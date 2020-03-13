В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии. К такому выводу пришел экономический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Линч.

Общество Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.

Общество У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.

Армия и оружие США пока отказались от создания системы ПРО против России и Китая Создание средств противоракетной обороны от России и Китая не входит в планы Минобороны США, заявил директор Агентства по ПРО Министерства обороны США вице-адмирал ВМС Джон Хилл, сообщает 12 марта ТАСС.

Общество Помпео прокомментировал санкции против ещё одной «дочки» «Роснефти» Госсекретарь США Майко Помпео прокомментировал в своём микроблоге в Twitter решение Вашингтона внести в санкционный список ещё одну дочернюю компанию «Роснефти» — швейцарскую TNK Trading International.

Общество Во Владивостоке второй день бастуют строители музейного центра Строители музейно-театрального комплекса второй день не работают из-за невыплаты, по их словам, части зарплаты, сообщил РИА Новости один из работников ООО "Стройтрансгаз-Восток" ("СТГ-Восток").

Общество В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пандемия нового коронавируса в мире может закончиться к июню.

Политика В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.

Кино Дочь Миллы Йовович получила главные роли в двух фильмах Старшая дочь Миллы Йовович Эвер Габо Андерсен получила главные роли в новых фильмах «Черная вдова» от Marvell и «Питер Пэн и Венди» от Disney.

Происшествия В Якутии депутат нарубил «дров» на уголовную статью и увольнение Нюрба, Якутия, 13 марта 2020, 04:34 — REGNUM В Якутии осуждён депутат Нюрбинского района, начальник службы наземной охраны лесов за незаконную вырубку леса в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Политика Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО в Киеве Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила срыв презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе, которая проводилась в Киеве в четверг, отметив бездействие украинской полиции.