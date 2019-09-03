Общество

Российская газетаРоссийская газетаНазван объем поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

По трубопроводу "Сила Сибири", который должен быть запущен в этом году (предположительно 2 декабря), в 2020 году в Китай будет поставлено минимум 5 млрд кубометров газа, в 2021 году - 10 млрд, в 2022 году - 15 млрд кубометров газа. Поставки в Поднебесную планируется начать уже в декабре этого года.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

«Газпром» готов к поставкам газа по «Силе Сибири» в Китай

ФАНвчера в 03:20

Назван объем поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

Российская газетавчера в 10:11

Назван объем поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» на три года

Взгляд.рувчера в 09:30

«Газпром» заявил о готовности газопровода «Сила Сибири» к поставкам в Китай

Известиявчера в 05:54

В «Газпроме» рассказали, сколько газа пойдёт в Китай по «Силе Сибири»

REGNUMвчера в 11:19

«Газпром» полностью готов к поставкам газа в Китай

ТАССвчера в 02:32

Газпром полностью готов к поставкам газа в Китай по «Силе Сибири»

Интерфакс - Россиявчера в 03:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:55, Ашберн
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей

"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Российская газета 02:10
Политика

Путин высказался об «ахинее» на российском телевидении

Путин пояснил, что "ахинеей" считает слова различных "политических экспертов", которые приходят на передачи, транслируемые на канале "Россия 1".
Актуальные Новости 03:37
Происшествия

МВД завело дело по факту смертельной аварии под Красноярском

Газета.Ru 02:44
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru вчера в 18:47
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке

Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
REGNUM вчера в 17:39
Политика

В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах

Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
RT на русском 00:17
Политика

В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России

Украину может ждать непростая зима, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в интервью телеканалу RT.
РИА Новости вчера в 21:45
Происшествия

В Киеве взорвали отделение «Ощадбанка»

Мощный взрыв произошел около четырех утра 30 ноября в отделении «Ощадбанка» в Днепровском районе Киева.
BFM.ru 03:48
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд

Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
РБК вчера в 17:12
Происшествия

Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге

Часть обвинительного заключения международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
РБК вчера в 22:58
Происшествия

Вертолет разбился под Новороссийском

Под Новороссийском разбился частный вертолет, в результате чего погиб пилот.
Газета.Ru 02:55
Общество

Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
РБК вчера в 08:12
Футбол

Матч 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Оренбург» перенесён

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Оренбургом» перенесён на резервную дату в связи с болезнью большого количества футболистов сочинского клуба.
RT на русском 03:09
Технологии

В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI

Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Росбалт вчера в 02:16
Шоу-бизнес

Соседов: у Ротару есть серьёзные покровители в российской власти

Не нужно быть большим оракулом, чтобы не понимать, что у Ротару в России есть серьёзные покровители во власти.
News.ru 28 ноября в 01:18
Футбол

Полузащитник «Локомотива» Рыбус высказался перед игрой с «Динамо»

Полузащитник московского "Локомотива" Мацей Рыбус высказался перед игрой с "Динамо" в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 03:37
Авто

Появилась фотография нового Hongqi H7 от экс-дизайнера Rolls-Royce

Второе поколение премиального седана создают на совершенно новой платформе, а над его дизайном работал экс-дизайнер Rolls-Royce Джайлс Тейлор.
Tvoe-avto.com 28 ноября в 15:25
Шоу-бизнес

Роза Сябитова удивила подписчиков обнаженным снимком

Свои рассуждения Сябитова подкрепила фотографией без одежды, чем весьма удивила поклонников.
Слово и Дело 28 ноября в 21:47
Общество

Москвичам пообещали оттепель в середине недели

Оттепели в декабре - не редкое явление, отметила синоптик.
Российская газета 03:44
Общество

В России выросло производство черной икры

Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Lenta.ru 03:10
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:33
Общество

Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Газета.Ru 28 ноября в 11:16
Футбол

Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»

Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.
REGNUM вчера в 17:51
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

Газета.Ru 03:40
Гаджеты

Недорогой смартфон Huawei Nova 6 с 5G представят 30 ноября

Astera вчера в 16:03
Политика

В Севастополе задержали подозреваемую в шпионаже в пользу Украины

Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.
RT на русском вчера в 02:38
Политика

Эксперт предрек Украине гибель из-за «газовой трубы»

Миллионер и телеведущий Андрей Пальчевский заявил в эфире телеканала NewsOne, что природный газ стал инструментом, который растлил Украину и может стать причиной ее "гибели", сообщает РИА Новости.
Народные новости вчера в 20:44
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия 28 ноября в 17:44
Общество

Автомобили инвалидов могут оснастить системой для управления жестами

Автомобили инвалидов предложили оснастить системой для управления жестами представители рабочей группы при Национальной технологической инициативе.
РЕН ТВ 02:12
Шоу-бизнес

Наталья Водянова поделилась редким фото с особенной сестрой

С днем рождения, моя особенная во всех отношениях сестра Оксана🎂💫❤ Спасибо тебе за все! — написала Наталья Водянова.
Летидор вчера в 01:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сила Сибири
Строящийся магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный проект «Газпрома» и CNPC. Протяженность - 2159 км, диаметр трубы - 1420 мм, рабочее давление - 9,8 Мпа, экспортная мощность - 38 млрд кубометров газа в год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное