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РИА НовостиНазван объем нефти, разрешенный России к добыче по новой сделке ОПЕК+
"Базовым уровнем для корректировки добычи нефти является октябрь 2018 года для всех стран, за исключением Королевства Саудовская Аравия и Российской Федерации, для них базовый уровень одинаковый - 11 миллионов баррелей в сутки", - говорится в коммюнике.
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Россия и Саудовская Аравия при реализации нового соглашения ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки, следует из итогового коммюнике стран альянса по итогам прошедшего заседания.РИА Новости01:24
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Страны ОПЕК+ согласовали снижение добычи нефти на 10 млн б/с от уровня октября 2018 года
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