Будьте в Плюсе

Назван опасный фактор, который отбросит рубль к апрельским показателям

- Основным событием, которое может оказать положительное воздействие на курс рубля в первой половине сентября, станет заседание совета директоров Банка России 10 сентября, на котором будет приниматься решение по ключевой процентной ставке.
Российская газета
Чем выше будет инфляция в августе, тем более существенным будет повышение ставки, то есть мы ожидаем, что на сентябрьском заседании ставку могут повысить как минимум на 0,25 процентного пункта до 6,75%.
Российская газета
Темпы вакцинации в России и мире тоже могут стать фактором, влияющим на курс рубля, так как от преодоления последствий пандемии "ковида" в кратчайшие сроки будет зависеть восстановление мировой и в том числе российской экономики.
Российская газета
Заседание ЕЦБ 9 сентября, на котором не будет обсуждаться вопрос об ужесточении монетарной политики в еврозоне, может способствовать ослаблению евро и росту курса рубля к евро.
Российская газета

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Названы поддерживающие курс рубля факторы
ФАН07:32
Назван опасный фактор, который отбросит рубль к апрельским показателям
Российская газета23:00
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