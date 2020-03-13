Экономика
РИА НовостиНазван очаг возможного глобального финансового кризиса
В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии. К такому выводу пришел экономический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Линч.
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Музыка
Группа Little Big представила песню для Евровидения
Общество
В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Происшествия
В Сахалинской области не хватает участковых оперуполномоченных
По словам руководителя УМВД, некомплект участковых уполномоченных достигает 14 процентов от необходимого количества.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
Финансы
ЦБ Китая понизил курс юаня к доллару до минимума за две недели
Народный банк Китая (Центробанк) понизил в пятницу курс юаня на 392 базисных пункта, до 7,0033 за доллар.
Общество
У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус
Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Экономика
Закупка 208 квартир закроет лишь 15% потребности в жилье для медиков в Забайкалье — КСП
Власти планирующейся закупкой 208 квартир в 2019-2021 годах закроют потребность в жилье для медиков в Забайкальском крае только на 14,8%, сообщалось 11 марта в группе Контрольно-счётной палаты региона в Facebook со ссылкой на отчёт.
Энергетика
Reuters: Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка
Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Экономика
Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов.
Хоккей
Жена Овечкина рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США
Анастасия Овечкина, супруга российского капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, рассказала, что в супермаркетах США наблюдается нехватка продуктов.
Армия и оружие
США пока отказались от создания системы ПРО против России и Китая
Создание средств противоракетной обороны от России и Китая не входит в планы Минобороны США, заявил директор Агентства по ПРО Министерства обороны США вице-адмирал ВМС Джон Хилл, сообщает 12 марта ТАСС.
Общество
Помпео прокомментировал санкции против ещё одной «дочки» «Роснефти»
Госсекретарь США Майко Помпео прокомментировал в своём микроблоге в Twitter решение Вашингтона внести в санкционный список ещё одну дочернюю компанию «Роснефти» — швейцарскую TNK Trading International.
Футбол
У трех игроков «Лестера» обнаружены симптомы коронавируса
У трех футболистов английского "Лестрера" обнаружены симптомы коронавируса, сообщает The Telegraph.
Общество
Во Владивостоке второй день бастуют строители музейного центра
Строители музейно-театрального комплекса второй день не работают из-за невыплаты, по их словам, части зарплаты, сообщил РИА Новости один из работников ООО "Стройтрансгаз-Восток" ("СТГ-Восток").
Общество
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса
Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пандемия нового коронавируса в мире может закончиться к июню.
Политика
В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Иркутской области
Игры
Epic Games купила компанию, работавшую над созданием God of War
Кэри, США, 13 марта 2020, 02:07 — REGNUM Epic Games приобрела студию Cubic Motion, которая ранее работала над созданием анимации в играх God of War и Spider-Man.
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Кино
Дочь Миллы Йовович получила главные роли в двух фильмах
Старшая дочь Миллы Йовович Эвер Габо Андерсен получила главные роли в новых фильмах «Черная вдова» от Marvell и «Питер Пэн и Венди» от Disney.
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Футбол
«Базель» обыграл «Айнтрахт» в матче Лиги Европы
Швейцарский "Базель" обыграл немецкий "Айнтрахт" в матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:0.
Авто
Названы сроки появления бюджетных версий нового Kia Seltos
Напомним, что в России в продаже появился новый бюджетный кроссовер корейской марки Kia — Seltos.
Происшествия
В Якутии депутат нарубил «дров» на уголовную статью и увольнение
Нюрба, Якутия, 13 марта 2020, 04:34 — REGNUM В Якутии осуждён депутат Нюрбинского района, начальник службы наземной охраны лесов за незаконную вырубку леса в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.
Политика
Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО в Киеве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила срыв презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе, которая проводилась в Киеве в четверг, отметив бездействие украинской полиции.
Политика
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Авто
Renault представит обновленный Kaptur для России
Компания Renault в первой половине 2020 года представит на российском рынке обновленный кроссовер Kaptur.
Кино
«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов
Футбол
Хавбек «Челси» Хадсон-Одои заразился коронавирусом
Полузащитник "Челси" Каллум Хадсон-Одои сдал положительный тест на коронавирус.