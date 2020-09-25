Назван основной показатель для оценки второй волны коронавируса
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Осенний рост числа заразившихся коронавирусом нельзя называть "второй волной", добавила она.В источнике
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Вирусологи назвали главный показатель для оценки второй волны COVID-19
В России наблюдается некоторый подъем заболеваемости COVID-19, однако нельзя сказать, что это новая волна коронавируса. Об этом РБК заявил профессор, вирусолог Анатолий Альтштейн. Он отметил, что в стране еще не завершилась первая волна коронавирусной инфекции.
РБК20:10
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