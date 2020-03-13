Экономика
Газета.RuНазван очаг возможного финансового кризиса
Если распространение коронавируса COVID-19 приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом, скорее всего, станет банковский сектор Италии. К такому выводу пришел экономический обозреватель Washington Post Дэвид Линч.
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Политика
Песков назвал информационной диверсией фейки о поправках к Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что распространение сообщений о том, что в одной из поправок к Конституции РФ пропишут перераспределение доходов от ресурсов России, - это информационная диверсия.
Общество
«Яндекс» рекомендовал своим сотрудникам работать из дома
Со следующего понедельника компания начнет компенсировать сотрудникам поездки на такси и каршеринге «Яндекс.Драйв» из дома в офис и обратно.
Экономика
На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года
Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22,61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
Происшествия
Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге
Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
Общество
Россияне из-за опасности коронавируса стали реже посещать торговые центры и магазины
Сообщения о пандемии коронавируса и обвал курса рубля привели к резкому снижению Shopping Index (индекс покупок, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) московских торговых центров и магазинов.
Футбол
РФС отменил красные карточки Кверквелии и Карпова
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС отменил красные карточки защитников "Локомотива" Соломона Кверквелии и ЦСКА Вадима Карпова, сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым среди участников Евровидения-2020 на видеохостинге YouTube.
Общество
Россия ограничила авиасообщение с Германией и Испанией
«С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года на время ограничить пассажирские авиаперевозки с территории России на территорию Италии, Германии, Испании, Франции и в обратном направлении», — отмечается в заявлении.
Общество
Власти связали с традициями разницу в зарплатах мужчин и женщин
Еще одна причина разрыва заключается в косвенной дискриминации — сегрегации, то есть в неравномерном распределении женщин и мужчин по профессиям и должностям.
Финансы
Центробанк понизил официальный курс валют на выходные
Официальный курс доллара понижен на 83,9 копейки и установлен на уровне 73,1882 рубля.
Футбол
УЕФА приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
Ньон, Швейцария, 13 марта 2020, 13:20 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Экономика
Кудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть
Алексей Кудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть.
Энергетика
В МЭА назвали самые уязвимые страны в условиях падения цены на нефть
Ирак, Алжир и Нигерия больше всего пострадают от резкого падения цены на нефть.
Игры
CD Projekt Red может выпустить новую игру во вселенной «Ведьмака»
CD Projekt Red может выпустить новую игру по «Ведьмаку».
Происшествия
Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра в Москве
Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра на автомобиль на востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник Инцидент произошел на 1-й Мясниковской улице.
Политика
В МИД Китая не исключили, что коронавирус в Ухань завезли США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в своем Twitter предположил, что именно военные США завезли коронавирус нового типа в китайский город Ухань, который стал очагом распространения COVID-2019.
Армия и оружие
Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию
Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию. Лидером для группы выступил Ту-154 RA-85041.
Финансы
В Goldman Sachs назвали сроки возврата курса доллара к 61 рублю
Курс рубля после недавнего обвала до 75 рублей за $1 в течение двух лет вернется к 61 рублю, считают аналитики банка Goldman Sachs.
Политика
Путин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний
Президент России Владимир Путин прокомментировал «непомерно большие зарплаты» топ-менеджеров государственных компаний.
Автоспорт
«Формула-1» может отменить Гран-при Австралии
Пока официального решения об отмене Гран-при от Международной автомобильной федерации (FIA) не поступало, однако на официальном сайте ведомства размещено сообщение о готовности пересмотреть календарь всех проводимых серий соревнований.
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Здоровье
Назван срок окончания пандемии коронавируса
Представители системы здравоохранения КНР считают, что к лету с коронавирусом можно будет справиться, но только в том случае, если все страны предпримут необходимые шаги для борьбы с COVID-19.
Экономика
Российские бизнесмены потеряли за день более 15 миллиардов долларов
Больше всех из первой пятерки российских миллиардеров потерял Алекперов — 1,9 миллиарда, в результате его состояние составляет 14,4 миллиарда долларов.
Энергетика
Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Происшествия
В Омской области депутат избил пенсионера на заправке
Народному избраннику не понравилось, что дедушка плохо убрал снег. По словам очевидцев, депутат начал пинать несчастного пенсионера.
Политика
Все российские регионы поддержали закон о поправке в Конституцию
Все 85 регионов России поддержали закон об изменениях в Конституции РФ.
Политика
Уголовное дело возбудили после срыва конференции по Донбассу
Правоохранители Киева возбудили уголовное дело по факту срыва презентации платформы примирения в Донбассе, передает пресс-служба Нацполиции.