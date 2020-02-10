Наука
ToDay News UfaВыявлен новый способ передачи китайского коронавируса
Специалисты предупреждают о новом пути передачи китайского коронавируса. Как сообщает ToDay News Ufa источник Science Alert, пока медики и ученые выделяли воздушно-капельный путь передачи коронавируса. Это кашель зараженного человека.
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США обеспокоены маневрами двух российских спутников
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Погибшие в Таиланде российские дети были братом и сестрой
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Sohu: российские истребители поднимались на перехват турецких F-16 над Сирией
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Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом
Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
Игры
Глава Xbox обсудил захват японского рынка и будущее бренда
По словам Фила Спенсера, сперва Microsoft не собиралась так рано и неожиданно представлять Xbox Series X. Кто-то из команды предложил это, потому что Xbox находится не в том положении на рынке, когда можно сидеть спокойно.
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Исследование: россияне в январе стали активно покупать валюту
Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Политика
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
"Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала, об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии.
Кино
«Хищные птицы» возглавили российский прокат
В российском прокате новый лидер – в первую неделю на экранах России фильму «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Куинн» удалось взобраться на первую строчку.
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В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову
В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Здоровье
Девушке удалили две лишние груди
Общество
В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»
Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
Кино
Шайа Лабаф усмехнулся над актёром с синдромом Дауна во время «Оскара»
Актёр Шайа Лабаф объявлял одну из номинаций премии «Оскар» совместно с Заком Готтзагеном, который страдает синдромом Дауна.
Армия и оружие
Разработчик рассказал о возможностях С-500
Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
Шоу-бизнес
70-летняя Алла Пугачева вышла в свет в молодежном образе
70-летняя Алла Пугачева вышла в свет в молодежном образе Надо сказать, что за последние несколько месяцев 70-летняя Алла Пугачева заметно преобразилась.
Здоровье
Медики назвали продукты, которые помогают предотвратить инфаркт
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на специалистов издания FoodEatSafe, магний не только оказывает положительное влияние на здоровье сердца, но и способствует восстановлению мышечных и нервных функций организма, а также налаживает работу иммунитета и принимает участие в регулировании уровня глюкозы в крови.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз
Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Общество
МВД защитит от подделок справки о наличии судимости
В МВД России пояснили, что у граждан по-прежнему остается возможность получить справку о наличии (отсутствии) судимости в режиме одного окна через многофункциональные центры оказания государственных услуг соответствующих территориальных образований (МФЦ), а также через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ).
Общество
Мишустин потребовал от правительства не давать необоснованных обещаний
Глава правительства Михаил Мишустин потребовал от министров не давать необоснованных обещаний, передаёт ТАСС.
Технологии
Пользователи Windows 7 сообщили, что не могут выключить компьютер
Пользователи Windows 7 рассказали о том, им не удается выключить компьютер стандартными способами.
Общество
Самолёт рекордно быстро перелетел через Атлантику благодаря шторму
Предыдущий рекорд принадлежал авиакомпании Virgin Atlantic, самолёт которой совершил этот рейс за 4 часа 57 минут.
Общество
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 1000
В Китае число погибших от нового типа коронавируса достигло 1016 человек.
Политика
В партии Зеленского заявили о гибели украинской промышленности
Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил в эфире телеканала "112", что на Украине гибнет промышленность.
Общество
В Москве и на Крайнем Севере оказался самый доступный бензин в РФ
Жители Крайнего Севера и Москвы могут приобрести наибольший объём бензина на свою среднюю зарплату.
Общество
Минобрнауки отменило аттестацию кандидатов на пост ректора БГУ
Министерство науки и высшего образования РФ исключило Байкальский государственный университет из графика аттестации кандидатов на должность ректоров вузов.