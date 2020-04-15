Коронавирус
Газета.RuНазван нулевой пациент с коронавирусом в России
Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России. По словам Чучалина, им стал гражданин России, которому чуть более 40 лет. Мужчина привез новую инфекцию из Милана.
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с чего всё началось
"Мы с главврачом специализированной больницы в Коммунарке Денисом Николаевичем Проценко и ставили ему этот диагноз, мы же назначили лечение", — сказал врач в интервью порталу "Православие.ру".РИА Новости08:18
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Газета.Ru 12:50
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Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
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Тульская служба новостей 11:18
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На Украине допустили возможность ракетного удара по России
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Здоровье
Лаборатории подтвердили коронавирус у двух больных пневмонией
Результаты экспресс-тестов показали наличие вируса у двух из трех пациентов, у которых врачи во вторник, 13 апреля, заподозрили воспаление легких от коронавирусной инфекции.
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Общество
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Канцлер Германии Ангела Меркель представила план выхода страны из режима изоляции, который был вызван пандемией коронавируса.
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Роботы будущего смогут получать энергию из металлического мусора
Робот-автомобиль смазывал свой путь гидрогелем на основе полимерных цепей и получал энергию из разрушения химических связей металлической поверхности, по которой передвигался.
Planet Today 07:03
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки
Из-за чего ввели пропуска Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что цифровые документы ввели из-за того, что москвичи и гости столицы не проявили должной дисциплинированности.
РИА Новости 05:59
Политика
Лавров пообещал не оставлять без внимания просьбы к России о помощи
Россия не оставит без внимания ни одно из обращений от других стран с просьбой о помощи в борьбе с распространением коронавируса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Взгляд.ру 12:17
Авто
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Мировая экономика в 2021 году вырастет на 5,8%, однако сократится в текущем, 2020-м, на 3% из-за пандемии коронавируса.
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Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.
Коммерсантъ 13:00
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Компания Launcher анонсировала испытания инновационного ракетного двигателя в Космическом центре Стенниса
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Футбол
«Армавир» снялся с чемпионата ФНЛ из-за коронавируса
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Интерфакс - Россия 05:55
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Российская газета вчера в 12:03
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Компания 10:11
Общество
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
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В России выросло число бессимптомных случаев коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «Первого канала» заявила, что в России растет число людей, у которых коронавирус протекает бессимптомно.
Дождь 01:24