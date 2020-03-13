Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНазван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии. К такому выводу пришел экономический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Линч.
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Предвестник кризиса: эксперт назвал уязвимую точку мировой экономики

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Дэвид Линч
Американский кинорежиссёр
Американский кинорежиссёр, сценарист, художник, музыкант, фотограф и актёр. Является представителем американского независимого кинематографа. Лауреат премии «Золотая пальмовая ветвь» и приза за режиссуру Каннского кинофестиваля, а также «Золотого льва» за вклад в мировой кинематограф и почётной премии «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф. Офицер ордена Почётного легиона.
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