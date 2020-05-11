с чего всё началось

"Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", — заключают ученые.

Авто Nissan рассказала о новом кроссовере Datsun Magnite До последнего времени никакой информации о новинке кроме названия не было, но накануне производитель поделился данными об аналогичной модели для индийского рынка, которая выйдет в продажу под именем Nissan Magnite. 6

Политика Путин поручил представить национальный план восстановления экономики Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики. 1,5K

Общество Названы сроки открытия магазинов одежды в России Уже на первом этапе снятия ограничений по коронавирусной инфекции в России работу смогут возобновить магазины одежды и обуви. 2,2K

Политика Владимир Путин проведет совещание о возможном продлении нерабочих дней В рамках совещания, которое состоится в понедельник, 11 мая, президент обсудит эпидемиологическую обстановку в стране и затронет вопрос о возможном продлении нерабочих дней. 5,3K

Общество В Минздраве России призвали не экономить на выплатах врачам в регионах Москва, 11 мая 2020, 02:38 — REGNUM Властям в регионах и главврачам следует соблюдать установленные правительством России требования по выплате стимулирующих надбавок медперсоналу, который работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, заявила 10 мая журналистам заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова. 19

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Гаджеты IPhone 12 Pro получит трехкратный оптический зум Как ранее уже сообщалось, в 2020 году линейка флагманов будет представлена 4 моделями, среди которых iPhone 12 с экраном 5,4 и 6,1 дюйма, а также iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовым дисплеем и iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма. 49

Происшествия Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили. 890

Политика Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии. 334

Происшествия На трансформаторном заводе в Чехове произошел крупный пожар На территории завода по адресу: улица Чехова д. 20Б, в городе Чехове на открытой площадке произошло возгорание отходов от переработки резины. 1

Технологии Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно перейти на Windows 10 Сетевые источники сообщают, что в настоящее время пользователи Windows 7 всё ещё могут обновить бесплатно программную платформу до Windows 10, несмотря на то, что официально это предложение стало неактуальным несколько лет назад. 10

Общество Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма. 428

Здоровье Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу". 1K

Экономика Трейдеры потеряли $1,22 млрд в криптовалюте за день 10 мая биржи ликвидировали контракты трейдеров на $1,22 млрд, согласно данным аналитического портала CryptoDiffer, опубликованным в Twitter.

Общество В Петербурге ввели масочный режим Жители Санкт-Петербурга обязаны с 12 мая носить защитные маски и перчатки в общественных местах, сообщает администрация губернатора. 1K

Экономика ТПП просит Минздрав о бесплатном тестировании на коронавирус работников сферы торговли "Просим вас обеспечить возможность бесплатного тестирования на коронавирусную инфекцию сотрудников компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей сферы непродовольственной торговли", - отмечается в документе, который имеется в распоряжении ТАСС.

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Общество В Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства. 290

Авто Объявлены самые надежные кроссоверы в возрасте до пяти лет Kia Sportage Аналитики называют компактную модель самым надежным семейным SUV среди участников списка, отмечая, что только у малого числа экземпляров случились серьезные технические неполадки, которые потребовали ремонта в сервисе, затянувшегося как минимум на неделю.

Наука Животные в дикой природе соблюдают дистанцию для предотвращения заражения Животные в условиях дикой природы поддерживают дистанцию друг с другом для снижения риска заражения инфекциями.

Происшествия Полиция предупредила петербуржцев о мошенниках с помощью листовок Петербуржцев убедительно просят не сообщать по телефону незнакомцам никаких данных по своим банковским картам, а также не передавать другим людям пароли из входящих смс-сообщений. 1