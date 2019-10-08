с чего всё началось

В 2018 году в России были куплены шесть Су-30СМ. Однако возможности самолета поколения 4+ недостаточны на фоне модернизации воздушных флотов соседних стран. Су-57, который считается наиболее перспективным на сегодняшний день истребителем, способен восполнить этот пробел.

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Политика В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Экономика Российские автодилеры выступили против повышения ставок утильсбора Российские автодилеры выступили против повышения ставок утилизационного сбора на автомобили.

Шоу-бизнес Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию Марусю, старшую дочь телеведущей Ксении Бородиной, экстренно прооперировали. Девочку доставили в больницу прямо из школы.

Политика В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что он пока не видел поздравительных посланий в адрес главы государства Владимира Путина от лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Общество Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков Шведский монарх Карл ХVІ Густав исключил пятерых внуков из членов королевского двора.

Происшествия В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису Российский теннисист и призер юношеских Олимпийских игр Михаил Бирюков был найден мертвым в московской квартире.

Экономика Зарплата таксистов в России за два года выросла в полтора раза Средний доход таксистов в России с 2017 года вырос в полтора раза и достиг в 2019-м году 63 тыс. рублей в месяц, подсчитали эксперты Аналитического центра при правительстве Российской Федерации.

Космос Первый полностью электрический самолет NASA готовится к испытаниям Первый в мире полностью электрический самолет X-57 Maxwell был недавно доставлен в принадлежащий NASA Летно-исследовательский центр имени Армстронга.

Политика Путин поручил проработать синхронизацию законов России и Белоруссии Российский президент Владимир Путин поручил проработать вопрос синхронизации законов России и Белоруссии в различных сферах, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Транспорт Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".

Здоровье Ученые подсказали, как сохранить здоровье при сидячем образе жизни В результате ученые пришли к шокирующему выводу: сидячий образ жизни увеличивает риск ранней смерти на 19%.

Экономика Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах Главной целью документа стали увеличение доли и постепенный переход к рублю и лире в отношениях двух стран, создание необходимой для этого инфраструктуры финансового рынка, а также повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.

Политика Полиция считает, что не допустила беспорядков на митингах в Москве Заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Денисенко заявил на заседании Комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета, что благодаря четким и тактическим грамотным действиям сотрудников полиции и Росгвардии не было допущено массовых беспорядков на митингах в Москве.

Экономика Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Происшествия Восьмилетний мальчик умер на уроке физкультуры в Йошкар-Оле По данным ведомства, восьмилетний мальчик умер во вторник на уроке физкультуры.

Гаджеты Apple выпустила новую версию macOS Catalina Американская корпорация Apple выпустила новую версию операционной системы macOS Catalina для персональных компьютеров и серверов, сообщается на сайте компании.

Общество Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.