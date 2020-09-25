Цена препарата от коронавируса «Авифавир» составит около 8000 рублей

Накануне пресс-служба РФПИ сообщила, что перед началом розничных продаж препарата от коронавируса – «Авифавира» – его стоимость будет снижена на 30% по сравнению с конкурентами.