Экономика
РИА НовостиНазван очаг возможного глобального финансового кризиса
В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии. К такому выводу пришел экономический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Линч.
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Новости за ночь: Назван возможный очаг глобального финансового кризиса
Национальная служба новостей00:18
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Президент России Владимир Путин признался, что его коробят непомерно большие зарплаты глав ряда государственных компаний.
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Двадцать богатейших людей мира потеряли почти $78 миллиардов за сутки после крупнейшего с 1987 года обвала ключевых индексов по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже, пишет издание Forbes.
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Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
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Названы сроки появления недорогих версий нового кроссовера Kia Seltos
Для российского рынка южнокорейский кроссовер Kia Seltos до настоящего времени продается в максимальной комплектации.
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Экономика
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Автоспорт
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Гран-при Австралии отменён из-за коронавируса, информацию об этом опубликована BBC.
Здоровье
Названы четыре главные опасности коронавируса для России
Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Политика
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Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь считает, что американские военные могли завезти коронавирус COVID-19 в Китай.
Происшествия
Заболевший коронавирусом житель Кубани побывал в Италии
По данным нашего источника в правоохранительных органах региона, больной коронавирусом мужчина живет в станице Динской, находящейся буквально в двух десятках километров от столицы Кубани.
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Козак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал появление «нового механизма» урегулирования конфликта в Донбассе.
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Один из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии
Один из основателей партии "Яблока", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что написал письмо руководству партии, в котором уведомил о своём выходе из ее рядов.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Общество
У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус
Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Футбол
Футболист «Челси» Хадсон-Одои заболел коронавирусом
Футбольный клуб «Челси» выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил, что у игрока лондонской команды Каллума Хадсона-Одои обнаружен коронавирус.
Фигурное катание
Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию
Политика
Пять сенаторов США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер и четыре других сенатора призвали Евросоюз ввести санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
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«Локомотив» мести: москвичам нужно взять реванш у «Ростова»
Центральной встречей уикенда станет противостояние «Ростова» и «Локомотива», которые разыграют между собой право единолично находиться на третьем месте в таблице (сейчас у обеих команд по 38 очков).
Общество
Коронавирусом заразились актер Том Хэнкс и его жена
Где именно пара заразилась новым коронавирусом – пока неясно.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Политика
Песков объяснил согласие Путина на число президентских сроков
Неспокойная ситуация в мире повлияла на решение президента РФ Владимира Путина согласиться с предложением депутата Валентины Терешковой.
Кино
В прокат выходит фильм «Пиноккио» Маттео Гарроне
В российский прокат 12 марта выходит новая экранизация сказки «Пиноккио» итальянского писателя Карло Коллоди.
Общество
Роспотребнадзор посоветовал дезинфицировать гаджеты из-за коронавируса
Как сообщили в Роспотребнадзоре, нужно регулярно обрабатывать телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом.
Происшествия
В Петербурге храм обокрали более чем на 2 млн рублей
Были похищены 12 345 евро, 2965 долларов, 800 000 рублей, общая сумма ущерба (по курсам валют) составила 2 млн 12 тыс. 100 рублей.
Авто
Названы лидеры среди брендов по продажам SUV в России
"Бронза" рейтинга достается французскому Renault с результатом 4915 шт. и ростом продаж на 5% На четвертое место за счет продаж модели RAV4 поднялась японская Toyota – суммарные продажи марки в сегменте SUV составили 4684 шт. (+ 36 %).