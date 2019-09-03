По трубопроводу "Сила Сибири", который должен быть запущен в этом году (предположительно 2 декабря), в 2020 году в Китай будет поставлено минимум 5 млрд кубометров газа, в 2021 году - 10 млрд, в 2022 году - 15 млрд кубометров газа. Поставки в Поднебесную планируется начать уже в декабре этого года.

Назван объем поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

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