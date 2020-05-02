Коронавирус
REGNUMНазван новый возможный способ передачи коронавируса
По словам ученых, у значительной части пациентов с COVID-19 появлялись такие симптомы как тошнота и диарея Кроме того, вирусные частицы были обнаружены в стуле переболевших. Это говорит о том, что вирус может передаваться «фекально-оральным» путем.
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с чего всё началось
Это подтверждает исследование нидерландских ученых из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета, которые проследили воздействие коронавируса на модели клеточной культуры кишечника человека и реакцию на него клеток.Российская газета03:56
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