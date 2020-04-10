Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазван объем нефти, разрешенный России к добыче по новой сделке ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия при реализации нового соглашения ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки, следует из итогового коммюнике стран альянса по итогам прошедшего заседания.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Добыча нефти в России вернется на 17 лет назад

Lenta.ru08:38

Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+

Эхо Москвы07:12

Министры ОПЕК+ договорились снизить добычу нефти. Что это значит

РБК04:55

Назван объем нефти, разрешенный России к добыче по новой сделке ОПЕК+

РИА Новости01:24

Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи в ОПЕК+ сроком на два года

ТАССвчера в 23:58

Россия снизит добычу нефти на 1,8 млн б/с в случае сделки с ОПЕК

Интерфаксвчера в 22:53

Россия готова снизить добычу нефти до 8,5 млн баррелей в сутки

РЕН ТВвчера в 21:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 17:15, Ашберн
Политика

Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова

Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства.
RT на русском 13:29
66
Энергетика

Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:25
119
Общество

В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу

Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 16:05
37
Общество

В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
Коммерсантъ 16:51
43
Происшествия

Заключенные устроили бунт в Иркутской области

Заключенные колонии №15 Ангарска устроили бунт. Об этом сообщает ГУ ФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 14:02
1,1K
Общество

В Нью-Йорке жертв коронавируса хоронят в братских могилах

Новый День 08:43
138
Общество

Число выявленных случаев коронавируса в Подмосковье превысило тысячу

Перевалили за тысячу заболевших коронавирусом.
RT на русском 16:50
279
Общество

Борис Корчевников заразился коронавирусом

Газета.Ru 14:36
34
Общество

Более 30 стран попросили у России аппараты ИВЛ

Москва, 10 апреля 2020, 13:42 — REGNUM К России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) обратились уже более 30 стран, заявил 10 апреля замглавы Минпромторга Олег Бочаров.
REGNUM 06:42
504
Общество

В Москве начнут вводить пропускной режим

В Москве начнут постепенно вводить пропускной режим в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса.
Известия 12:53
2,6K
Общество

В Турции ввели двухдневный запрет на выход из дома

Турецкие власти запретили жителям два дня выходить из дома из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 16:56
2
Политика

Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус

Белоруссия отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление коронавируса COVID-19, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
РИА Новости 17:00
Кино

Пользователи Reddit показали, как менялись рейтинги известных сериалов

В разделе сайта Reddit r/dataisbeautiful/, посвящённом статистическим данным, появилась инфографика о том, как менялись рейтинги известных сериалов.
News.ru вчера в 10:20
1
Общество

Из-за коронавируса ГИБДД ограничит въезд транспорта в Ростов

В целях недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки ГИБДД усиливает контроль за въездом всего автотранспорта в Ростов-на-Дону.
Российская газета 15:54
27
Футбол

«Барселона» и «Ливерпуль» поборются за защитника «Севильи»

Защитник "Севильи" Диего Карлос в ближайшее трансферное окно может сменить клубную прописку, сообщает Diario Sport.
Газета.Ru 17:02
Шоу-бизнес

Лечение Надежды Бабкиной обойдется в 300 тысяч рублей

Родные Надежды Бабкиной заплатили более 300 тысяч рублей аванса за спасение певицы.
КП - Новосибирск 13:36
72
Общество

ФМБА сообщило об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

«Доказано, что «Мефлохин» полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в культуре клеток в концентрации 2 мкг/л», — сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РБК 12:54
201
Авто

На сайте Роспатента раскрыли названия новых моделей АвтоВАЗа

АвтоВАЗ зарегистрировал для перспективных моделей 18 названий.
МонаВиста 09:43
207
Общество

Собянин оценил приближение России к пику заражений коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости оценил приближение России к пику заражений коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:34
2,3K
Футбол

У легендарного игрока «Ливерпуля» Кенни Далглиша выявлен коронавирус

Знаменитый футболист и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш заразился коронавирусом.
Чемпионат 15:12
1
Общество

Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей

Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ 07:30
1,1K
Происшествия

ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.
Известия 06:35
7
Шоу-бизнес

Киностудия Глюкозы и Максима Фадеева признана банкротом

Киностудия певицы Глюкозы (Наталья Чистяковой-Ионовой) и Максима Фадеева признана банкротом, об этом свидетельствуют данные портала СПАРК.
РЕН ТВ 05:26
12
Здоровье

Алиханов назвал клиентов клиники «ВиоМар» потенциальными убийцами

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригрозил уголовным делом частной клинике «ВиоМар» в Гурьевске, которая продолжала работать в обычном режиме, несмотря на запрет*.
Русский Запад 09:28
22
Здоровье

«Многие умрут»: шведский врач озвучил мрачный прогноз на коронавирус

Врач-геронтолог крайне обеспокоен сложившейся ситуацией и развитием коронавируса на территории Швеции.
Gazeta.SPb 14:22
20
Общество

Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
1,1K
Футбол

В английской премьер-лиге определили 11 лучших футболистов сезона

В английской премьер-лиге определили символическую сборную сезона на основе статистических показателей футболистов чемпионата.
Вести.Ru 04:30
Общество

Власти могут частично ограничить въезд в Москву

Гражданам, задающим «много вопросов» будут выписывать протоколы о неповиновении требованиям полицейских, - сослался на распоряжение усилить контроль на въездах в столицу собеседник «Русской службы Би-би-си».
Эхо Москвы 17:03
Общество

Румыния отказалась продавать зерно другим странам во время пандемии

Румыния стала первой страной, которая прекратила экспорт зерна во время пандемии коронавируса.
Суть событий 14:21
Гаджеты

Представлен смартфон Samsung Galaxy A51 5G

ToDay News Ufa 08 апреля в 15:08
20
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное