Финансы

Lenta.ruLenta.ruПодсчитан объем «серых» зарплат в России

«Феномен "серого" фонда оплаты труда является ключевым с точки зрения создания диспропорций в уровнях налоговой нагрузки между "белой" и "серой" экономиками», — говорится в документе. Также там указано, что такая ситуация ведет к потере конкурентоспособности добросовестных налогоплательщиков.
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с чего всё началось

Правительство оценило объем «серых» зарплат в России

Общий объем "серых" зарплат, с которых не уплачиваются налоги и страховые взносы, в России достигает 10 триллионов рублей в год, такая оценка приведена в долгосрочном бюджетном прогнозе, который правительство внесло в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на 2020-2022 годы.
РИА Новости12:34

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Подсчитан объем «серых» зарплат в России

Lenta.ru13:10

«Серые зарплаты» в России составляют более 10 триллионов в год

Петербургский дневник13:00

Объём серых зарплат оценили в правительстве

News.ru12:57

Кабинет министров оценил объём серых зарплат в России в 10 трлн рублей в год

Говорит Москва12:59

Сумма «серых» зарплат в России достигла 10 трлн рублей в год

Новые Известия12:34

Назван объем «серых» зарплат в России

Газета.Ru12:22

Правительство подсчитало объем «серых» зарплат в России

ПРАЙМ12:07
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Здоровье

В Тамбовской области увеличилось число заболевших ОРВИ

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ФНС предупредила о поддельных налоговых извещениях

В России участились случаи с поддельными уведомлениями об уплате налогов, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
Коммерсантъ 11:05
Экономика

Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги

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Общество

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ТАСС вчера в 17:13
Общество

Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться

Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
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РБК вчера в 14:22
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Представили доступный 8-местный минивэн от GM и SAIC

Компания Wuling Motors, созданная совместно с General Motors и SAIC, представила новый бюджетный компактвэн Wuling Hongguang Plus.
Автоновости дня 06:27
Политика

Зеленский отказался публиковать стенограмму разговора с Трампом

Украинский глава Владимир Зеленский заявил, что его офис не будет публиковать стенограмму его телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.
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Спорт

Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Здоровье

Депздрав предупредил об опасности самолечения антибиотиками при ОРВИ

Прием антибиотиков при ОРВИ без назначения врача может негативно отразиться на здоровье человека.
Известия 10:58
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Экономика

Государство может снизить долю в «Ростелекоме» и «Транснефти»

Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах «Русгидро», «Транснефти»,« Ростелекома», «Россетях», «Объединенной зерновой компании», «Совкомфлоте», следует из данных по прогнозному плану приватизации федерального имущества на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
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В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Шоу-бизнес

Лазарев признался, что у него родился второй ребенок

Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опозорилась из-за фото с тремя ногами

Внимание пользователей привлекло первое фото, на котором у девушки отчетливо видны три ноги.
Московский Комсомолец 07:25
Футбол

Британский клуб заплатит миллионы евро за погибшего футболиста Салу

Международная федерация футбола (ФИФА) обязала валлийский «Кардифф Сити» выплатить сумму трансфера погибшего футболиста Эмилиано Салы французскому «Нанту».
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Общество

С 1 октября будут запрещены хостелы в жилых домах

Чтобы хостел продолжил работу после 1 октября, его помещение должно быть переведено из жилого фонда в нежилой.
Волга-Каспий 06:36
Политика

В США опубликовали видео удара по саудовским нефтяным объектам

Американский телеканал CBS News опубликовал эксклюзивные кадры массированного удара по нефтеперерабатывающим объектам фирмы Saudi Aramco.
Lenta.ru 05:18
Культура

Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru 06:32
Политика

Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста

В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 08:53
Политика

Грузия устроила протест против возвращения России в ПАСЕ

Грузинская делегация отказалась от участия в торжественных мероприятиях осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста против восстановления права голоса России в организации.
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Музыка

Соловьев отреагировал на песню Гребенщикова «Вечерний М»

Владимир Соловьев отреагировал на выпад Бориса Гребенщикова, который написал ироническую композицию «Вечерний М», где спел о «пропагандисте» на телевидении.
Радио Комсомольская правда 10:59
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк не выполнила своего обещания перед телевидением

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов не раз утверждал о том, что слухи о неизлечимой болезни его подопечной являются преувеличенными.
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Экономика

«Мечел» решил выкупить долю Газпромбанка в Эльгинском месторождении

В официальном письме от компании, входящей в группу «Мечел», говорится, что она обещает заплатить за этот пакет (34% Эльги) до конца сентября, сказал РБК источник, близкий к Газпромбанку.
РБК 10:50
Гаджеты

Realme X2 Pro получил чипсет Snapdragon 855 Plus

Сюй Ци Чейз, директор по маркетингу компании, объявил на Weibo, что скоро появится первый флагман Realme с чипсетом Snapdragon 855 Plus, а его кодовое название звучит, как Super Warrior или Samurai (в зависимости от вариантов перевода).
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РЕН ТВ 12:29
Шоу-бизнес

Наследство Анастасии Заворотнюк оценили в 500 миллионов

Речь шла о загородных домах, элитных квартирах, машинах и 500 млн рублей.
ФедералПресс 01:37
Общество

Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

REGNUM вчера в 00:35
Общество

ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне

Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru 08:19
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