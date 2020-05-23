Коронавирус
Lenta.ruНазван период заразности носителей коронавируса
Пациенты с коронавирусом перестают быть заразными через 11 дней после появления симптомов болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сингапурских ученых. По их оценкам, анализы пациентов, идущих на поправку, могут показывать наличие коронавируса, однако он в этот период уже не опасен.
Читать в источнике
Оценить69
с чего всё началось
Как сообщает издание The Straitstimes, к такому выводу пришли специалисты Национального центра инфекционных заболеваний и кафедры вирусологии Академии медицинских наук Сингапура после ряда проведенных исследований.Вести.Ru11:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:55, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре назвали аномальными майские холода в Москве
Синоптики назвали аномальными затянувшиеся майские холода в европейской части России.
Российская газета 18:28
Армия и оружие
В сети появилось описание китайского танка будущего
В сети появилось описание китайского танка будущего.
Ferra вчера в 12:45
Общество
Кадыров опубликовал видеообращение
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман с наступлением Ураза-байрама. Видеопоздравление он выложил в свой Telegram-канал.
Газета.Ru 15:35
Гаджеты
AMD готовит восьмиядерники Ryzen 7 3850X и 3750X
Независимые эксперты поделились в социальных сетях информацией, согласно которой компания AMD готовит к выпуску новые процессоры Ryzen 7 3850X и 3750X.
Vevby.ru вчера в 12:26
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM 16:34
Футбол
Кикнадзе рассказал о задачах «Локомотива» при Николиче
Кикнадзе объяснил решение "Локомотива" расстаться с Семиным Кикнадзе: при Николиче будет более осмысленный футбол, чем при Сёмине Кикнадзе предлагал Семину стать почетным тренером "Локомотива"
Metaratings вчера в 05:03
Общество
Telegram Group отозвала апелляцию на запрет продажи токенов в США
Адвокаты компании Telegram Group Inc. отозвали поданную в марте апелляцию на постановление суда о запрете продажи цифровых токенов Gram и передачи их покупателям, свидетельствуют документы в электронной базе федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.
Взгляд.ру 19:09
Происшествия
Установлена личность захватчика банка в Москве
Правоохранители установили личность мужчины, захватившего отделение банка в центре Москвы, сообщает ТАСС.
РИАМО 10:46
Политика
США ввели санкции против 33 компаний и организаций Китая
Минторг США внес в санкционный лист 33 организации Китая, девять из которых попали под санкции за нарушение прав человека, еще 24 – как представляющие угрозу нацбезопасности страны.
Политическая Экспертиза вчера в 23:23
Общество
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России смогут сократить возраст выхода на пенсию, если ситуация на рынке труда станет критической.
Моя Москва.онлайн 06:01
Энергетика
Эксперт рассказал о «хитрой схеме» Польши по закупке в Литве газа из РФ
Строительство газопровода Baltic Pipe между Польшей и Даней более масштабное, чем о нем говорят, поскольку является частью большого европейского проекта, заявил в интервью Sputnik Литва эксперт по энергетике Борис Марцинкевич.
Sputnik Литва 20 мая в 23:35
Общество
Илон Маск признался в любви к русскому языку
Американский бизнесмен, глава Tesla Илон Маск признался в любви к русскому языку.
Lenta.ru 16:39
Происшествия
На жителей Перми и Казани завели дело о реабилитации нацизма
Следователи возбудили против жителей Перми и Казани уголовное дело о реабилитации нацизма во время онлайн-шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 09:29
Общество
В Подмосковье отменяют режим электронных пропусков
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу, 22 мая, объявил об отмене действия в регионе пропускного режима, введенного на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 15:48
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru вчера в 16:31
Политика
Сатановский рассказал о «бардаке» в России: «Голикова одним видом панику наводит»
«Голикова одним своим видом панику наводит: о чём говорит, неважно, сразу хочется бежать к спасательным шлюпкам», - продолжил эксперт.
Московский Комсомолец 09:49
Религия
Мусульмане начинают отмечать Ураза-байрам
Праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) - праздник разговения после поста во время священного месяца Рамадан - начинают отмечать российские мусульмане в этом году с заходом солнца, продолжится празднование завтра в течение дня.
Вестник Кавказа 14:00
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 мая
За последние сутки от общего числа заразившихся в Москве (3190 человек) доля детей составила 11,6%. До этого в мае доля детей среди заболевших коронавирусом лишь один раз превышала отметку 10%.
РБК 01:52
Шоу-бизнес
Глеб Матвейчук рассекретил причины развода с Анастасией Макеевой
Именно поэтому Глеб Матвейчук решил откровенно рассказать о причинах развода с Макеевой.
Вокруг ТВ вчера в 07:03
Армия и оружие
США намерены заменить вертолеты Ми-17 в Афганистане на свои
ИА Красная Весна 05:30
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Ведомости вчера в 05:14
Политика
Посольство упрекнуло США за грант на анализ «российской дезинформации»
Внешний враг Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.
РИА Новости 04:35
Наука
Гигантская плита под Индийским океаном раскалывается надвое
Тектоническая плита, расположенная под Индийским океаном, постепенно раскалывается на две части.
МИР 24 вчера в 09:17
Киберспорт
Summer Game Fest станет одной из крупнейших онлайн-выставок летом
Одним из самых крупных ивентов станет Summer Game Fest, организатором которого выступил Джефф Кейли.
Нева Спорт 21 мая в 03:58
Политика
Захарова осудила позицию США по Договору по открытому небу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье, 24 мая, в эфире телеканала НТВ заявила, что США, выдвигая все новые претензии к России по Договору по открытому небу, (ДОН) даже не собиралась их обсуждать.
Известия 18:56
Наука
В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
Вакцина против коронавируса, разрабатываемая Оксфордским университетом совместно с фармацевтической компанией AstraZeneca, имеет только 50% шансов на успех, заявил газете Telegraph глава проекта в Оксфорде профессор Адриан Хилл.
РИА Новости 19:43
Экономика
Украина и МВФ договорились о кредите в $5 млрд
Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд).
Коммерсантъ 21 мая в 21:36
Политика
Пушков раскрыл подоплеку разговора Порошенко с Байденом
Российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание на расшифровку разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Взгляд.ру 11:48