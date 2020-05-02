Если у вас повысилась температура тела, это еще не значит, что вы заразились коронавирусом, находясь в самоизоляции или побывав в торговом центре. Об этом рассказал «Звезде» врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев.

с чего всё началось

Основным признаком коронавируса является изменение обоняния и вкусовых ощущений. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

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