Армия и оружие
Российская газетаНазван новый покупатель истребителя Су-57
В 2018 году в России были куплены шесть Су-30СМ. Однако возможности самолета поколения 4+ недостаточны на фоне модернизации воздушных флотов соседних стран. Су-57, который считается наиболее перспективным на сегодняшний день истребителем, способен восполнить этот пробел.
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с чего всё началось
По мнению MW, этих возможностей будет недостаточно, чтобы противостоять соседним державам, которые быстро модернизируют свои самолеты и закупают новые.Утро.ru07:14
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Шоу-бизнес
Иранскую «Анджелину Джоли» арестовали за богохульство
Взгляд.ру вчера в 07:02
Общество
Суд отказал Алибасову в иске к «Ашану» и производителю «Крота»
Пресненский суд Москвы отказал продюсеру Бари Алибасову в удовлетворении иска к торговой сети «Ашан» и производителю средства для прочистки труб «Крот», от которого, как утверждает Алибасов, он пострадал в июне.
РБК 12:10
Политика
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе
Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.
Lenta.ru 06:57
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Экономика
Российские автодилеры выступили против повышения ставок утильсбора
Российские автодилеры выступили против повышения ставок утилизационного сбора на автомобили.
ТАСС 07:55
Шоу-бизнес
Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию
Марусю, старшую дочь телеведущей Ксении Бородиной, экстренно прооперировали. Девочку доставили в больницу прямо из школы.
VSE42.RU вчера в 23:12
Политика
В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что он пока не видел поздравительных посланий в адрес главы государства Владимира Путина от лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
RT на русском 08:09
Общество
Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков
Шведский монарх Карл ХVІ Густав исключил пятерых внуков из членов королевского двора.
Российская газета вчера в 19:02
Происшествия
В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису
Российский теннисист и призер юношеских Олимпийских игр Михаил Бирюков был найден мертвым в московской квартире.
Вести.Ru 12:05
Экономика
Зарплата таксистов в России за два года выросла в полтора раза
Средний доход таксистов в России с 2017 года вырос в полтора раза и достиг в 2019-м году 63 тыс. рублей в месяц, подсчитали эксперты Аналитического центра при правительстве Российской Федерации.
Известия 02:00
Космос
Первый полностью электрический самолет NASA готовится к испытаниям
Первый в мире полностью электрический самолет X-57 Maxwell был недавно доставлен в принадлежащий NASA Летно-исследовательский центр имени Армстронга.
KM.ru вчера в 09:05
Политика
Путин поручил проработать синхронизацию законов России и Белоруссии
Российский президент Владимир Путин поручил проработать вопрос синхронизации законов России и Белоруссии в различных сферах, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 10:17
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Здоровье
Ученые подсказали, как сохранить здоровье при сидячем образе жизни
В результате ученые пришли к шокирующему выводу: сидячий образ жизни увеличивает риск ранней смерти на 19%.
ФАН 07:37
Экономика
Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах
Главной целью документа стали увеличение доли и постепенный переход к рублю и лире в отношениях двух стран, создание необходимой для этого инфраструктуры финансового рынка, а также повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов.
Lenta.ru 09:27
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Политика
Полиция считает, что не допустила беспорядков на митингах в Москве
Заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Денисенко заявил на заседании Комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета, что благодаря четким и тактическим грамотным действиям сотрудников полиции и Росгвардии не было допущено массовых беспорядков на митингах в Москве.
Московский Комсомолец 10:23
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Происшествия
Восьмилетний мальчик умер на уроке физкультуры в Йошкар-Оле
По данным ведомства, восьмилетний мальчик умер во вторник на уроке физкультуры.
Интерфакс 06:35
Общество
Суд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова
RT на русском 08:56
Кино
Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским
На YouTube появился трейлер шестого сезона канадско-ирландского исторического сериала "Викинги".
Piter.tv 01:19
Гаджеты
Apple выпустила новую версию macOS Catalina
Американская корпорация Apple выпустила новую версию операционной системы macOS Catalina для персональных компьютеров и серверов, сообщается на сайте компании.
Life.ru вчера в 17:23
Политика
Джим Керри опубликовал карикатуру на Трампа и Зеленского
Газета Кемерова вчера в 22:34
Теннис
Медведев обыграл Норри и вышел в третий круг турнира в Шанхае
Россиянин Даниил Медведев одолел за 55 минут британца Кэмерона Норри.
Советский спорт 09:47
Общество
Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса
В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета 05:58
Происшествия
В российском городе нашли подпольный крематорий и останки людей
В центре Кургана нашли подпольный крематорий, в котором несколько лет сжигали человеческие останки, медицинские отходы и тела животных.
Lenta.ru 10:37
Армия и оружие
Изменивший войну: как легендарный ДШК оставил след в истории
Незадолго до начала Второй мировой войны в СССР был создан 12,7-мм пулемет.
Российская газета 06:33