В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии. К такому выводу пришел экономический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Линч.

Общество Названы защищающие от коронавируса самые простые продукты Испанские медицинские специалисты определили и перечислили простые и полезные продукты, которые способны защитить от вирусов, препятствовать развитию некоторых заболеваний и поддерживать иммунную систему организма.

Политика Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.

Происшествия ФСБ изъяла крупнейший арсенал у подпольных оружейников ФСБ России изъяла крупнейшую партию оружия у группы подпольных оружейников, в которую входили жители Москвы и еще трех регионов.

Авто Автомобильная промышленность Южной Кореи пострадала из-за коронавируса По состоянию на 13 марта в Южной Корее было отмечено 7 тыс. 979 заразившихся коронавирусом нового типа.

Здоровье Коронавирус может приводить к мужскому бесплодию Ученые Центра репродуктивной медицины Медицинского колледжа Тунцзи считают, что новый коронавирус может провоцировать мужское бесплодие и повреждать яички.

Политика Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос "Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.

Экономика Кудрин предупредил о росте бедности в России Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России в 2020 году может увеличиться уровень бедности.

Общество В Казахстане обнаружили коронавирус Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии.

Политика Козак сообщил о новом механизме урегулирования конфликта в Донбассе Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак, который теперь курирует ситуацию на востоке Украины, сообщил о создании нового механизма урегулирования конфликта в Донбассе.

Экономика Путин объяснил необходимость санации банков Президент Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что оздоровление банковского сектора было необходимо, чтобы не пострадали «миллионы» граждан.