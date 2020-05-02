Коронавирус

Петрозаводск говоритПетрозаводск говоритНазван основной признак заболевания коронавирусом

Основным признаком коронавируса является изменение обоняния и вкусовых ощущений. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал врач-отоларинголог Владимир Зайцев.
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с чего всё началось

«Как связано повышение температуры тела с COVID-19»: врач рассказал, стоит ли волноваться лишний раз

Если у вас повысилась температура тела, это еще не значит, что вы заразились коронавирусом, находясь в самоизоляции или побывав в торговом центре. Об этом рассказал «Звезде» врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев.
ТК Звезда04:33

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Отоларинголог назвал первый симптом заболевания COVID-19

ИА Красная Весна06:45

Врач назвал самый главный признак заражения коронавирусом

Профиль08:30

Врач рассказал, как распознать у себя симптомы COVID-19

News.ru06:47

Назван главный признак коронавируса

Lenta.ru08:38

Обнаружен основной симптом коронавируса

ФедералПресс06:28

Назван способ распознать основной симптом коронавируса

РИА Новости06:19

«Как связано повышение температуры тела с COVID-19»: врач рассказал, стоит ли волноваться лишний раз

ТК Звезда04:33
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Здоровье

В США одобрили первый препарат для лечения коронавируса

В США официально разрешили использовать препарат «Ремдесивир» для лечения коронавируса.
Невские Новости вчера в 23:00
19
Хоккей

Главным тренером ярославского «Локомотива» стал Андрей Скабелка

На должность главного тренера ярославского хоккейного клуба «Локомотив» назначен Андрей Скабелка, сообщила пресс-служба клуба.
Коммерсантъ Ярославль 07:12
Экономика

МВФ выделит Грузии $200 млн на борьбу с коронавирусом

Международный валютный фонд (МВФ) решил выделить Грузии около $200 млн в рамках программы помощи на борьбу с коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:58
4
Общество

Активность оборонных заводов РФ отследили по мобильным данным

Стало известно о возможном отслеживании активности на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Piter.tv 02:03
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Общество

Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать

Российский режиссер Никита Михалков заподозрил миллиардера и филантропа Билла Гейтса в желании чипировать всех людей планеты.
Lenta.ru 09:58
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Футбол

ПФЛ вслед за ФНЛ готовится к досрочному завершению сезона

Напомним, что ранее большинство клубов Футбольной национальной лиги проголосовали за досрочное завершение нынешнего сезона.
Вести.Ru вчера в 13:35
Общество

В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в населенных пунктах региона, на территории которых наблюдается высокий уровень заражаемости коронавирусной инфекцией.
Известия 15:29
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Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Газета.Ru 14:11
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Шоу-бизнес

«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни

Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
175
Политика

Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
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Общество

В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом

Еще 34 пациента с пневмонией и положительным результатом на коронавирус скончались в Москве за минувшие сутки.
РИА Новости 15:23
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Гаджеты

В Apple заявили, что новый iPhone SE мощнее любого Android-смартфона

Вашингтон, 2 мая 2020, 08:20 — REGNUM Новый бюджетный iPhone SE работает быстрее, чем самые мощные Android-смартфоны, заявил генеральный директор Apple Тим Кук.
REGNUM 01:20
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Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
6,1K
Общество

Эксперты оценили влияние очередей в метро в Москве на рост случаев вируса

Очереди в метро в Москве, которые образовались в первый день после ввода цифровых пропусков 15 апреля, и рост заболеваемости COVID-19 могут быть связаны, однако в первую очередь прирост подтвержденных случаев вызван расширением тестирования, сообщил в беседе с РБК доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.
РБК 14:41
3
Финансы

Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб

Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК 30 апреля в 11:58
162
Футбол

Форвард «Краснодара» Берг тренируется с «Гетеборгом»

Шведский нападающий «Краснодара» Маркус Берг был замечен на тренировке «Гетеборга».
Metaratings 15:41
Общество

Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

Московский Комсомолец вчера в 11:59
807
Общество

Власти объяснили рост случаев COVID-19 в Москве

Рост выявления случаев заражения COVID-19 в Москве связан с увеличением количества референс-центров, подтверждающих положительные результаты на коронавирус.
РБК 08:05
71
Общество

Эпидемиолог объяснил «коварность» коронавируса

По словам ученого, "коварность" вируса заключается в том, что у носителя в течение двух недель может не проявиться никаких симптомов.
РИА Новости 09:30
6
Здоровье

Проценко рассказал, как переболел коронавирусом

Газета.Ru 12:01
265
Авто

УАЗ показал дом на колесах на базе УАЗ «Буханки»

Автомобильная компания УАЗ продемонстрировала дом на колесах на базе УАЗ «Буханки», об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 30 апреля в 03:38
74
Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 13:15
1,3K
Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
1,5K
Политика

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос вчера в 02:08
1,1K
Наука

Стало известно о еще одном возможном способе передачи коронавируса

Ученые указали, что у значительной части пациентов с COVID-19 проявляются тошнота и диарея, а в стуле переболевших обнаруживают вирусные частицы.
Вести.Ru 12:02
316
Общество

Москва удвоила число тестирований на коронавирус

Число проводимых в Москве тестирований на наличие коронавируса с 30 апреля увеличилось в два раза, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС 03:02
265
Общество

Названы наиболее зараженные коронавирусом города Подмосковья

Одинцово лидирует среди городов Московской области по количеству зараженных новых коронавирусом.
РЕН ТВ вчера в 23:33
4
Общество

Собянин объяснил создание в Москве временных госпиталей

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что практически во всех странах мира, которые переживают пандемию коронавируса, создают временные госпитали в крупных капитальных сооружениях - торговых центрах и спортивных сооружениях.
Московский Комсомолец 09:09
12
Общество

В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском 11:50
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Транспорт

Полиция выявила 30 нарушителей без QR-кодов в транспорте Подмосковья

Минтранспорта Подмосковья и сотрудники Росгвардии 30 апреля и 1 мая провели свыше 6 тыс. проверок в общественном транспорте.
Народные новости 14:20
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