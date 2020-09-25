В России наблюдается некоторый подъем заболеваемости COVID-19, однако нельзя сказать, что это новая волна коронавируса. Об этом РБК заявил профессор, вирусолог Анатолий Альтштейн. Он отметил, что в стране еще не завершилась первая волна коронавирусной инфекции.

РБК 20:10