с чего всё началось

Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России. По словам Чучалина, им стал гражданин России, которому чуть более 40 лет. Мужчина привез новую инфекцию из Милана.

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

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