Назван основной показатель для оценки второй волны коронавируса
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Вирусологи назвали главный показатель для оценки второй волны COVID-19
Оценивать волну заражений коронавирусом нужно, исходят из соотношения между числом заболевших и выздоровевших. Об этом РБК сообщила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.
РБК20:10
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