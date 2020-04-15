Коронавирус
Газета.RuНазван нулевой пациент с коронавирусом в России
Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России. По словам Чучалина, им стал гражданин России по фамилии Субботин, которому чуть более 40 лет. Мужчина привез новую инфекцию из Милана.
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с чего всё началось
"Мы с главврачом специализированной больницы в Коммунарке Денисом Николаевичем Проценко и ставили ему этот диагноз, мы же назначили лечение", — сказал врач в интервью порталу "Православие.ру".РИА Новости08:18
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