Экономика
РосбалтНазван окончательный объем расходов на реализацию послания Путина
Министерство финансов РФ произвело окончательные расчеты дополнительных бюджетных расходов по финансированию мер, анонсированных президентом Владимиром Путиным в январском послании Федеральному собранию.
Читать в источнике
Оценить122
Подробнее о событии
Показать все источники
На реализацию послания президента направят условно утвержденные в бюджете средства
ТАСС29 января в 13:06
Силуанов назвал источники финансирования для реализации послания президента
Rambler News Service29 января в 12:57
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:17, Ашберн
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана объяснила свое позднее материнство
Здоровье
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Футбол
«Зенит» примет решение по Кокорину в понедельник
«Зенит» может принять окончательное решение о будущем форварда Александра Кокорина в понедельник.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Общество
В России отменили тысячи советских законов
В России с 1 февраля прекратили действовать свыше 3,7 тысячи правовых актов СССР и РСФСР, передает РИА Новости.
Политика
Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая
К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Энергетика
В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии
В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
Политика
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Теннис
Американская теннисистка Кенин выиграла Australian Open
Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) по теннису в Мельбурне.
Религия
Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию
Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Общество
Далай-лама рассказал, как бороться с коронавирусом
Политика
Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»
Здоровье
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Футбол
«Локомотив» потерпел поражение в стартовом матче Кубка «Матч Премьер»
Позднее в субботу в рамках первого тура Кубка «Матч Премьер» сыграют московский «Спартак» и «Ростов».
Общество
В Москве опровергли информацию о закрытии школ на карантин
Департамент образования Москвы призвал не верить сообщениям СМИ о закрытии столичных школ на карантин из-за большого числа заболевших учеников.
Происшествия
Россиянка утонула на пляже в Таиланде
Гражданка России утонула во время плавания на пляже Патонг на Пхукете.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Хоккей
Мессье поздравил Овечкина с бомбардирским достижением
Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье поздравил российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина с очередным бомбардирским достижением, передает ТАСС.
Происшествия
Инцидент у резиденции Трампа не был попыткой теракта, сообщила полиция
Инцидент, произошедший в пятницу у резиденции президента США Дональда Трампа во Флориде, не был попыткой теракта, заявил шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшо.
Общество
ВОЗ заверила, что получать посылки из Китая безопасно
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что получать посылку или письмо из Китая безопасно.
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая призналась, что боится стареть
Актриса Юлия Высоцкая в YouTube-шоу "Мне это нравится!" рассказала о своей зависти к европейским женщинам.
Происшествия
Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице
Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.
Происшествия
В Казахстане задержана распространявшая слухи о коронавирусе женщина
В Актюбинской области Республики Казахстане в полиция задержала женщину, которая распространяла ложную информацию о коронавирусе.
Футбол
«Герта» потратила больше всех в зимнее трансферное окно
Берлинская «Герта» потратила больше всех клубов в зимнее трансферное окно. Немецкий клуб потратил на усиление состава 78 миллионов евро.
Политика
Мировой резонанс помешает ПНС Ливии удерживать россиян в заложниках
На этой неделе член ОП РФ Александр Малькевич направил главе ПНС Файезу Сарраджу открытое письмо с требованием выполнить обязательства, данные представителями ПНС Ливии на международной конференции в Берлине, и вернуть в Россию удерживаемых граждан РФ.
Политика
Великобритания официально вышла из Евросоюза
Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.