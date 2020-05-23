Коронавирус
Lenta.ruНазван период заразности носителей коронавируса
Пациенты с коронавирусом перестают быть заразными через 11 дней после появления симптомов болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сингапурских ученых. По их оценкам, анализы пациентов, идущих на поправку, могут показывать наличие коронавируса, однако он в этот период уже не опасен.
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Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM 21 мая в 12:51
Общество
Правительство одобрило выделение средств на выплаты семьям с детьми
Правительство подписало распоряжение о выделении средств из резервного фонда на выплаты в размере 5 тыс. и 10 тыс. руб. семьям с детьми.
РБК 06:42
Общество
В Петербурге упростили выплаты пенсионерам за самоизоляцию
В Петербурге изменен порядок выплат пенсионерам, которые соблюдали режим самоизоляции, деньги они получат автоматически вместе с пенсией, сообщает администрация Северной столицы.
Российская газета 05:04
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 09:44
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
Армия и оружие
Замеченные в Ливии «российские» МиГ-29 назвали белорусскими
Истребители МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства, которые были замечены на спутниковых снимках в Ливии, могли быть ранее приобретены Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) у Белоруссии.
Национальная служба новостей вчера в 11:29
Происшествия
Появились данные о тысячных долгах захватчика банка в Москве
За захватившим московский банк мужчиной числится долг более 98 тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал «360» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 11:01
Наука
Больше всего антител к коронавирусу обнаружено у пожилых
Самое большое число антител к коронавирусу вырабатывается у перенесших его людей старше 60 лет.
Московский Комсомолец в Марий Эл 07:03
Здоровье
Мясников увидел ошибку в подсчетах заразившихся коронавирусом
Врач и телеведущий Александр Мясников обратил внимание на несостыковки в подсчетах инфицированных коронавирусом в России.
Взгляд.ру 12:43
Армия и оружие
США испытали лазерное оружие для уничтожения беспилотника
Военно-морские силы США успешно испытали в Тихом океане лазерное оружие для уничтожения беспилотника, сообщает командование Тихоокеанского флота США.
РИА Новости 13:41
Общество
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет.
РИА Новости 09:35
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Общество
В Подмосковье отменяют режим электронных пропусков
Известия вчера в 15:48
Футбол
Бывший футболист олимпийской сборной Сербии покончил с собой в 38 лет
Бывший футболист Милян Мрдакович покончил с собой, сообщает Sportske.
Спорт-Экспресс 11:19
Футбол
У футболистов «Спартака» выявили коронавирус
Зелимхан Бакаев остался дома, у него был выявлен коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 11:52
Происшествия
Бойцов Нацгвардии Украины убили на рыбалке из-за войны в Донбассе
Причиной массового убийства в селе Новоселица Житомирской области мог стать конфликт арендатора озера со своими знакомыми из-за войны в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 09:02
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com вчера в 12:20
Армия и оружие
Истребители НАТО сопроводили российские Ту-22М3 над Черным морем
Актуальные Новости вчера в 10:43
Происшествия
В Петербурге при пожаре в многоэтажке погибли два человека
Два человека погибли в субботу при пожаре в квартире на восьмом этаже дома в Выборгском районе Петербурга, сообщает городское управление МЧС РФ.
РИА Новости 13:35
Политика
Матвиенко заявила о преимуществах объединения регионов России
«Честно говоря, есть еще целый ряд регионов, я не буду их называть, которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития», — цитирует Матвиенко ТАСС.
Известия вчера в 13:11
Политика
Венесуэла предупредила ООН об угрозе США иранским танкерам
Каракас, 23 мая 2020, 07:31 — REGNUM Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада 22 мая направил в Совет Безопасности ООН и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предупреждение об угрозе следующим в Венесуэлу иранским танкерам с топливом, исходящей от США.
REGNUM 00:31
Здоровье
Назван предупреждающий о высоком содержании сахара в крови симптом
Ученые из США назвали симптом, который может предупредить о высоком уровне сахара в крови, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Известия 01:12
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
Общество
Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни
Анабасы из Китая пытаются найти подходящий водоем для жизни. Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни.
Piter.tv вчера в 04:24
Здоровье
Евгений Куйвашев рассказал о правилах госпитализации с коронавирусом
Жительница города Заречный Свердловской области рассказала губернатору Евгению Куйвашеву о том, что она вместе с мужем и детьми заболела коронавирусом.
КП - Екатеринбург 10:25
Гаджеты
Xiaomi раскрыла главную особенность новых телевизоров Redmi X
Лу Вейбинг (Lu Weibong), занимающий пост президента Xiaomi Group China и генерального директора Redmi, оставил на своей страничке в социальной сети Weibo новый постер, описывающий одну из особенностей линейки телевизоров Redmi X. По словам топ-менеджера Xiaomi, в большинстве телевизоров при просмотре динамичных сцен часто возникают разрывы изображения из-за низкой частоты кадров.
iXBT.com вчера в 01:53
Происшествия
Минэкологии Подмосковья начало проверку из-за загрязнения Москвы-реки
Отмечается, что жители Красногорска попросили министерство провести проверку из-за маслянистых пятен, которые появились на Москве-реке в месте впадения в неё реки Баньки.
RT на русском 12:33
Происшествия
На жителей Перми и Казани завели дело о реабилитации нацизма
Следователи возбудили против жителей Перми и Казани уголовное дело о реабилитации нацизма во время онлайн-шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 09:29