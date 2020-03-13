Экономика

Газета.RuГазета.RuНазван очаг возможного финансового кризиса

Если распространение коронавируса COVID-19 приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом, скорее всего, станет банковский сектор Италии. К такому выводу пришел экономический обозреватель Washington Post Дэвид Линч.
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Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

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Эксперт назвал возможный очаг финансового кризиса из-за коронавируса

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Lenta.ruвчера в 20:22
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Кудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть

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В МЭА назвали самые уязвимые страны в условиях падения цены на нефть

Ирак, Алжир и Нигерия больше всего пострадают от резкого падения цены на нефть.
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CD Projekt Red может выпустить новую игру по «Ведьмаку».
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Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра в Москве

Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра на автомобиль на востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник Инцидент произошел на 1-й Мясниковской улице.
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Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию

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В Goldman Sachs назвали сроки возврата курса доллара к 61 рублю

Курс рубля после недавнего обвала до 75 рублей за $1 в течение двух лет вернется к 61 рублю, считают аналитики банка Goldman Sachs.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
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Все российские регионы поддержали закон о поправке в Конституцию

Все 85 регионов России поддержали закон об изменениях в Конституции РФ.
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Правоохранители Киева возбудили уголовное дело по факту срыва презентации платформы примирения в Донбассе, передает пресс-служба Нацполиции.
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