Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНазван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии. К такому выводу пришел экономический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Линч.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Американский экономист «перенёс» очаг финансового кризиса в Италию

REGNUM23:12

Washington Post нашла очаг глобального кризиса из-за коронавируса

URA.Ru23:01

Американские СМИ назвали очаг возможного глобального финансового кризиса

Известия21:59

Банковский сектор Италии назван очагом возможного мирового кризиса

News.ru22:21

Предвестник кризиса: эксперт назвал уязвимую точку мировой экономики

РЕН ТВ21:52

Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

РИА Новости21:40

Назван очаг нового глобального экономического кризиса

Lenta.ru20:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 23:19, Ашберн
Музыка

Группа Little Big представила песню для Евровидения

RT на русском 17:29
Общество

В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 12:27
Происшествия

В Сахалинской области не хватает участковых оперуполномоченных

По словам руководителя УМВД, некомплект участковых уполномоченных достигает 14 процентов от необходимого количества.
РИА Сахалин-Курилы вчера в 00:47
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
МордовМедиа 14:05
Финансы

ЦБ Китая понизил курс юаня к доллару до минимума за две недели

Народный банк Китая (Центробанк) понизил в пятницу курс юаня на 392 базисных пункта, до 7,0033 за доллар.
ТАСС 22:45
Общество

У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус

Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Коммерсантъ 22:06
Экономика

Закупка 208 квартир закроет лишь 15% потребности в жилье для медиков в Забайкалье — КСП

Власти планирующейся закупкой 208 квартир в 2019-2021 годах закроют потребность в жилье для медиков в Забайкальском крае только на 14,8%, сообщалось 11 марта в группе Контрольно-счётной палаты региона в Facebook со ссылкой на отчёт.
Чита.Ру 21:53
Энергетика

Reuters: Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка

Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Ведомости 15:07
Экономика

Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года

Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 16:38
Хоккей

Жена Овечкина рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США

Анастасия Овечкина, супруга российского капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, рассказала, что в супермаркетах США наблюдается нехватка продуктов.
Sport.ru 18:58
Армия и оружие

США пока отказались от создания системы ПРО против России и Китая

Создание средств противоракетной обороны от России и Китая не входит в планы Минобороны США, заявил директор Агентства по ПРО Министерства обороны США вице-адмирал ВМС Джон Хилл, сообщает 12 марта ТАСС.
Красная весна 14:41
Общество

Помпео прокомментировал санкции против ещё одной «дочки» «Роснефти»

Госсекретарь США Майко Помпео прокомментировал в своём микроблоге в Twitter решение Вашингтона внести в санкционный список ещё одну дочернюю компанию «Роснефти» — швейцарскую TNK Trading International.
RT на русском 22:45
Футбол

У трех игроков «Лестера» обнаружены симптомы коронавируса

У трех футболистов английского "Лестрера" обнаружены симптомы коронавируса, сообщает The Telegraph.
Газета.Ru 10:26
Общество

Во Владивостоке второй день бастуют строители музейного центра

Строители музейно-театрального комплекса второй день не работают из-за невыплаты, по их словам, части зарплаты, сообщил РИА Новости один из работников ООО "Стройтрансгаз-Восток" ("СТГ-Восток").
РИА Новости 00:02
Общество

В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса

Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пандемия нового коронавируса в мире может закончиться к июню.
РИА Новости 20:12
Политика

В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
ТАСС 16:09
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в Иркутской области

Российская газета 04:34
Игры

Epic Games купила компанию, работавшую над созданием God of War

Кэри, США, 13 марта 2020, 02:07 — REGNUM Epic Games приобрела студию Cubic Motion, которая ранее работала над созданием анимации в играх God of War и Spider-Man.
REGNUM 19:07
Политика

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Интерфакс 11:18
Кино

Дочь Миллы Йовович получила главные роли в двух фильмах

Старшая дочь Миллы Йовович Эвер Габо Андерсен получила главные роли в новых фильмах «Черная вдова» от Marvell и «Питер Пэн и Венди» от Disney.
Inc-news.ru 17:52
Экономика

Кудрин допустил рост бедности в России

Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Lenta.ru 08:22
Футбол

«Базель» обыграл «Айнтрахт» в матче Лиги Европы

Швейцарский "Базель" обыграл немецкий "Айнтрахт" в матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:0.
Газета.Ru 16:13
Авто

Названы сроки появления бюджетных версий нового Kia Seltos

Напомним, что в России в продаже появился новый бюджетный кроссовер корейской марки Kia — Seltos.
SpeedMe 04:37
Происшествия

В Якутии депутат нарубил «дров» на уголовную статью и увольнение

Нюрба, Якутия, 13 марта 2020, 04:34 — REGNUM В Якутии осуждён депутат Нюрбинского района, начальник службы наземной охраны лесов за незаконную вырубку леса в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.
REGNUM 21:34
Политика

Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила срыв презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе, которая проводилась в Киеве в четверг, отметив бездействие украинской полиции.
РИА Новости 21:14
Политика

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Екатеринбург-ТВ 07:30
Культура

Вышел трейлер документального фильма о Beastie Boys

News.ru 06:08
Авто

Renault представит обновленный Kaptur для России

Компания Renault в первой половине 2020 года представит на российском рынке обновленный кроссовер Kaptur.
Известия 10 марта в 06:41
Кино

«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов

Культуромания 15:17
Футбол

Хавбек «Челси» Хадсон-Одои заразился коронавирусом

Полузащитник "Челси" Каллум Хадсон-Одои сдал положительный тест на коронавирус.
Soccer.ru 22:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дэвид Линч
Американский кинорежиссёр
Американский кинорежиссёр, сценарист, художник, музыкант, фотограф и актёр. Является представителем американского независимого кинематографа. Лауреат премии «Золотая пальмовая ветвь» и приза за режиссуру Каннского кинофестиваля, а также «Золотого льва» за вклад в мировой кинематограф и почётной премии «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф. Офицер ордена Почётного легиона.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное