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РИА Новости
РИА Новости

Назван основной показатель для оценки второй волны коронавируса

Осенний рост числа заразившихся коронавирусом нельзя называть "второй волной", добавила она.В источнике
С чего всё началось
РБК

Вирусологи назвали главный показатель для оценки второй волны COVID-19

Оценивать волну заражений коронавирусом нужно, исходят из соотношения между числом заболевших и выздоровевших. Об этом РБК сообщила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.
РБК20:10
Подробнее о событии
Известия

Эксперты назвали главный показатель для оценки второй волны коронавируса

Известия21:11
РИА Новости

Назван основной показатель для оценки второй волны коронавируса

РИА Новости23:20
URA.Ru

Вирусолог раскрыла признак второй волны коронавируса

URA.Ru23:16
Газета.Ru

Раскрыт главный показатель оценки ситуации с COVID-19

Газета.Ru22:41
ТАСС

Эксперт рассказала о главном показателе оценки второй волны COVID-19

ТАСС01:00
Lenta.ru

В России раскрыли главный показатель оценки ситуации с коронавирусом

Lenta.ru20:59
РБК

Вирусологи назвали главный показатель для оценки второй волны COVID-19

РБК20:10

Небензя оценил выступление представителя США на заседании СБ ООН

«Сожалеем, что представитель США выбрала это заседание, площадку Совета Безопасности для безосновательных обвинений в адрес одного из членов СБ, а заодно и всего совета в целом», — сказал Небензя.
RT на русскомвчера в 12:33
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