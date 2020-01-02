Энергетика
Взгляд.руНазван объем газа в украинских ПХГ
Перед началом отопительного сезона в руководстве Нафтогаза сообщали, что страна вошла в зимний период с рекордными запасами газа в хранилищах – 21,4-21,6 млрд куб. м. Такие объемы были закачаны на случай возможного прекращения транзита российского газа с 1 января.
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Объем газа в ПХГ Украины сократился до уровня ниже 19 млрд кубометров
Rambler News Service02 января в 05:12
Польша помогла Украине, чтобы «Газпром» увеличил транзит газа в 2019 году
Евразия Daily02 января в 06:31
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