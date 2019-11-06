Политика

Lenta.ruLenta.ruНазван новый куратор мусорной реформы в правительстве

Днем 6 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении Логинова по его просьбе. На своем посту чиновник курировал мусорную реформу, которую проводят в России с 2019 года.
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«Освободить Логинова Владимира Григорьевича от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации по его просьбе», — говорится в распоряжении, опубликованном 6 ноября на сайте кабмина
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