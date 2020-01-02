Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руНазван объем газа в украинских ПХГ

Перед началом отопительного сезона в руководстве Нафтогаза сообщали, что страна вошла в зимний период с рекордными запасами газа в хранилищах – 21,4-21,6 млрд куб. м. Такие объемы были закачаны на случай возможного прекращения транзита российского газа с 1 января.
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Назван объем газа в украинских ПХГ

Взгляд.ру02 января в 08:42

Украина вошла в 2020 год с запасами в 19 млрд куб. м газа

Известия02 января в 07:27

Киев нарастил транзит газа в 2019 году на 3,2%

News.ru02 января в 08:50

Объем газа в ПХГ Украины сократился до уровня ниже 19 млрд кубометров

Rambler News Service02 января в 05:12

«Высокие ожидания — не оправдались»: на Украине упала добыча газа

REGNUMвчера в 05:51

Польша помогла Украине, чтобы «Газпром» увеличил транзит газа в 2019 году

Евразия Daily02 января в 06:31

Запасы газа в Украине снизились на 13%

ГЛАС.RU02 января в 10:41
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В Microsoft прокомментировали скорое прекращение поддержки Windows 7

Предстоящее прекращение поддержки Windows 7 позволит компании сосредоточить силы на более современной операционной системе Windows 10, рассказали представители Microsoft в России 4 января РИА Новости.
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Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ

В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Газета.Ru 02 января в 16:31
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Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 53

По меньшей мере 53 человека погибли и один пропал без вести в результате наводнения и оползней в районе столицы Индонезии Джакарты.
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На Первом канале покажут продолжение двухсерийного телефильма "Зеленый фургон" (1983), в котором вернулся к своей роли Дмитрий Харатьян, сообщает сайт Первого канала.
РИА Новости вчера в 11:10
Экономика

Нафтогаз раскрыл детали соглашения с Газпромом по судебным искам

До конца месяца Нафтогаз и Газпром должны сообщить Стокгольмскому арбитражу о заключении мирового соглашения и взаимном отзыве исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
Взгляд.ру 03:45
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В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
РИА Новости вчера в 11:06
Армия и оружие

Саботаж на борту? В Сирии повреждён крупный российский военный корабль

Появившийся на базе ВМФ России в Сирии несколько недель назад российский военный корабль «Орск» получил у берегов Сирии серьёзные повреждения.
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Фернандо возвращается в «Спартак» из аренды

ГЛАС.RU 02 января в 00:51
Наука

Опасные щенята, центральный пылесос и неприятный Илон Маск

Терагерцовый спектрометр спасет цыплят от смерти в «блендере»
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В Турции арестовали организаторов побега экс-главы Nissan Карлоса Гона

Российская газета 02 января в 08:21
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Выигравший миллиард рублей москвич не забрал деньги

Российская газета вчера в 09:22
Армия и оружие

В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения

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Из-за угрозы Третьей мировой войны рухнул сайт призывной службы США

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Человечество стоит на пороге массового голода — рост численности населения в разы превышает возможности промышленности нарастить производство мясных продуктов, а это значит, что им нужна замена.
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Трамп прокомментировал убийство Сулеймани

Дональд Трамп прокомментировал убийство Касема Сулеймани.
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Общество

Ученый рассказал о способе быстро избавиться от жира на животе

Известия вчера в 19:17
Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости вчера в 00:52
Футбол

Сборная США отменила тренировочный сбор в Катаре

Сборная США отменила тренировочный сбор в Катаре из-за обострившейся политической обстановки на Ближнем Востоке.
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Армия и оружие

В США ищут способ очистки орбиты в случае ядерного заражения космоса КНДР

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EA банит игроков в BattleField V, если те играют на Linux

Сообщается, что игроков, которые «сидят» на Linux, банит Electronic Arts.
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Авто

Toyota начинает прием заказов на кроссовер Wildlander на базе RAV4

Напомним, вседорожник Wildlander является перелицованной версией кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения, который этой осенью начали выпускать в России.
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Госсекретарь США Майкл Помпео преувеличил реальное положение дел, написав в Twitter, будто иракцы радуются ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.
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При пожаре в общежитии в Воронеже пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при пожаре в девятиэтажном общежитии в Воронеже из здания эвакуировали свыше 70 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Первой звездой дня НХЛ признан форвард "Далласа" Джо Павелски, который отметился результативной передачей и заброшенной шайбой в ворота "Детройта", а его команда победила со счетом 4:1.
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