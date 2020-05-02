Коронавирус

REGNUMREGNUMНазван новый возможный способ передачи коронавируса

По словам ученых, у значительной части пациентов с COVID-19 появлялись такие симптомы как тошнота и диарея Кроме того, вирусные частицы были обнаружены в стуле переболевших. Это говорит о том, что вирус может передаваться «фекально-оральным» путем.
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с чего всё началось
Это подтверждает исследование
 нидерландских ученых из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета, которые проследили воздействие коронавируса на модели клеточной культуры кишечника человека и реакцию на него клеток.
Российская газета03:56

Подробнее о событии

Найден новый способ передачи коронавируса

URA.Ru07:08

Выявлен новый возможный способ передачи коронавируса

РИА Новости05:13

Выявлен новый способ передачи коронавируса

Телеканал 360°06:04

Учёные назвали ещё один возможный способ распространения CoViD-19

Life.ru05:38

Учёные назвали новый возможный способ передачи коронавируса

News.ru05:26

Обнаружен новый способ передачи коронавируса

Национальная служба новостей06:39

Выявлен еще один возможный способ передачи коронавируса

Российская газета03:56
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:26, Ашберн
Шоу-бизнес

«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга

Вести.Ru 00:36
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Общество

Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок

Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
REGNUM 07:29
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Общество

В метро Москвы со следующей недели начнут продавать маски

Пассажиры московского метро со следующей недели смогут приобрести маски в ларьках или кассах метро, сообщил заместитель мэра Москвы руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
Коммерсантъ 08:14
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Политика

В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий

Российская газета вчера в 08:01
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Общество

Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России

По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание.
РБК 06:42
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Происшествия

В Узбекистане эвакуировали жителей посёлка из-за прорыва дамбы

В Сырдарьинской области Узбекистана эвакуировали жителей населённого пункта Кургантепа из-за прорыва одного из участков дамбы Сардобинского водохранилища.
RT на русском вчера в 04:59
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Культура

Умер звезда сериала «Клиника» актер Сэм Ллойд

МИР 24 05:10
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
9,2K
Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

BFM.ru 03:50
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
1,1K
Общество

Попова заявила, что до марта в России коронавируса не было

Некоторые россияне считают, что уже переболели новым коронавирусом в январе-феврале, однако это неверно, до марта его в России не было.
ТАСС 05:18
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Общество

Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса

Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:38
Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

ТАСС 03:10
2,6K
Единоборства

Пейдж ВанЗант объяснила, зачем позировала голой в Instagram

Боец UFC Пейдж ВанЗант опубликовала пикантные фото со своим мужем Остином Вандерфордом.
Юфсбет вчера в 05:23
Общество

В Самарской области выявили 25 новых случаев заболевания коронавирусом

Как стало известно, в регионе подтвердили 25 новых случаев заболевания коронавирусом.
Самарская газета вчера в 04:17
273
Общество

Эколог назвал медицинские маски потенциальным источником опасности

В определенных условиях медицинские маски и защитные перчатки могут стать источником потенциальной опасности.
Вечерняя Москва 00:12
543
Общество

Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском 30 апреля в 15:35
653
Политика

Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
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Общество

Карантин по коронавирусу в перинатальном центре Первоуральска снят

Тест на коронавирус у сотрудника перинатального центра в Первоуральске, из-за которого учреждение закрыли на карантин, дал отрицательный результат.
Znak.com 07:28
2
Общество

В Испании задержали бывшего депутата Госдумы

В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
Телеканал RTVI вчера в 14:09
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Фигурное катание

Жители Японии потребовали фигуристку Медведеву покинуть страну

Жители Японии потребовали немедленно отправить российскую фигуристку Евгению Медведеву обратно в Россию.
Discover24 30 апреля в 14:17
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Технологии

Эксперт поделился информацией, как удалить свои данные из интернета

Руководитель АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин поделился своим мнением, как удалить свои данные из Интернета.
Evo-rus.com 05:47
20
Гаджеты

Новый процессор Intel i9-10900K потребляет 250 Вт на пике нагрузки

Флагман новой линейки Intel с разблокированным множителем на пике нагрузки потребляет 250 Вт, сообщили источники.
iReactor 30 апреля в 20:34
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Общество

У трети работников Чаяндинского месторождения выявлен коронавирус

Якутия Daily 05:54
Общество

Маск объявил о распродаже имущества

Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
314
Общество

В Татарстане выявлено 66 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 66 новых случаев коронавирусной инфекции.
Республика Татарстан 04:36
Кино

Вышел тизер нового хоррор-сериала «Страна Лавкрафта»

Телеканал HBO выпустил официальный тизер сериала по одноименному фантастическому роману Мэтта Раффа.
Народные новости 02:23
Общество

Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков.
Известия 05:54
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Общество

Число заболевших коронавирусом в Свердловской области превысило 1000

За последние сутки число заболевших коронавирусом в Свердловской области увеличилось на 81.
66.ru 04:39
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