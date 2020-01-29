Экономика

РосбалтРосбалтНазван окончательный объем расходов на реализацию послания Путина

Министерство финансов РФ произвело окончательные расчеты дополнительных бюджетных расходов по финансированию мер, анонсированных президентом Владимиром Путиным в январском послании Федеральному собранию.
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