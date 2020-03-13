Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНазван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии. К такому выводу пришел экономический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Линч.
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Эксперт назвал возможный очаг финансового кризиса из-за коронавируса

РБК00:45

Новости за ночь: Назван возможный очаг глобального финансового кризиса

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Washington Post нашла очаг глобального кризиса из-за коронавируса

URA.Ruвчера в 23:01

Американские СМИ назвали очаг возможного глобального финансового кризиса

Известиявчера в 21:59

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РЕН ТВвчера в 21:52

Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

РИА Новостивчера в 21:40

Назван очаг нового глобального экономического кризиса

Lenta.ruвчера в 20:22
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Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

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В Казахстане обнаружили коронавирус

Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии.
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Й. Бё прокомментировал победу в спринте в Контиолахти

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Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости вчера в 14:38
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Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
Газета.Ru 01:24
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«Вдохнул — и не спасти»: репортаж с единственной в России фабрики, где делают защиту от коронавируса

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Армия и оружие

В Лондоне прокомментировали ответ США на атаку на базу Таджи в Ираке

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал удар США по пяти складам с оружием шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке решительным и пропорциональным ответом на обстрел военной базы Таджи, в результате которого погибли американские военнослужащие.
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Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний

Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
BFM.ru 02:54
Политика

Все региональные парламенты России поддержали изменения в Конституцию

Парламенты всех 85 регионов России поддержали предлагаемый закон об изменениях в Конституцию.
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Мировые цены на нефть уверенно растут

RT сообщает, что фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 0,18% - теперь за баррель этой марки дают до $33,28.
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Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин

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Роспотребнадзор дал рекомендации работодателям в связи с коронавирусом

Запретить прием пищи на рабочих местах в связи с угрозой заражения коронавирусом рекомендовало управление Роспотребнадзора по Москве работодателям, сообщило Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
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Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием

Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
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В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
RT на русском вчера в 18:14
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В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК 11 марта в 14:38
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Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
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Общество

Названы защищающие от коронавируса самые простые продукты

Испанские медицинские специалисты определили и перечислили простые и полезные продукты, которые способны защитить от вирусов, препятствовать развитию некоторых заболеваний и поддерживать иммунную систему организма.
Ugpressa.ru вчера в 14:44
Политика

Зеленский созвал заседание СНБО из-за коронавируса

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) 13 марта проведет заседание по вопросу закрытия границ из-за угрозы коронавируса.
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В Тюмени нашли пропавшего школьника — сына известного бизнесмена

К поискам 12-летнего Ивана из Тюмени, который ушел из дома вечером 12 марта, подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
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Коронавирус: Алиханов запретил чиновникам выезжать за границу

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на оперативном заседании правительства в пятницу, 13 марта 2020 года, пригрозил чиновникам карантином за выезды за границу.
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Мамаев: игра с ЦСКА оставила неоднозначный осадок. Вроде и победа, но очень нервная

Эмоций было много, игра оставила неоднозначный осадок. Вроде и победа, но очень нервная, особенно концовка.
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Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки

С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.
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«Открытые медиа»: генерал ФСБ передал свой госномер сестре Мишустина

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Руководство Формулы-1 официально отменило Гран-при Австралии

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«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ

Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
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Более 60 регионов РФ могут остаться без резервов в 2020 году

К концу текущего года 62 региона России могут остаться без запасов ликвидности.
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Футбол

В матче Кубка Либертадорес арбитр показал восемь красных карточек

Порту-Алегри, Бразилия, 13 марта 2020, 12:01 — REGNUM В матче группового этапа Кубка Либертадорес между «Гремио» и «Интернасьоналом» главный арбитр показал восемь красных карточек.
REGNUM 05:01
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