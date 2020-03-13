Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНазван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии. К такому выводу пришел экономический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Линч.
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Эксперт назвал возможный очаг финансового кризиса из-за коронавируса

РБК00:45

Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

РИА Новостивчера в 21:40

Washington Post нашла очаг глобального кризиса из-за коронавируса

URA.Ruвчера в 23:01

Американские СМИ назвали очаг возможного глобального финансового кризиса

Известиявчера в 21:59

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Новости за ночь: Назван возможный очаг глобального финансового кризиса

Национальная служба новостей00:18

Назван очаг нового глобального экономического кризиса

Lenta.ruвчера в 20:22
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Президент России Владимир Путин признался, что его коробят непомерно большие зарплаты глав ряда государственных компаний.
Газета.Ru 03:00
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Вашингтон, 13 марта 2020, 02:55 — REGNUM Войска Соединенных Штатов нанесли удары по позициям повстанческой группировки в Ираке в ответ на обстрел базы Эт-Таджи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
REGNUM вчера в 19:55
Финансы

Аналитик спрогнозировал возможный курс рубля через два года

Курс рубля после обвала к 75 руб. за $1 из-за снижения цен на нефть постепенно вернется к 61 руб. за два года.
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Участники группы Little Big рассказали о песне для «Евровидения»

ТАСС вчера в 11:11
Экономика

Богатейшие люди мира за сутки потеряли почти $78 миллиардов

Двадцать богатейших людей мира потеряли почти $78 миллиардов за сутки после крупнейшего с 1987 года обвала ключевых индексов по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже, пишет издание Forbes.
МИР 24 03:10
Экономика

Назван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Lenta.ru 00:42
Авто

Названы сроки появления недорогих версий нового кроссовера Kia Seltos

Для российского рынка южнокорейский кроссовер Kia Seltos до настоящего времени продается в максимальной комплектации.
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Политика

Путин считает себя частью народа

Президент России Владимир Путин заявил, что он является частью народа. Об этом он сказал в интервью ТАСС.
Газета.Ru вчера в 03:23
Происшествия

Главу Балейского района заподозрили в халатности на 5 млн рублей

Глава Балейского района Сергей Гальченко попал под подозрение в халатности, из-за которой администрации муниципалитета причинен ущерб свыше 5 млн рублей.
Московский Комсомолец Чита 03:33
Экономика

«Известия»: россияне начнут приобретать жилье в инвестиционных целях

Жители России могут начать скупать квартиры в инвестиционных целях из-за падения финансовых рынков.
ТАСС вчера в 23:25
Автоспорт

Гран-при Австралии официально отменён

Гран-при Австралии отменён из-за коронавируса, информацию об этом опубликована BBC.
LiveResult.Ru вчера в 14:23
Здоровье

Названы четыре главные опасности коронавируса для России

Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru вчера в 10:00
Политика

МИД Китая: военные США могли завезти коронавирус в Ухань

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь считает, что американские военные могли завезти коронавирус COVID-19 в Китай.
Коммерсантъ вчера в 18:20
Происшествия

Заболевший коронавирусом житель Кубани побывал в Италии

По данным нашего источника в правоохранительных органах региона, больной коронавирусом мужчина живет в станице Динской, находящейся буквально в двух десятках километров от столицы Кубани.
Российская газета вчера в 15:22
Политика

Козак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал появление «нового механизма» урегулирования конфликта в Донбассе.
РБК 11 марта в 17:53
Политика

Один из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии

Один из основателей партии "Яблока", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что написал письмо руководству партии, в котором уведомил о своём выходе из ее рядов.
РИА Новости 02:49
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Lenta.ru 02:17
Общество

У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус

Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 22:06
Футбол

Футболист «Челси» Хадсон-Одои заболел коронавирусом

Футбольный клуб «Челси» выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил, что у игрока лондонской команды Каллума Хадсона-Одои обнаружен коронавирус.
Metaratings 01:34
Фигурное катание

Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию

Gazeta.SPb вчера в 14:36
Политика

Пять сенаторов США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер и четыре других сенатора призвали Евросоюз ввести санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Коммерсантъ вчера в 22:40
Футбол

«Локомотив» мести: москвичам нужно взять реванш у «Ростова»

Центральной встречей уикенда станет противостояние «Ростова» и «Локомотива», которые разыграют между собой право единолично находиться на третьем месте в таблице (сейчас у обеих команд по 38 очков).
Известия вчера в 17:00
Общество

Коронавирусом заразились актер Том Хэнкс и его жена

Где именно пара заразилась новым коронавирусом – пока неясно.
Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 01:34
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости вчера в 14:38
Политика

Песков объяснил согласие Путина на число президентских сроков

Неспокойная ситуация в мире повлияла на решение президента РФ Владимира Путина согласиться с предложением депутата Валентины Терешковой.
BFM.ru вчера в 07:05
Единоборства

В UFC допустили бой Нурмагомедова и Фергюсона без зрителей

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Кино

В прокат выходит фильм «Пиноккио» Маттео Гарроне

В российский прокат 12 марта выходит новая экранизация сказки «Пиноккио» итальянского писателя Карло Коллоди.
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Общество

Роспотребнадзор посоветовал дезинфицировать гаджеты из-за коронавируса

Как сообщили в Роспотребнадзоре, нужно регулярно обрабатывать телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом.
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Происшествия

В Петербурге храм обокрали более чем на 2 млн рублей

Были похищены 12 345 евро, 2965 долларов, 800 000 рублей, общая сумма ущерба (по курсам валют) составила 2 млн 12 тыс. 100 рублей.
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Авто

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"Бронза" рейтинга достается французскому Renault с результатом 4915 шт. и ростом продаж на 5% На четвертое место за счет продаж модели RAV4 поднялась японская Toyota – суммарные продажи марки в сегменте SUV составили 4684 шт. (+ 36 %).
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