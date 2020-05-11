Коронавирус
РИА НовостиНазван новый способ передачи коронавируса
"Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", — заключают ученые.
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с чего всё началось
Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слёзная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям, — приводятся слова учёных на портале MedRxiv.News.ru05:08
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