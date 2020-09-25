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РИА Новости
РИА Новости

Назван основной показатель для оценки второй волны коронавируса

Осенний рост числа заразившихся коронавирусом нельзя называть "второй волной", добавила она.В источнике
С чего всё началось
РБК

Вирусологи назвали главный показатель для оценки второй волны COVID-19

В России наблюдается некоторый подъем заболеваемости COVID-19, однако нельзя сказать, что это новая волна коронавируса. Об этом РБК заявил профессор, вирусолог Анатолий Альтштейн. Он отметил, что в стране еще не завершилась первая волна коронавирусной инфекции.
РБК20:10
Подробнее о событии
Газета.Ru

Назван основной критерий для оценки второй волны COVID-19

Газета.Ru03:03
URA.Ru

Вирусолог: в России уже месяц идет вторая волна коронавируса

URA.Ru02:11
Известия

Эксперты назвали главный показатель для оценки второй волны коронавируса

Известия21:11
РИА Новости

Назван основной показатель для оценки второй волны коронавируса

РИА Новости23:20
ТАСС

Эксперт рассказала о главном показателе оценки второй волны COVID-19

ТАСС01:00
Lenta.ru

В России раскрыли главный показатель оценки ситуации с коронавирусом

Lenta.ru20:59
РБК

Вирусологи назвали главный показатель для оценки второй волны COVID-19

РБК20:10

Белорусский оппозиционер призвал сохранить дружбу с Россией

Белорусы опасаются присоединения к России, страна должна быть суверенным государством, но с Россией необходимо поддерживать дружеские отношения, считает член координационного совета оппозиции страны Сергей Дылевский.
РИА Новости00:57

Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов «Зенита»

"Динамо" Главный тренер петербургского "Зенита" расссказал о состоянии травмированных футболистов - Ярославе Ракицком, Андрее Луневе и Себастьяне Дриусси, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Московский Комсомолец01:56

CAS отклонил апелляцию Зайцевой, но оправдал Вилухину и Романову

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Газета.Ruвчера в 10:40
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Lenta.ru03:09

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Создатели сериала «Ведьмак» потеряли одного из ключевых для второго сезона актеров, датчанина Туэ Ерстеда Расмуссена, из-за ограничений, введенных в Великобритании на фоне пандемии коронавируса.
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