Экономика
РИА НовостиНазван очаг возможного глобального финансового кризиса
В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии. К такому выводу пришел экономический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Линч.
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Новости за ночь: Назван возможный очаг глобального финансового кризиса
Национальная служба новостей00:18
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Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США
Общество
В Казахстане обнаружили коронавирус
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"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
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Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
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«Вдохнул — и не спасти»: репортаж с единственной в России фабрики, где делают защиту от коронавируса
У входа в цех, где делают транспортировочные боксы для больных коронавирусом, нас встречает гендиректор компании Александр Тараканов.
Армия и оружие
В Лондоне прокомментировали ответ США на атаку на базу Таджи в Ираке
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал удар США по пяти складам с оружием шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке решительным и пропорциональным ответом на обстрел военной базы Таджи, в результате которого погибли американские военнослужащие.
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Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний
Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
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Все региональные парламенты России поддержали изменения в Конституцию
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Мировые цены на нефть уверенно растут
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Политика
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Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
Общество
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Запретить прием пищи на рабочих местах в связи с угрозой заражения коронавирусом рекомендовало управление Роспотребнадзора по Москве работодателям, сообщило Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
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Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием
Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
Политика
В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
Здоровье
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
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Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Общество
Названы защищающие от коронавируса самые простые продукты
Испанские медицинские специалисты определили и перечислили простые и полезные продукты, которые способны защитить от вирусов, препятствовать развитию некоторых заболеваний и поддерживать иммунную систему организма.
Политика
Зеленский созвал заседание СНБО из-за коронавируса
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) 13 марта проведет заседание по вопросу закрытия границ из-за угрозы коронавируса.
Происшествия
В Тюмени нашли пропавшего школьника — сына известного бизнесмена
К поискам 12-летнего Ивана из Тюмени, который ушел из дома вечером 12 марта, подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Общество
Коронавирус: Алиханов запретил чиновникам выезжать за границу
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на оперативном заседании правительства в пятницу, 13 марта 2020 года, пригрозил чиновникам карантином за выезды за границу.
Футбол
Мамаев: игра с ЦСКА оставила неоднозначный осадок. Вроде и победа, но очень нервная
Эмоций было много, игра оставила неоднозначный осадок. Вроде и победа, но очень нервная, особенно концовка.
Шоу-бизнес
Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки
С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.
Общество
«Открытые медиа»: генерал ФСБ передал свой госномер сестре Мишустина
Глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал Алексей Седов передал свой автомобильный номер элитной серии АМР77 сестре Мишустина Наталии Стениной.
Автоспорт
Руководство Формулы-1 официально отменило Гран-при Австралии
Руководство Формулы-1 приняло решение полностью отменить Гран-при Австралии из-за пандемии коронавируса.
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«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
Экономика
Более 60 регионов РФ могут остаться без резервов в 2020 году
К концу текущего года 62 региона России могут остаться без запасов ликвидности.
Футбол
В матче Кубка Либертадорес арбитр показал восемь красных карточек
Порту-Алегри, Бразилия, 13 марта 2020, 12:01 — REGNUM В матче группового этапа Кубка Либертадорес между «Гремио» и «Интернасьоналом» главный арбитр показал восемь красных карточек.