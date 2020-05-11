Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазван новый способ передачи коронавируса

"Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", — заключают ученые.
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с чего всё началось
Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слёзная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям, — приводятся
 слова учёных на портале MedRxiv.
News.ru05:08

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Глаза оказались «основной мишенью для коронавируса»: спастись помогут очки

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URA.Ruвчера в 21:59

Коронавирус может передаваться через глаза и слезы

Planet Today05:35
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Путин заявил о завершении периода нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение завершить период нерабочих дней в стране.
РБК 09:14
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Авто

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До последнего времени никакой информации о новинке кроме названия не было, но накануне производитель поделился данными об аналогичной модели для индийского рынка, которая выйдет в продажу под именем Nissan Magnite.
Новые автомобили вчера в 00:09
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Политика

Путин поручил представить национальный план восстановления экономики

Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики.
RT на русском 04:39
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Общество

Названы сроки открытия магазинов одежды в России

Уже на первом этапе снятия ограничений по коронавирусной инфекции в России работу смогут возобновить магазины одежды и обуви.
Карелинформ 09 мая в 15:04
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Политика

Владимир Путин проведет совещание о возможном продлении нерабочих дней

В рамках совещания, которое состоится в понедельник, 11 мая, президент обсудит эпидемиологическую обстановку в стране и затронет вопрос о возможном продлении нерабочих дней.
Online47.ru 02:19
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Политика

Пресс-секретарь сообщил об улучшении состояния здоровья Мишустина

Врачи фиксируют у премьера Михаила Мишустина улучшение состояния здоровья, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Коммерсантъ 08:03
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Общество

В Минздраве России призвали не экономить на выплатах врачам в регионах

Москва, 11 мая 2020, 02:38 — REGNUM Властям в регионах и главврачам следует соблюдать установленные правительством России требования по выплате стимулирующих надбавок медперсоналу, который работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, заявила 10 мая журналистам заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.
REGNUM вчера в 19:38
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Игры

Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года

Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK вчера в 11:37
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Общество

В Татарстане с 12 мая отменят пропуска для выхода из дома

С 12 мая власти Татарстана отменяют в республике СМС-коды и справки от работодателей для передвижения.
Гражданские силы.ру 08:33
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Здоровье

За сутки в 7 округах Подмосковья не выявили новых зараженных

По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом в МО, за минувшие сутки в Подмосковье выявлено лишь 1 133 новых случая заражения коронавирусом.
Live24 вчера в 07:06
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Общество

Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае

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Гаджеты

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Как ранее уже сообщалось, в 2020 году линейка флагманов будет представлена 4 моделями, среди которых iPhone 12 с экраном 5,4 и 6,1 дюйма, а также iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовым дисплеем и iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма.
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Общество

В МВД назвали регионы — лидеры по числу нарушений режима самоизоляции

Приморский край и южные регионы России оказались лидерами по числу нарушений режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 21:58
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Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
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Политика

Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями

Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
REGNUM 01:29
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Происшествия

На трансформаторном заводе в Чехове произошел крупный пожар

На территории завода по адресу: улица Чехова д. 20Б, в городе Чехове на открытой площадке произошло возгорание отходов от переработки резины.
РБК 08:54
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Технологии

Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно перейти на Windows 10

Сетевые источники сообщают, что в настоящее время пользователи Windows 7 всё ещё могут обновить бесплатно программную платформу до Windows 10, несмотря на то, что официально это предложение стало неактуальным несколько лет назад.
3DNews 04:59
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Общество

Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году

В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
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Здоровье

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс 08 мая в 17:40
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Экономика

Трейдеры потеряли $1,22 млрд в криптовалюте за день

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РБК 08:54
Общество

В Петербурге ввели масочный режим

Жители Санкт-Петербурга обязаны с 12 мая носить защитные маски и перчатки в общественных местах, сообщает администрация губернатора.
Московский Комсомолец вчера в 05:31
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Экономика

ТПП просит Минздрав о бесплатном тестировании на коронавирус работников сферы торговли

"Просим вас обеспечить возможность бесплатного тестирования на коронавирусную инфекцию сотрудников компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей сферы непродовольственной торговли", - отмечается в документе, который имеется в распоряжении ТАСС.
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Наука

Создана новая полная 3D-карта мозга мыши

Разработана новая полная 3D-карта мозга мыши.
Evo-rus.com 02:01
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Технологии

Армия США срочно нуждается в определяющем коронавирус браслете

Вооруженные силы США рассматривают возможность создания специального устройства для выявления носителей коронавируса, которое будет выполнено в виде браслета.
NewInform 02:41
Общество

В Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд

В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.
Коммерсантъ 00:35
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Авто

Объявлены самые надежные кроссоверы в возрасте до пяти лет

Kia Sportage Аналитики называют компактную модель самым надежным семейным SUV среди участников списка, отмечая, что только у малого числа экземпляров случились серьезные технические неполадки, которые потребовали ремонта в сервисе, затянувшегося как минимум на неделю.
SpeedMe вчера в 11:00
Наука

Животные в дикой природе соблюдают дистанцию для предотвращения заражения

Животные в условиях дикой природы поддерживают дистанцию друг с другом для снижения риска заражения инфекциями.
Дни24 07:31
Происшествия

Полиция предупредила петербуржцев о мошенниках с помощью листовок

Петербуржцев убедительно просят не сообщать по телефону незнакомцам никаких данных по своим банковским картам, а также не передавать другим людям пароли из входящих смс-сообщений.
Петербургский дневник 07:04
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Игры

«Наслаждайтесь своим разочарованием»: Bethesda призвала не ждать новостей о The Elder Scrolls VI в ближайшие годы

Старший вице-президент Bethesda Softworks по маркетингу Пит Хайнс (Pete Hines) у себя в микроблоге обмолвился, когда фанатам стоит ждать новостей о следующей части ролевой серии The Elder Scrolls.
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Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
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