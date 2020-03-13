Экономика
РИА НовостиНазван очаг возможного глобального финансового кризиса
В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии. К такому выводу пришел экономический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Линч.
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Новости за ночь: Назван возможный очаг глобального финансового кризиса
Национальная служба новостей00:18
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