с чего всё началось

"Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", — заключают ученые.

Футбол В Англии разрешили возобновить спортивные соревнования с 1 июня Правительство Англии разрешило возобновить футбольную Премьер-лигу и другие спортивные соревнования в стране с 1 июня.

Общество Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений. 2

Общество Определены сроки открытия магазинов одежды в России Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. 2,2K

Общество Собянин заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса. 59

Экономика Путин пообещал вернуть россиянам часть налогов Президент России Владимир Путин в рамках мер по поддержке национальной экономики пообещал вернуть гражданам, зарегистрировавшимся в качестве самозанятых, уплаченные ими в 2019 году налоги. 62

Политика В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. 55

Армия и оружие Турция заявила о готовности открывать ответный огонь по армии Хафтара Ответные удары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара готова наносить турецкая армия в случае повторения инцидента в столице Ливии Триполи, 10 мая сообщается на сайте министерства иностранных дел Турции. 15

Здоровье Пациентка российской больницы пожаловалась на обед из 25 макарон Издание обратило внимание на фотографию с порцией макарон из 25 штук, которую выложила в группе "Регион-74 | Челябинск" во "ВКонтакте" одна из пациенток лечебного учреждения, перепрофилированного под прием больных с коронавирусом. 4

Здоровье Названы пять способов профилактики коронавируса Директор "Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии" Минздрава Наталья Мокрышева назвала пять способов профилактики новой коронавирусной инфекции.

Происшествия Один иранский военный корабль подбил ракетой другой По предварительным данным, все произошло в воскресенье вечером в Оманском заливе, когда одно судно военно-морских сил страны случайно выпустило ракету по другому кораблю. 199

Политика Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая "Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. 117

Общество В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда». 644

Политика Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса. 107