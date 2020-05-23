с чего всё началось

Пациенты с коронавирусом перестают быть заразными через 11 дней после появления симптомов болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сингапурских ученых. По их оценкам, анализы пациентов, идущих на поправку, могут показывать наличие коронавируса, однако он в этот период уже не опасен.

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Гаджеты AMD готовит восьмиядерники Ryzen 7 3850X и 3750X Независимые эксперты поделились в социальных сетях информацией, согласно которой компания AMD готовит к выпуску новые процессоры Ryzen 7 3850X и 3750X.

Общество Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым. 1K

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Общество Telegram Group отозвала апелляцию на запрет продажи токенов в США Адвокаты компании Telegram Group Inc. отозвали поданную в марте апелляцию на постановление суда о запрете продажи цифровых токенов Gram и передачи их покупателям, свидетельствуют документы в электронной базе федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.

Политика США ввели санкции против 33 компаний и организаций Китая Минторг США внес в санкционный лист 33 организации Китая, девять из которых попали под санкции за нарушение прав человека, еще 24 – как представляющие угрозу нацбезопасности страны. 43

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Общество В Подмосковье отменяют режим электронных пропусков Губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу, 22 мая, объявил об отмене действия в регионе пропускного режима, введенного на фоне пандемии коронавируса. 2,2K

Политика В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО. 484

Религия Мусульмане начинают отмечать Ураза-байрам Праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) - праздник разговения после поста во время священного месяца Рамадан - начинают отмечать российские мусульмане в этом году с заходом солнца, продолжится празднование завтра в течение дня.

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