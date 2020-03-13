Если распространение коронавируса COVID-19 приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом, скорее всего, станет банковский сектор Италии. К такому выводу пришел экономический обозреватель Washington Post Дэвид Линч.

Политика Песков назвал информационной диверсией фейки о поправках к Конституции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что распространение сообщений о том, что в одной из поправок к Конституции РФ пропишут перераспределение доходов от ресурсов России, - это информационная диверсия.

Общество «Яндекс» рекомендовал своим сотрудникам работать из дома Со следующего понедельника компания начнет компенсировать сотрудникам поездки на такси и каршеринге «Яндекс.Драйв» из дома в офис и обратно.

Экономика На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22,61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.

Происшествия Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.

Общество Россияне из-за опасности коронавируса стали реже посещать торговые центры и магазины Сообщения о пандемии коронавируса и обвал курса рубля привели к резкому снижению Shopping Index (индекс покупок, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) московских торговых центров и магазинов.

Футбол РФС отменил красные карточки Кверквелии и Карпова Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС отменил красные карточки защитников "Локомотива" Соломона Кверквелии и ЦСКА Вадима Карпова, сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Общество Россия ограничила авиасообщение с Германией и Испанией «С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года на время ограничить пассажирские авиаперевозки с территории России на территорию Италии, Германии, Испании, Франции и в обратном направлении», — отмечается в заявлении.

Происшествия Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра в Москве Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра на автомобиль на востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник Инцидент произошел на 1-й Мясниковской улице.

Политика В МИД Китая не исключили, что коронавирус в Ухань завезли США Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в своем Twitter предположил, что именно военные США завезли коронавирус нового типа в китайский город Ухань, который стал очагом распространения COVID-2019.

Автоспорт «Формула-1» может отменить Гран-при Австралии Пока официального решения об отмене Гран-при от Международной автомобильной федерации (FIA) не поступало, однако на официальном сайте ведомства размещено сообщение о готовности пересмотреть календарь всех проводимых серий соревнований.

Политика Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.

Здоровье Назван срок окончания пандемии коронавируса Представители системы здравоохранения КНР считают, что к лету с коронавирусом можно будет справиться, но только в том случае, если все страны предпримут необходимые шаги для борьбы с COVID-19.