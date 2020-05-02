с чего всё началось

По словам ученых, у значительной части пациентов с COVID-19 появлялись такие симптомы как тошнота и диарея Кроме того, вирусные частицы были обнаружены в стуле переболевших. Это говорит о том, что вирус может передаваться «фекально-оральным» путем.

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