционный суд (КС) России обязал власти Республики Коми изменить региональные законы, ограничивающие права местных жителей на проведение публичных акций в центре Сыктывкара.

Шоу-бизнес У дочери телеведущей Гузеевой обнаружили опухоль Дочь ведущей Первого канала Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что врачи снова диагностировали у нее опухоль.

Политика «Газпром» назвал условия нового контракта по транзиту газа с Украиной Новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только в случае взаимного отказа от претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом», заявили в российской компании.

Происшествия Следователи закончили обыск у либертарианца Светова Ранее адвокат Светова связывал обыск с его публикациями в Instagram, однако Бойко уточнил, что сейчас следователи допрашивают Светова в связи с его политической деятельностью.

Общество Катрин Денев перенесла ишемический инсульт Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.

Общество Россиянин без вести пропал в Турции Во время отдыха в Турции без вести пропал 25-летний уроженец республики Коми Никита Василевский, сообщает газета "Аргументы и Факты" со ссылкой на обращение тети пропавшего Елизаветы Кызьюровой.

Финансы МВФ потребовал от ЕС подготовить чрезвычайный план на случай кризиса По мнению чиновников, Евросоюз должен подготовить план на случай возникновения новых проблем, учитывая имеющиеся риски и возможное исчерпание возможностей нынешней монетарной политики, сообщает Bloomberg.

Общество В России могут отменить штрафы с камер за превышение средней скорости Возле камер водители сбрасывают скорость, а потом опять набирают её, поэтому именно расчёты «среднего арифметического» позволяют добиться движения без превышений не в конкретной точке, а на всем участке пути.

Авто Тульский Haval Hover H5 может подвинуть «УАЗ Патриот» Появилась информация о том, что на тульском заводе Haval готовится к запуску в производство рамный внедорожник Haval Hover H5, некогда созданный на основе Isuzu Axiom.