Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазван очаг нового глобального экономического кризиса

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Если коронавирус приведет к новому глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии. Об этом пишет экономический обозреватель The Washington Post Дэвид Линч. Италия является наиболее пострадавшей из-за коронавируса европейской страной.
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Дэвид Линч
Американский кинорежиссёр
Американский кинорежиссёр, сценарист, художник, музыкант, фотограф и актёр. Является представителем американского независимого кинематографа. Лауреат премии «Золотая пальмовая ветвь» и приза за режиссуру Каннского кинофестиваля, а также «Золотого льва» за вклад в мировой кинематограф и почётной премии «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф. Офицер ордена Почётного легиона.
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