Коронавирус
Lenta.ruНазван период заразности носителей коронавируса
Пациенты с коронавирусом перестают быть заразными через 11 дней после появления симптомов болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сингапурских ученых. По их оценкам, анализы пациентов, идущих на поправку, могут показывать наличие коронавируса, однако он в этот период уже не опасен.
Читать в источнике
Оценить44
с чего всё началось
Как сообщает издание The Straitstimes, к такому выводу пришли специалисты Национального центра инфекционных заболеваний и кафедры вирусологии Академии медицинских наук Сингапура после ряда проведенных исследований.Вести.Ru11:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 16:50, Ашберн
Общество
В России могут смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Авторы документа считают, что при новых условиях выход на пенсию россиян предпенсионного возраста, потерявших работу, будет возможным с 53,5 года для женщин и 58,5 года для мужчин.
Бел.Ру 20 мая в 03:52
Футбол
Денис Глушаков: дома ещё лежит неподписанный контракт с ЦСКА
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков, который выступал за московские «Спартак» и «Локомотив», рассказал о попытке ЦСКА подписать с ним контракт.
Чемпионат 16:25
Футбол
Семин отреагировал на интервью гендиректора «Локомотива» Кикнадзе
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об интервью гендиректора клуба Василия Кикнадзе.
Metaratings вчера в 05:14
Общество
У 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов выявили коронавирус
В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) у 29 сотрудников выявили коронавирус.
Газета.Ru 16:19
Футбол
«Интер» предложил Кавани трехлетний контракт
«Интер» предложил форварду «ПСЖ» Эдинсону Кавани контракт до июня 2023 года.
Metaratings 16:14
Армия и оружие
Венесуэла поручила своей армии сопровождать иранские нефтяные танкеры
Каракас, 21 мая 2020, 02:05 — REGNUM Иранские танкеры с нефтью, которые следуют в Венесуэлу, будут сопровождаться венесуэльскими военными при заходе в особую экономическую зону Боливарианской республики, 20 мая заявил министр обороны страны Владимир Падрино в эфире телеканала VTV.
REGNUM 20 мая в 19:05
Космос
SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon
Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
РИА Новости вчера в 19:58
Здоровье
Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России
Как уточнил медик, за последние 14 дней в России зафиксировали 130 тысяч случаев заражения коронавирусом.
РИА Новости 13:46
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов уже мечтает о пятом ребенке
Буквально несколько дней назад Эмин Агаларов объявил о своем разводе с Аленой Гавриловой. У супругов есть общая 2-летняя дочь Афина.
Paparazzi.ru 15:27
Политика
США добавили в торговый «черный список» более 30 китайских организаций
Министерство торговли США сообщило, что внесло в "черный список" 33 китайские компании и организации, которые, по мнению американских властей, имеют отношение к ущемлению прав мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР или же угрожают национальной безопасности США.
Интерфакс вчера в 23:03
Политика
«Совершил пуск ракет», - Иран раскрыл виновника крушения украинского «Боинга»
Ответственным за крушение украинского "Боинга" под Тегераном назван оператор ракетной системы, который открыл огонь "без получения разрешений".
Российский Диалог 16:23
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
Наука
Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru 14:55
Общество
Синоптики признали майские холода в Москве аномальными
Синоптики признали затянувшиеся майские холода в Москве аномальными, температура больше чем на месяц отстает от средних значений.
Lenta.ru 13:57
Кино
Фанаты Зака Снайдера добились показа его версии «Лиги справедливости»
Поклонники кинокомикса «Лига справедливости» все же смогут увидеть оригинальную версию Зака Снайдера, заявили в компании Warner Media, 21 мая передает телеканал CNN.
ИА Красная Весна вчера в 12:02
Происшествия
МВД Украины назвало предварительную причину смерти нардепа Давиденко
Найденный мёртвым в своём офисе народный депутат украинской Рады Валерий Давиденко, вероятно, покончил с собой.
News.ru 14:43
Общество
Илон Маск заявил о любви к русскому языку
Американский бизнесмен, миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск рассказал о любви к русскому языку.
Газета.Ru 15:55
Гаджеты
Смартфоны Huawei и Honor получат процессоры MediaTek
По словам главы бренда Жао Минга, внедрение MediaTek для смартфонов Honor и Huawei планируется сделать массовым.
iReactor 21 мая в 02:54
Энергетика
Эксперт рассказал о «хитрой схеме» Польши по закупке в Литве газа из РФ
Строительство газопровода Baltic Pipe между Польшей и Даней более масштабное, чем о нем говорят, поскольку является частью большого европейского проекта, заявил в интервью Sputnik Литва эксперт по энергетике Борис Марцинкевич.
Sputnik Литва 20 мая в 23:35
Экономика
Богатейшие люди стали еще богаче
Богатейшие люди планеты стали еще богаче — суммарное состояние 25 самых состоятельных человек за два месяца увеличилось на 255 миллиардов долларов.
Lenta.ru 11:35
Общество
В Москве скончались ещё 59 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 59 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение.
RT на русском 16:32
Происшествия
Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских
21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru вчера в 08:54
Экономика
Пенсионные взносы для ИП снизили
ИП, которые смогут воспользоваться льготой, заплатят фиксированные пенсионные взносы за 2020 год в сумме 20 318 руб. вместо нынешних 32 448 руб.
Бухгалтерия.ру вчера в 07:31
Хоккей
Артемий Панарин сделал Алисе Знарок предложение
Хоккеист сделал дочери главного тренера «Спартака» Олега Знарка предложение.
Bookmaker-ratings.ru 01:24
Армия и оружие
Минобороны РФ представило кадры полета Ту-142М3 над Тихим океаном
Самолеты преодолели более девяти тысяч километров, продолжительность полета составила 12 часов, сообщили в Минобороны РФ.
Экономика сегодня 05:24
Общество
Россияне разделись в поддержку медсестры в бикини
Жители Самары разделись, чтобы поддержать медсестру из инфекционного госпиталя в Туле, которая для работы надела прозрачный защитный костюм поверх бикини.
Lenta.ru 09:25
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Здоровье
Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 18:55