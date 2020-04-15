Коронавирус
Газета.RuНазван нулевой пациент с коронавирусом в России
Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России. По словам Чучалина, им стал гражданин России по фамилии Субботин, которому чуть более 40 лет. Мужчина привез новую инфекцию из Милана.
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с чего всё началось
"Мы с главврачом специализированной больницы в Коммунарке Денисом Николаевичем Проценко и ставили ему этот диагноз, мы же назначили лечение", — сказал врач в интервью порталу "Православие.ру".РИА Новости08:18
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Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
Политика
Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы
RT на русском 07:19
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
Происшествия
СК завершил дело о крушении Superjet в «Шереметьево»
Расследование дела о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в «Шереметьево» в мае 2019 года завершено, говорится в сообщении Следственного комитета.
BFM.ru 07:25
Здоровье
Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе
Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
Солидарность вчера в 10:19
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков
В метро из-за проверки пропусков всех граждан образовались очереди. Автомобильные пробки есть почти на всех въездах.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Экономика
В Госдуме предложили отменить НДФЛ при зарплате не выше двух МРОТ
Группа депутатов Госдумы предложила снизить налоговую нагрузку на россиян, освободив от уплаты подоходного налога (НДФЛ) тех из них, чей месячный доход не превышает двух минимальных размеров оплаты труда.
Наша версия 06:04
Общество
В Мурманской области число зараженных коронавирусом за сутки удвоилось
В Мурманской области число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло за сутки больше чем в два раза.
Росбалт вчера в 18:59
Политика
В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ
Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
Общество
В Вязьме почти сто человек заболели коронавирусом в доме престарелых
Повторное тестирование подтвердило заболевание коронавирусной инфекцией у 33 человек, общавшихся с заболевшим сотрудником дома-интерната для престарелых и инвалидов в Вязьме, - сообщает оперативный региональный штаб по борьбе с коронавирусом.
Новые Известия вчера в 06:59
Общество
На Украине в десять раз выросло число безработных
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что число зарегистрированных безработных выросло почти в десять раз по сравнению с периодом перед введением карантина.
Lenta.ru 08:06
Общество
Василий Уткин вызвал на словесную дуэль Владимира Соловьева
В своем видеообращении к оппоненту Уткин пообещал в этом словесном бою унизить оппонента и поставить его на место, которого он заслуживает.
Millionaire.ru 05:11
Космос
SpaceX повторно отложила запуск Falcon 9 с интернет-спутниками
Компания SpaceX отложила пуск ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту 60 спутников «по меньшей мере на несколько дней», сообщает Florida Today.
Коммерсантъ вчера в 21:09
Происшествия
В центре Тюмени горит крыша бизнес-центра
Горит крыша площадью 300 кв. м. О пострадавших на данный момент неизвестно. Люди, находившиеся в здании эвакуированы.
REGNUM 08:07
Общество
Власти Москвы аннулировали почти миллион цифровых пропусков
В Москве по результатам первичных проверок аннулировано 900 тыс. из 3,2 млн электронных пропусков, выданных горожанам ранее.
RT на русском вчера в 14:12
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
Шоу-бизнес
Как Гарри и Лиза Галкины поздравили маму Аллу с днем рождения
Ко дню рождения мамы Гарри и Лиза подготовились основательно.
Woman.ru 07:21
Общество
Мишустин: ситуация с коронавирусом в России остается непростой
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в РФ остается непростой.
Газета.Ru 05:48
Политика
США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения
"Взносы приостанавливаем до проведения оценки роли ВОЗ в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса", - цитирует американского лидера ТАСС.
Российская газета вчера в 19:58
Общество
Смольный назвал системообразующие предприятия Петербурга
Neva.Today 07:05
Транспорт
Московские такси принимают пропуска пассажиров на веру
Департамент транспорта передал логины и пароли для перевозчиков, по которым водители смогут проверять цифровые пропуска пассажиров через приложение «Помощник Москвы», говорит представитель «Яндекс.Такси».
Ведомости 08:10
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
Авто
Hyundai Tucson получил новую спецверсию
Кроссовер Hyundai Tucson стал доступен в России в специальной версии Way; автомобили новой серии будут выпущены ограниченным тиражом.
Движок 04:20
Армия и оружие
Польский F-16 удивил российских пилотов выпущенным в небе шасси
Польский пилот F-16 внезапно начал демонстрировать какие-то странные маневры. Подлетев к российским самолетам, он выпустил шасси.
Политическая Экспертиза 13 апреля в 13:40
Здоровье
За сутки в Архангельской области не прибавилось больных коронавирусом
На утро 15 апреля федеральным центром не зафиксировано ни одного больного коронавирусом в Архангельской области.
Двина Сегодня 03:58
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36