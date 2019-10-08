Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаНазван новый покупатель истребителя Су-57

В 2018 году в России были куплены шесть Су-30СМ. Однако возможности самолета поколения 4+ недостаточны на фоне модернизации воздушных флотов соседних стран. Су-57, который считается наиболее перспективным на сегодняшний день истребителем, способен восполнить этот пробел.
Читать в источнике
Комментировать78
с чего всё началось
По мнению
 MW, этих возможностей будет недостаточно, чтобы противостоять соседним державам, которые быстро модернизируют свои самолеты и закупают новые.
Утро.ru07:14

Подробнее о событии

Назван новый потенциальный покупатель Су-57

Известия08:57

СМИ назвали нового покупателя Су-57

РИА Новости10:31

СМИ: Мьянма заинтересовалась российскими Су-57

Московский Комсомолец09:02

СМИ узнали о новом возможном покупателе российских Су-57

РБК12:20

Назван новый возможный покупатель Су-57

Взгляд.ру07:54

Российским Су-57 нашли нового покупателя

Lenta.ru07:38

Назван новый покупатель истребителя Су-57

Российская газета05:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 12:32, Ашберн
Шоу-бизнес

Иранскую «Анджелину Джоли» арестовали за богохульство

Взгляд.ру вчера в 07:02
Общество

Суд отказал Алибасову в иске к «Ашану» и производителю «Крота»

Пресненский суд Москвы отказал продюсеру Бари Алибасову в удовлетворении иска к торговой сети «Ашан» и производителю средства для прочистки труб «Крот», от которого, как утверждает Алибасов, он пострадал в июне.
РБК 12:10
Политика

В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе

Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.
Lenta.ru 06:57
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Происшествия

Американский истребитель F-16 разбился в Германии

Lenta.ru 10:31
Экономика

Российские автодилеры выступили против повышения ставок утильсбора

Российские автодилеры выступили против повышения ставок утилизационного сбора на автомобили.
ТАСС 07:55
Шоу-бизнес

Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию

Марусю, старшую дочь телеведущей Ксении Бородиной, экстренно прооперировали. Девочку доставили в больницу прямо из школы.
VSE42.RU вчера в 23:12
Политика

В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что он пока не видел поздравительных посланий в адрес главы государства Владимира Путина от лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
RT на русском 08:09
Общество

Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков

Шведский монарх Карл ХVІ Густав исключил пятерых внуков из членов королевского двора.
Российская газета вчера в 19:02
Происшествия

В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису

Российский теннисист и призер юношеских Олимпийских игр Михаил Бирюков был найден мертвым в московской квартире.
Вести.Ru 12:05
Экономика

Зарплата таксистов в России за два года выросла в полтора раза

Средний доход таксистов в России с 2017 года вырос в полтора раза и достиг в 2019-м году 63 тыс. рублей в месяц, подсчитали эксперты Аналитического центра при правительстве Российской Федерации.
Известия 02:00
Космос

Первый полностью электрический самолет NASA готовится к испытаниям

Первый в мире полностью электрический самолет X-57 Maxwell был недавно доставлен в принадлежащий NASA Летно-исследовательский центр имени Армстронга.
KM.ru вчера в 09:05
Политика

Путин поручил проработать синхронизацию законов России и Белоруссии

Российский президент Владимир Путин поручил проработать вопрос синхронизации законов России и Белоруссии в различных сферах, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 10:17
Транспорт

Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Здоровье

Ученые подсказали, как сохранить здоровье при сидячем образе жизни

В результате ученые пришли к шокирующему выводу: сидячий образ жизни увеличивает риск ранней смерти на 19%.
ФАН 07:37
Экономика

Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах

Главной целью документа стали увеличение доли и постепенный переход к рублю и лире в отношениях двух стран, создание необходимой для этого инфраструктуры финансового рынка, а также повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов.
Lenta.ru 09:27
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии

Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Политика

Полиция считает, что не допустила беспорядков на митингах в Москве

Заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Денисенко заявил на заседании Комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета, что благодаря четким и тактическим грамотным действиям сотрудников полиции и Росгвардии не было допущено массовых беспорядков на митингах в Москве.
Московский Комсомолец 10:23
Экономика

Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Происшествия

Восьмилетний мальчик умер на уроке физкультуры в Йошкар-Оле

По данным ведомства, восьмилетний мальчик умер во вторник на уроке физкультуры.
Интерфакс 06:35
Общество

Суд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова

RT на русском 08:56
Кино

Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским

На YouTube появился трейлер шестого сезона канадско-ирландского исторического сериала "Викинги".
Piter.tv 01:19
Гаджеты

Apple выпустила новую версию macOS Catalina

Американская корпорация Apple выпустила новую версию операционной системы macOS Catalina для персональных компьютеров и серверов, сообщается на сайте компании.
Life.ru вчера в 17:23
Политика

Джим Керри опубликовал карикатуру на Трампа и Зеленского

Газета Кемерова вчера в 22:34
Теннис

Медведев обыграл Норри и вышел в третий круг турнира в Шанхае

Россиянин Даниил Медведев одолел за 55 минут британца Кэмерона Норри.
Советский спорт 09:47
Общество

Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса

В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета 05:58
Происшествия

В российском городе нашли подпольный крематорий и останки людей

В центре Кургана нашли подпольный крематорий, в котором несколько лет сжигали человеческие останки, медицинские отходы и тела животных.
Lenta.ru 10:37
Единоборства

Соперник Усика по поединку провалил допинг-тест

News.ru 01:54
Игры

Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

ТАСС 09:02
Армия и оружие

Изменивший войну: как легендарный ДШК оставил след в истории

Незадолго до начала Второй мировой войны в СССР был создан 12,7-мм пулемет.
Российская газета 06:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мьянма
Государство
Государство в Юго-Восточной Азии, расположено в западной части полуострова Индокитай. Столица Мьянмы - город Нейпьидо, образованный на месте небольшого селения в непосредственной близости от города Пьинмана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное