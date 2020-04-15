Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНазван нулевой пациент с коронавирусом в России

Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России. По словам Чучалина, им стал гражданин России по фамилии Субботин, которому чуть более 40 лет. Мужчина привез новую инфекцию из Милана.
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с чего всё началось
"Мы с главврачом специализированной больницы в Коммунарке Денисом Николаевичем Проценко и ставили ему этот диагноз, мы же назначили лечение", — сказал врач в интервью порталу "Православие.ру
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РИА Новости08:18

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Стало известно о «нулевом пациенте» с коронавирусом в России

RT на русском08:37

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Спорт-Экспресс07:33

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

РИА Новости08:18

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Известия08:18

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

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Ведущий пульмонолог России дал рекомендации по профилактике коронавируса

Lenta.ru09:26

Раскрыта информация о нулевом пациенте с коронавирусом в России

Телеканал 360°06:46
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Чучалин Александр Григорьевич
Советский и российский пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор, академик и вице-президент АМН СССР, академик Российской академии наук. Директор НИИ пульмонологии, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный терапевт Минздрава РФ, вице-президент Национальной медицинской палаты.
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