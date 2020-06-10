Экономика
Российская газетаНазван объем программы софинансирования пенсионных накоплений
Общий объем добровольных взносов с момента старта программы составил 65,3 млрд рублей, государство за тот же период внесло софинансирование в размере 63,4 млрд рублей. Еще 1 млрд рублей поступил от работодателей, чьи сотрудники участвуют в программе пенсионных накоплений.
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ПФР назвал объем накоплений участников программы софинансирования пенсий
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