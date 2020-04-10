Коронавирус
РИА НовостиНазван объем нефти, разрешенный России к добыче по новой сделке ОПЕК+
Россия и Саудовская Аравия при реализации нового соглашения ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки, следует из итогового коммюнике стран альянса по итогам прошедшего заседания.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 17:15, Ашберн
Политика
Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова
Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства.
RT на русском 13:29
Энергетика
Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:25
Общество
В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу
Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 16:05
Общество
В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
Коммерсантъ 16:51
Происшествия
Заключенные устроили бунт в Иркутской области
Заключенные колонии №15 Ангарска устроили бунт. Об этом сообщает ГУ ФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 14:02
Общество
В Нью-Йорке жертв коронавируса хоронят в братских могилах
Новый День 08:43
Общество
Число выявленных случаев коронавируса в Подмосковье превысило тысячу
Перевалили за тысячу заболевших коронавирусом.
RT на русском 16:50
Общество
Борис Корчевников заразился коронавирусом
Газета.Ru 14:36
Общество
Более 30 стран попросили у России аппараты ИВЛ
Москва, 10 апреля 2020, 13:42 — REGNUM К России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) обратились уже более 30 стран, заявил 10 апреля замглавы Минпромторга Олег Бочаров.
REGNUM 06:42
Общество
В Москве начнут вводить пропускной режим
В Москве начнут постепенно вводить пропускной режим в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса.
Известия 12:53
Общество
В Турции ввели двухдневный запрет на выход из дома
Турецкие власти запретили жителям два дня выходить из дома из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 16:56
Политика
Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус
Белоруссия отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление коронавируса COVID-19, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
РИА Новости 17:00
Кино
Пользователи Reddit показали, как менялись рейтинги известных сериалов
В разделе сайта Reddit r/dataisbeautiful/, посвящённом статистическим данным, появилась инфографика о том, как менялись рейтинги известных сериалов.
News.ru вчера в 10:20
Общество
Из-за коронавируса ГИБДД ограничит въезд транспорта в Ростов
В целях недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки ГИБДД усиливает контроль за въездом всего автотранспорта в Ростов-на-Дону.
Российская газета 15:54
Футбол
«Барселона» и «Ливерпуль» поборются за защитника «Севильи»
Защитник "Севильи" Диего Карлос в ближайшее трансферное окно может сменить клубную прописку, сообщает Diario Sport.
Газета.Ru 17:02
Шоу-бизнес
Лечение Надежды Бабкиной обойдется в 300 тысяч рублей
Родные Надежды Бабкиной заплатили более 300 тысяч рублей аванса за спасение певицы.
КП - Новосибирск 13:36
Общество
ФМБА сообщило об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
«Доказано, что «Мефлохин» полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в культуре клеток в концентрации 2 мкг/л», — сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РБК 12:54
Авто
На сайте Роспатента раскрыли названия новых моделей АвтоВАЗа
АвтоВАЗ зарегистрировал для перспективных моделей 18 названий.
МонаВиста 09:43
Общество
Собянин оценил приближение России к пику заражений коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости оценил приближение России к пику заражений коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:34
Футбол
У легендарного игрока «Ливерпуля» Кенни Далглиша выявлен коронавирус
Знаменитый футболист и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш заразился коронавирусом.
Чемпионат 15:12
Общество
Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей
Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ 07:30
Происшествия
ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.
Известия 06:35
Шоу-бизнес
Киностудия Глюкозы и Максима Фадеева признана банкротом
Киностудия певицы Глюкозы (Наталья Чистяковой-Ионовой) и Максима Фадеева признана банкротом, об этом свидетельствуют данные портала СПАРК.
РЕН ТВ 05:26
Здоровье
Алиханов назвал клиентов клиники «ВиоМар» потенциальными убийцами
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригрозил уголовным делом частной клинике «ВиоМар» в Гурьевске, которая продолжала работать в обычном режиме, несмотря на запрет*.
Русский Запад 09:28
Здоровье
«Многие умрут»: шведский врач озвучил мрачный прогноз на коронавирус
Врач-геронтолог крайне обеспокоен сложившейся ситуацией и развитием коронавируса на территории Швеции.
Gazeta.SPb 14:22
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
Футбол
В английской премьер-лиге определили 11 лучших футболистов сезона
В английской премьер-лиге определили символическую сборную сезона на основе статистических показателей футболистов чемпионата.
Вести.Ru 04:30
Общество
Власти могут частично ограничить въезд в Москву
Гражданам, задающим «много вопросов» будут выписывать протоколы о неповиновении требованиям полицейских, - сослался на распоряжение усилить контроль на въездах в столицу собеседник «Русской службы Би-би-си».
Эхо Москвы 17:03
Общество
Румыния отказалась продавать зерно другим странам во время пандемии
Румыния стала первой страной, которая прекратила экспорт зерна во время пандемии коронавируса.
Суть событий 14:21
Гаджеты
Представлен смартфон Samsung Galaxy A51 5G
ToDay News Ufa 08 апреля в 15:08