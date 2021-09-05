- Основным событием, которое может оказать положительное воздействие на курс рубля в первой половине сентября, станет заседание совета директоров Банка России 10 сентября, на котором будет приниматься решение по ключевой процентной ставке.
Чем выше будет инфляция в августе, тем более существенным будет повышение ставки, то есть мы ожидаем, что на сентябрьском заседании ставку могут повысить как минимум на 0,25 процентного пункта до 6,75%.
Темпы вакцинации в России и мире тоже могут стать фактором, влияющим на курс рубля, так как от преодоления последствий пандемии "ковида" в кратчайшие сроки будет зависеть восстановление мировой и в том числе российской экономики.
Своеобразной кульминацией военного сотрудничества Москвы и Минска станут совместные военные учения «Запад-2021», в которых будет задействовано более 12 тысяч военнослужащих, а также четыреста единиц бронетехники и тридцать вертолетов и самолетов.