Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазван новый способ передачи коронавируса

"Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", — заключают ученые.
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с чего всё началось
Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слёзная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям, — приводятся
 слова учёных на портале MedRxiv.
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Общество

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Экономика

Путин пообещал вернуть россиянам часть налогов

Президент России Владимир Путин в рамках мер по поддержке национальной экономики пообещал вернуть гражданам, зарегистрировавшимся в качестве самозанятых, уплаченные ими в 2019 году налоги.
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Действующий с конца марта в Новосибирской области режим самоизоляции продлен.
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Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
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