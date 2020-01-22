Политика

Газета.RuГазета.RuОбнародован состав нового правительства

Президент России Владимир Путин назначил новый состав правительства. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля. Премьер-министр Михаил Мишустин будет иметь девять заместителей.
Читать в источнике
Комментировать1567

Подробнее о событии

Политологи отметили баланс молодости и опыта в новом правительстве

РИА Новости11:33

Премьер и его команда

Вечерняя Москва06:02

Основные изменения в составе Кабмина затронули социальный блок

Эхо Москвывчера в 14:01

Стали известны доходы членов нового правительства России

Lenta.ruвчера в 18:09

Технократический перебор: каким получился кабинет Михаила Мишустина

РБКвчера в 15:20

Стали известны члены нового правительства. Полный список

Телеканал 360°вчера в 12:13

Путин назначил новых вице-премьеров

Ведомости06:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 18:31, Ашберн
Футбол

«Спартак» объявил о переходе Солтмурада Бакаева в «Рубин»

RT на русском 12:21
Экономика

Капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд

Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.
РБК 05:18
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия 16:52
Здоровье

Врач-эндокринолог назвал суточную норму потребления воды

В комментарии изданию «Аргументы и Факты» специалист заявил, что норма потребления воды на килограмм веса составляет 30–50 миллилитров.
RuNews24.ru вчера в 07:22
Фигурное катание

Российские фигуристы установили рекорд в короткой программе в парах

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский установили мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы.
ТК Звезда 16:26
Политика

На Украине анонсировали дату вторжения в Крым

На Украине анонсировали дату вторжения в Крым.
Lenta.ru 17:18
Общество

Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова

Интерфакс вчера в 13:20
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Lenta.ru вчера в 18:49
Здоровье

На Украине зафиксировали вспышку птичьего гриппа

По данным OIE, вспышка птичьего гриппа началась 18 января в одном из хозяйств села Бугакова Немировского района Винницкой области.
РИА Новости Крым 20 января в 13:15
Спорт

WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило работу московской антидопинговой лаборатории.
РИА Новости 14:01
Политика

Мишустин назначил нового главу Пенсионного фонда

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего министра труда и социальной защиты Максима Топилина председателем правления Пенсионного фонда.
RT на русском 17:17
Футбол

ВЭБ начал переговоры о продаже ЦСКА

Первый заместитель председателя государственной корпорации ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев рассказал о стартовавших переговорах с инвесторами по продаже компанией своего пакета акций московского ЦСКА.
Чемпионат 16:23
Общество

Жителям Ухани запретят покидать город из-за коронавируса

Китайские власти на время запретили жителям Уханя покидать пределы города из-за вспышки коронавируса.
iReactor 17:46
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на востоке Камчатки

Камчатка-Информ 20 января в 19:10
Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости 07:49
Экономика

Дерипаска назвал виновных в бедности России

Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал виновных в бедности в России.
Lenta.ru 08:33
Хоккей

Артемий Панарин пропустит Матч звезд НХЛ

РИА Новости 00:36
Армия и оружие

У НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники

Альянс тестирует новые Global Hawk. У НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники.
Piter.tv вчера в 03:47
Политика

Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле

Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
RT на русском 08:36
Космос

Место зарождения магнитных бурь установлено специалистами

Мощная магнитная буря может обесточить целую страну, что приведет к огромным убыткам.
Южный Федеральный 20 января в 19:04
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон намекнули на воссоединение

Поклонники отметили, что Энистон и Питт душевно поздравили друг друга, обнявшись после церемонии вручения, и даже намекнули на воссоединение.
Пятый канал 20 января в 06:41
Общество

В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Газета.Ru 08:11
Происшествия

Трансгендера Мишель из Брянской области отпустили из СИЗО

Ранее «Регион Online» писал, что трансгендер «Мишель» распространяла детскую порнографию в Брянске.
Регион online 16:09
Политика

Британский парламент одобрил законопроект о Brexit

В Великобритании парламент принял решение по законопроекту о выходе страны из состава ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:52
Происшествия

На въезде в Долинск лоб в лоб столкнулись микроавтобус и грузовик

После столкновения машины раскидало по сторонам. Грузовик остался без передней части, кабину смяло со стороны пассажира.
РИА Сахалин-Курилы 18:26
Политика

Бывшему полпреду Путина на Северном Кавказе нашли новую должность

Должность полномочного представителя президента вместо Александра Матовникова занял Юрий Чайка.
Piter.tv 05:26
Политика

Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
RT на русском 02:26
Финансы

Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,8 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и составил 61,8 рубля.
ТАСС 02:06
Авто

Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

РИА Новости 20 января в 10:13
Здоровье

Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян

Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Министерства здравоохранения Сергей Краевой.
РИА Новости вчера в 07:51
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное