Футбол
Национальная служба новостейНазван основной вратарь сборной России на матч с Бельгией
Вратарь Маринато Гилерме встанет в ворота сборной России со стартовым свистком матча в рамках девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 по футболу с командой Бельгии.
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