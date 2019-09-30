Общий объем "серых" зарплат, с которых не уплачиваются налоги и страховые взносы, в России достигает 10 триллионов рублей в год, такая оценка приведена в долгосрочном бюджетном прогнозе, который правительство внесло в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на 2020-2022 годы.

с чего всё началось

«Феномен "серого" фонда оплаты труда является ключевым с точки зрения создания диспропорций в уровнях налоговой нагрузки между "белой" и "серой" экономиками», — говорится в документе. Также там указано, что такая ситуация ведет к потере конкурентоспособности добросовестных налогоплательщиков.

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