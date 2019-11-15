Вратарь Маринато Гилерме встанет в ворота сборной России со стартовым свистком матча в рамках девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 по футболу с командой Бельгии.

Назван основной вратарь сборной России на матч с Бельгией

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