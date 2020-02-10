Наука

ToDay News UfaToDay News UfaВыявлен новый способ передачи китайского коронавируса

Специалисты предупреждают о новом пути передачи китайского коронавируса. Как сообщает ToDay News Ufa источник Science Alert, пока медики и ученые выделяли воздушно-капельный путь передачи коронавируса. Это кашель зараженного человека.
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Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса

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Ученый назвал важнейший отличительный симптом коронавируса

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Ученые рассказали о новом способе заражения коронавирусом

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Число военных из США, контуженных при иранском ударе, выросло до 109

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Пользователи Windows 7 рассказали о том, им не удается выключить компьютер стандартными способами.
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Предыдущий рекорд принадлежал авиакомпании Virgin Atlantic, самолёт которой совершил этот рейс за 4 часа 57 минут.
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Минобрнауки отменило аттестацию кандидатов на пост ректора БГУ

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